Opetusministeri Li Andersson vetoaa vanhempiin: pitäkää lapsenne kotona

”Tekemällä oman osasi varmistat, että lukemattomien suomalaisten uhraukset eivät mene hukkaan itsekkään toiminnan vuoksi”, opetusministeri kirjoittaa.

Opetusministeri Li Andersson pyytää Facebookissa julkaisemassa vetoomuksessaan, että mahdollisimman monet vanhemmat pitävät lapsensa kotona.

– Olemme vakavassa tilanteessa, ja nyt on aika varmistaa yhdessä, että koronaviruksen hidastamiseksi käyttöön otetut rajoitustoimet todella tehoavat ja hallitus ei joudu ottamaan käyttöön vielä voimakkaampia toimia. Vähennä omat ja lapsesi lähikontaktit minimiin.

Hallitus muutti ohjeistusta 1.–3.-luokkalaisten lähiopetukseen osallistumisesta, mutta Andersson toivoo, että päiväkotilaiset ja pienet koululaiset pysyvät kotona, jos se suinkin on mahdollista. Ministerin mukaan se on tehokkain tapa hidastaa taudin leviämistä ja pitää poikkeusaika mahdollisimman lyhyenä.

Alun perin hallitus julkaisi listan kriittisistä aloista, joilla työskentelevien 1.–3.-luokkalaiset lapset voivat jatkaa koulunkäyntiä. Myöhemmin tuli ilmi, ettei kriittisten alojen lista ollut lakiteknisesti tarpeeksi kattava ja tarkka.

– Lasten erilaista kohtelua ei ollut mahdollista perustella riittävän vedenpitävästi nykyisen lainsäädännön nojalla. Näin toimii oikeusvaltio poikkeusoloissa. Kaikki tarvittava tehdään ja perustuslakia noudatetaan.

Lain kirjain siis muuttui, mutta henki pysyy samana.

Sisäministeriön valmiuspäällikkö Olli Lampinen vastasi aiemmin Ilta-Sanomien kysymykseen siitä, mitkä alat ovat

– Yleisellä tasolla jos puhutaan, niin sellainen henkilöstö, jonka merkittävyys meidän yhteiskunnan toimintojen turvaamiseksi on erityisen suuri, Lampinen sanoo.

– Yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja on meidän hallinnon alla esimerkiksi rajojen suojaaminen, yleinen järjestys ja turvallisuus, mukaan lukien terrorismin torjunta, pelastustoimi ja niin edelleen. Nämä on lueteltu yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa.

Andersson kiittää kirjoituksessaan opettajia ja varhaiskasvatuksen työntekijöitä heidän tekemästään työstä ja joustavuudesta vaikeana aikana.

– Teidän työnne ansiosta sairaanhoitajat, lääkärit ja esimerkiksi vesilaitosten työntekijät pääsevät töihin huolehtimaan yhteiskuntamme toiminnasta. Koronavirus vaikuttaa tällä hetkellä jokaisen suomalaisen arkeen ja elämään. Tällaisena aikana on tärkeämpää kuin koskaan muistaa, että itseämme suurempien ongelmien edessä me olemme aina samassa veneessä. Me emme nyt vähennä lähikontakteja vain itsemme suojelemiseksi.

– Pysymällä kotona me suojelemme vanhempiamme ja isovanhempiamme, sekä opettajia, lääkäreitä, sairaanhoitajia ja kaupan myyjiä, jotka pitävät tämän yhteiskunnan rattaat pyörimässä ja varmistavat, että tästäkin tilanteesta kyllä selvitään. Yhdessä.