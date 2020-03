Presidentti Niinistöltä surunvalittelut koronaviruksen aiheuttaman kuoleman johdosta

”Tämä on samalla osoitus siitä, että koronaepidemia on Suomessa siirtymässä seuraavaan, yhä vakavampaan vaiheeseen.”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö esittää surunvalittelut koronaviruksen aiheuttaman kuolemantapauksen johdosta.

– Olen saanut vahvistetun tiedon siitä, että koronavirus on vaatinut Suomessa ensimmäisen uhrinsa. Otan osaa menehtyneen omaisten ja läheisten suruun. Tämä on samalla osoitus siitä, että koronaepidemia on Suomessa siirtymässä seuraavaan, yhä vakavampaan vaiheeseen. Toivotan voimia menehtyneen läheisille, presidentti kirjoittaa tiedotteessa.

THL tiedotti lauantaina, että Suomessa on todettu ensimmäinen koronavirustartunnan aiheuttama kuolema. THL:n mukaan hyvin iäkäs Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella asuva henkilö on menehtynyt 20.3.2020 koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin. Kyseessä on Suomen ensimmäinen koronavirustartuntaan liittyvä kuolema.