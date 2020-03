Määrä on toistaiseksi suurin yhden päivän aikana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä HUS:sa todettiin lauantaina valmistuneissa testauksissa 71 uutta koronavirustartuntaa, sairaanhoitopiiri kertoo verkkosivuillaan. Edellisenä päivänä todettiin 53 uutta tartuntaa.

Lauantaina todettujen uusien tartuntojen määrä on toistaiseksi suurin, joka on todettu yhden päivän aikana HUS:n alueella. Kaikkiaan koronaviruksen saaneita sairastuneita on sairaanhoitopiirissä tiedossa 378.