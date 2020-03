THL:n pääjohtaja HS:lle: Koronasta johtuvia kuolemia tulee lisää

Ensimmäinen Suomessa koronavirukseen menehtynyt asui Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolema Suomessa ei tullut yllätyksenä, mutta sillä on henkisestä merkitystä.

– Ensinnäkin, haluan osoittaa surunvalittelut omaisille. Tunteiden tasolla tämä on tärkeä asia. Kun ensimmäinen kuolemantapaus tulee tietoon, niin koskettaahan se, Tervahauta sanoi HS:lle.

THL kertoi tänään lauantaina iltapäivällä ensimmäisestä Suomessa koronatartuntaan kuolleesta. Laitoksen mukaan kyseessä oli ”hyvin iäkäs” Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella asuva henkilö.

Kuolemia tulee Tervahaudan mukaan lisää, ja on tärkeää, että jokainen noudattaa hallituksen määräämiä poikkeusolojen ohjeita, jotta tartuntoja vältetään.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö esitti välittömästi surunvalittelunsa.

– Olen saanut vahvistetun tiedon siitä, että koronavirus on vaatinut Suomessa ensimmäisen uhrinsa. Otan osaa menehtyneen omaisten ja läheisten suruun. Tämä on samalla osoitus siitä, että koronaepidemia on Suomessa siirtymässä seuraavaan, yhä vakavampaan vaiheeseen. Toivotan voimia menehtyneen läheisille, kirjoitetaan Tasavallan presidentin kanslian tiedotteessa.