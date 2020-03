Tämä on nyt koronatilanne Suomessa – katso lauantain tiedot

THL on päivittänyt lauantaina tietoja Suomen koronatilanteesta.

Yllä olevalta videolta näet grafiikkaa, miten koronatilanne on kehittynyt maailmalla.

THL kertoo tiedotteessaan, että laboratoriovarmistettuja koronavirus­tartuntoja oli lauantaihin mennessä 521. THL on kerännyt luvut manuaalisesti suoraan sairaanhoitopiireiltä. Tartuntatautirekisteriin on puolestaan lauantaihin mennessä ilmoitettu 413 tapausta.

THL muistuttaa, että covid 19 -tartuntojen todellinen määrä Suomessa on todennäköisesti ilmoitettua korkeampi, koska kaikkia lieväoireisia ei testata.

Suomessa on myös tapahtunut ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolema. Hyvin iäkäs Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella asuva henkilö on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan covid 19 -tautiin.

THL:n mukaan ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolemantapaus ei ollut odottamaton. THL muistuttaa, että vaikka suurimmalla osalla sairastuneista koronaviruksen aiheuttama tauti on melko lievä, sairaus voi olla vakava ikäihmisille ja etenkin niille ikäihmisille, joilla on jokin perussairaus. Kuolemantapauksesta ei yksityisyyden suojaamiseksi anneta lisätietoja.

Tähän mennessä Suomessa raportoiduista koronavirustartunnoista 61 prosenttia on todettu miehillä. Naisten osuus on 39 prosenttia.

THL:n mukaan Suomessa on todettu matkailijoiden mukana tulleita tartuntoja ja niiden jatkotartuntoja. Suomessa on myös havaittu tartuntaketjuja joita ei täysin ole pystytty selvittämään. THL:n mukaan suurin osa Suomessa todetuista covid-19-tapauksista on ollut lieviä, mutta osa tartunnan saaneista on tarvinnut myös sairaalahoitoa.

Suomessa on tutkittu lauantaihin mennessä lähes 7 300 näytteenottokriteerit täyttävää näytettä. Näytteiden ilmoittamisessa ja kirjaamisessa on edelleen viiveitä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on todettu perjantaina 53 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on suurin tähän mennessä yhden vuorokauden aikana havaittu. Kaiken kaikkiaan Husin alueella on nyt 307 varmennettua koronatartuntaa.