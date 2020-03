Inarin kunnanjohtaja parahti, kun ihmiset alkoivat rynniä Lappiin: ”Nyt järki käteen!”

Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine vetoaa ihmisiin, etteivät he tulisi Lappiin ennen kuin koronaepidemia on ohi.

Toisin kuin Norjassa, Suomessa maan sisäistä matkustamista ei ole rajoitettu koronaepidemian vuoksi. Monia saattaakin kriisin keskellä houkuttaa ajatus lomasta tai etätöistä Lapin luonnonläheisissä maisemissa. Eilen nelostien kerrottiin ruuhkautuneen Lappiin ryntäävien turistien vuoksi.

Levin hiihtokeskus Kittilässä ilmoitti tänään sunnuntaina lopettavansa hissilippujen myynnin ja välinevuokrauksen. Lisäksi Visit Levi on lopettanut mökkien välityksen.

Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine vetosi lauantai-iltana Twitterissä Lappiin matkustaviin ihmisiin ja pyysi heitä odottamaan, että epidemia on ohi.

– Hei nyt herätys, tulkaa sitten kun epidemia on ohi. Meillä on pahimmillaan käsissä vuosisadan tulva ja korona samaan aikaan. Nyt järki käteen! Laine kirjoittaa.

Laine valotti Inarin ja Lapin tilannetta Ilta-Sanomille tarkemmin sunnuntaina aamupäivällä. Hän toivoo, että ihmiset tiedostaisivat Lapin rajalliset resurssit epidemian taltuttamisessa.

– Meillä on Lapissa todella rajallinen tehohoitokapasiteetti. Täällä ei pystytä hoitamaan runsaasti vakavia tapauksia. Nyt olisi viisainta pysyä kotiseudulla, Laine sanoo.

Laineen mukaan haasteita aiheuttaa koronaviruksen lisäksi myös erittäin korkea tulvauhka Inarin ja Kittilän alueilla. Lapissa on tänä vuonna erittäin paljon lunta, joka voi sulaessaan aiheuttaa suurtulvan. Tilanteeseen on varauduttu, mutta tulvavallien riittävyydestä ei silti ole takeita. Muun muassa Ivalon terveyskeskus sijaitsee Laineen mukaan riskialueella.

– Jossain vaiheessa sanoinkin, että tästä tilanteesta ei puutu enää kuin heinäsirkat. Terveyskeskus saattaa olla täynnä koronapotilaita, joita joudutaan pahimmassa tapauksessa evakuoimaan keskellä tulvaolosuhteita, Laine toteaa.

Virusepidemia on kova isku Lapin elinkeinoelämälle, joka perustuu suurelta osin matkailuun. Uskoa tulevaisuuteen silti löytyy, ja takana on matkailun kannalta monta hyvää vuotta. Laine painottaa, että nyt on tärkeintä miettiä ihmisten terveyttä ja turvallisuutta. Jälkihoidon aika on myöhemmin.

– Jos tämä olisi syksyllä ohi, niin ensi talvi ja sesonki voisi paikata tilannetta jonkin verran. On kuitenkin vaikea sanoa, miten tämä heijastuu esimerkiksi lentoyhtiöihin ja matkailuun ylipäänsä. Ollaan aivan uuden edessä, ja tämä tulee ehdottomasti olemaan rankka isku taloudelle.

Mitä haluatte sanoa Lappiin suuntaaville ihmisille tai sitä harkitseville?

– Nyt ei ole oikea aika tulla Lappiin. Toivotamme teidät tervetulleiksi heti, kun tämä epidemia on ohi.