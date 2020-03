Viime viikon torstaina koulussa koronavirustartunnalle altistuneet opiskelijat ja opettajat on asetettu kotikaranteeniin.

Hyrylän lukiossa Tuusulassa opiskelijalla on todettu koronavirustartunta. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä Keusoten mukaan tartunnan saanut on hyväkuntoinen ja kotihoidossa.

Viime viikon torstaina koulussa koronavirustartunnalle altistuneet opiskelijat ja opettajat on asetettu kotikaranteeniin, Keusotesta kerrottiin lauantai-iltana. Yhteensä karanteenissa on noin 110 henkilöä, joista neljä on opettajia.

Kaikkiaan Hyrylän lukiossa on noin 300 opiskelijaa.