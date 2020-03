10 koskettavaa tarinaa – koronaepidemia herätti suomalaiset auttamaan toisiaan

Kun hätä on suuri, on apukin lähellä, ajattelee moni suomalainen koronaepidemian keskellä.

Suomalaiset tuntuvat tarttuneen presidentti Sauli Niinistön neuvoon: ollaan fyysisesti etäällä mutta henkisesti lähellä. Moni on herännyt auttamaan eri tavoin.

Tässä kymmenen tarinaa arjen sankareista, jotka helpottavat tai ilahduttavat muiden arkielämää eri tavoin koronaepidemian keskellä.

–Olemme tottuneet ilahduttamaan ikääntyneitä, Siskojen ja Simojen toiminnanjohtaja Eero Väisänen kertoo.

1. Yhdistys ryhtyi kauppa-apuun

Siskot ja Simot -vapaaehtoisyhteisö välittää kauppa-apua Keski-Uudellamaalla ikäihmisille ja muille riskiryhmiin kuuluville, joiden on vältettävä liikkumista ihmisten ilmoilla.

Korona-apu sai alkunsa, kun viruksen vuoksi yhteisön varsinainen toiminta jäi tauolle, kertoo Siskojen ja Simojen toiminnanjohtaja Eero Väisänen. Siskot ja Simot järjestää normaalisti tapahtumia vanhuksille muun muassa palvelukeskuksissa.

– Huomattiin, että tällaiselle toiminnalle olisi tarvetta, ja se on hyvin lähellä meidän perustoimintaa. Olemme tottuneet ilahduttamaan eri toiminnoilla ikääntyneitä ja osin myös kehitysvammaisia, Väisänen kertoo.

Kauppa-avussa kiinnitetään erityistä huomiota hygieniaan ja turvallisuuteen. Vapaaehtoiset ja avunsaajat ohjeistetaan tarkoin ennen kauppareissuja.

Väisänen kertoo, että kauppa-avun aloittaminen kävi ketterästi. Vapaaehtoisyhteisö tavoittaa noin 800 vapaaehtoista useamman uudenmaalaisen kunnan alueella.

– Tähän toimintaan on tullut kiinnostusta paljon myös muilta, jotka eivät aikaisemmin ole olleet mukana. Tämä tilanne on aiheuttanut ihmisissä auttamisen halua.

Kun kotona on tylsää, sivustolta löytyy tapoja nauttia kulttuurista etänä.

2 Kulttuuririentoja etänä

Lähes kaikki kulttuuritapahtumat peruttiin viimeistään hallituksen esiteltyä valmiuslain toimet maanantaina.

Tarjolla olevia etäkulttuurielämyksiä on alettu viime päivinä koota muun muassa Karanteeniklubiin. Kristian Schmidtin perustamalle Facebook-sivulle on jaettu muun muassa linkkejä museoiden virtuaalikierroksiin, virtuaalisesti järjestettäviin meditaatiohetkiin ja lukuisia ohjelmia kotona kuntoiluun.

– Kaikesta ahdingosta ja ahdistuksesta huolimatta tuntuu, että tämä lisää ihmisten yhteisöllisyyttä, Schmidt sanoi STT:lle.

3. Facebook-ryhmän avun välitykseen

Kyyjärven kunnassa Keski-Suomessa asuva Laura Eteläkari perusti Facebookiin Kyyjärven hätäapu -ryhmän. Toiveena oli yhdistää ihmisiä, jotka voivat auttaa muita, sekä avun tarvitsijoita.

Eteläkari loi ryhmää kansion, johon kootaan avun tarjoajat ja kuinka he ovat valmiita auttamaan, oli se sitten kaupassa käyntiä tai muuta.

– Suurin osa on sellaisia, jotka ovat luvanneet kaiken arjen avun, ja osa on sellaisia, jotka eivät pysty muuten auttamaan mutta joille voi soitella puhelimella juttuseuraa, Eteläkari sanoo.

Kun Laura Eteläkari kuuli, kuinka paljon riskiryhmään kuuluvia kotikunnassa on, hän päätti toimia.

Noin 30 prosenttia kunnan asukkaista kuuluu riskiryhmään, lähinnä yli 70-vuotiaisiin. Eteläkari tiedostaa, että Facebook ei välttämättä ole paras tapa tavoittaa iäkkäitä ihmisiä. Hän antoi kuntaan puhelin­numeronsa, jota jaetaan vanhuksille.

– He voivat soittaa minulle, ja minä ilmoitan hätäpyynnön ryhmässä. Se, joka pystyy sillä hetkellä auttamaan, kertoo ryhmässä olevansa valmis auttamaan.

Eteläkari on myös miettinyt mahdollisuutta, että joku epärehellinen ihminen voisi huijata vanhuksilta rahaa esimerkiksi kauppareissujen yhteydessä.

– Meillä tosin on niin pieni kunta, vain 1 300 asukasta, joten kaikki tuntee kaikki. Lisäksi kansioista näkee, kuka on käynyt kenenkin luona. Ja kuitit pitää ottaa talteen, Eteläkari kertoo.

– Mutta olen miettinyt sitä, että varmasti parasta on, että kenenkään koteihin ei ainakaan mennä.

4. Luokalle alusta etäopiskeluun

Maanantaina kerrottiin koulujen sulkeutumisesta kuukauden ajaksi.

Saman tien Oulussa asuva kahdeksasluokkalainen Eppe Ilvesluoto, 14, rakensi yhdessä kaverinsa Sampo Niemimaan kanssa pelimaailmasta tutulle discord-alustalle oman luokan keskustelualueen. Siellä on omat puhe- ja keskustelukanavat eri oppiaineille.

Sampo Niemimaa (vas.) ja Eppe Ilvesluoto rakensivat internetiin keskustelualueen, jossa luokka voi osallistua oppitunneille yhdessä. Keskelle on Epen äiti Leena.

Luokan pojat, joille alusta on tutumpi, opettivat tytöille alustan käytön ja tunnusten tekemisen. Nyt luokan kaikki oppilaat ovat alustalla.

Nuoret sopivat keskenään, että aletaan yhdeksältä aamulla tehdä yhdessä tehtäviä. Samalla on helppo auttaa toisia.

– Oli tämä mukavampi koulupäivä, kun kaikki pystyivät neuvomaan toisiaan ja puhumaan reaaliajassa toisten kanssa, Eppe Ilvesluoto kertoo.

– Kyllä tämä auttaa arkea. Kun on kuitenkin tottunut siihen, että aamulla pyöräilee kouluun. Nyt ei välttämättä tarvitse poistua mihinkään kotoa. Kyllä se ryhmä helpottaa, kun siellä on tosi helppo puhua toisten kanssa ja laittaa viestiä eri tekstipalstoille, jotka on kuitenkin samassa sovelluksessa.

Eppen äiti Leena Ilvesluoto kertoo olevansa ylpeä poikansa oma-aloitteisesta toiminnasta. Hän on myös iloinen luokan hyvästä yhteishengestä.

Luokan yhteinen kello yhdeksän aloitus on toiminut hyvin lähes jokaisen teini-ikäisen vanhemman perusongelmaan.

– Tänä aamuna ei ollut ongelmia herätellä, kun eilen aamulla helposti tuli sellainen lomatunnelma, että tässähän voi nukkua. Tämä oli hyvä motivaattori, kun he olivat porukalla sopineet kellonajan, Leena Ilvesluoto kiittelee.

5. Apua omalle naapurille

Turkulainen Sari Marjamäki, 56, on auttanut 91-vuotiasta kerrostalo­naapuriaan muun muassa käymällä tämän puolesta ruokakaupassa ja apteekissa. Naapurit ovat vanhoja tuttuja, joten auttaminen tässä tilanteessa oli luonnollista.

Sari Marjamäki ei päästä naapuriaan kauppaan.

Marjamäki on tarjonnut myös juttuseuraa ja toiminut rauhoittelijana vanhukselle.

– Hän on todella skarppi, mutta hän on nyt ollut todella peloissaan tästä koronasta. Yksinäinen hän tietysti on, kun on nyt eristyksissä, Marjamäki kertoo.

– Sanoin hänelle kyllä myös, että ikäsi puolesta en nyt päästä sinua kauppaan. Olen hakenut apteekista parin viikon lääkkeet. Kun teen itselleni ruokaa, teen hänelle samalla ja vien hänelle ruoka-annoksia.

Nyt Marjamäellä itsellään on nuhaa, joten kauppareissut hoitaa hänen miehensä, joka vie naapurille ostokset ovenraosta.

– Teen oman osuuteni, minkä pystyn, ettei hän nyt ainakaan kaupassa saadun tartunnan takia poistu tästä maailmasta.

Marjamäki toivoo, että ihmiset noudattaisivat hallituksen määräyksiä ja pitäisivät yllä yhteishenkeä.

– Ei tämä maailmanloppu ole, ja yhteen hiileen puhaltamalla tästä selvitään, Marjamäki sanoo.

– Kyllä tämä varmaan on jonkinlainen merkki siitä, että inhimillisyys tulee kunniaan.

Toni Helander kuljettaa ruokaa, kun muuta työtä ei ole.

6. Yrittäjä siirtyi kauppa-apuun

Nurmeksessa asuva Toni Helander oli hiljattain ehtinyt aloittaa yrittäjän hommat erämatkailun alalla, kun koronavirus iski.

– Matkailuyrittäjälle tämä tarkoittaa sitä, että kaikki on seis. Yrittäjä ei saa minkäänlaista turvaa tällaisessa tilanteessa, niin jotakin pitää keksiä, että saa leipää. Mutta ihmisten auttaminen on myös tärkeää.

Nyt Helander kuljettaa kaupasta ruokaa riskiryhmäläisille, jotka pysyttelevät kotona. Kuljetuksista hän ottaa pienen maksun.

– Pitää yrittäjänkin syödä jotakin. Mutta summassa ei ole kyse mistään isosta, pieni kate on kuljetuksen hinnassa, Helander kertoo.

Hän kävi juuri sopimassa yksityiskohdat ruokatoimituksista paikallisen kauppiaan kanssa. Tilaukset soitetaan kahtena eri viikonpäivänä joko Helanderille tai kauppaan, ja tilaukset toimitetaan seuraavana päivänä.

Tällä hetkellä Helander toimii yksin, mutta muita pienyrittäjiä on tarjoutunut avuksi.

– Sitä haluan painottaa, että tässä ei ole kyse siitä, että minä rikastuisin tällä tilanteella. Mutta pienyrittäjienkin on pakko yrittää jotenkin pärjätä.

7. Kuvakirjapankki avattiin kaikille

Mitä tehdä, kun etätöitä pitäisi paiskia ja lapset kotona käyvät levottomiksi? Yksi keino on laittaa lapset tarinoiden äärelle.

Lukulumo on varhaiskasvatukseen suunnattu digitaalinen työkalu, joka tarjoaa laajan valikoiman kuvakirjoja suomeksi ääneen luettuina.

Lukulumo-palvelu on nyt avoinna kaikille. Sen voi ladata verkosta omalle älylaitteelle.

Lukulumo tiedotti: ”Tällaisina aikoina, kun koronavirus leviää, on monen lapsen ja aikuisen jäätävä kotiin pidemmäksi aikaa. Siksi olemme tehneet päätöksen avata Lukulumon koulu- ja home access -version kaikille, jotta karanteeniin tai sairasaikaan mahtuisi myös lukemisen iloa.”

8. Nappiapua nettiverkostosta

Pauliina Seppälä on yksi Nappi naapuri- viestintäalustan perustajista. Verkossa toimiva viestintäalusta saattaa yhteen esimerkiksi ruokakaupassa tai apteekissa asiointiapua tarvitsevat ja avun tarjoajat.

Seppälä kertoi STT:lle, että viime viikon perjantain jälkeen heille on tullut arviolta 3 000 uutta käyttäjää.

Ennen kaikkea sivustolle on tullut viestejä apua tarjoavilta, mutta jonkin verran on tullut nyt myös vastauksia, joissa ihmiset kertovat tarvitsevansa apua ja ottavansa sitä myös vastaan.

– Tuntuu, että on tullut tosi paljon huolta toisten ihmisten puolesta ja sellaisten, jotka ovat yksin, Seppälä kertoo.

9. Seurakunnan kauppa-apua

Siuntion seurakunnan diakoni Juhana Malme kertoo, että yksi seurakuntalainen toivoi, että seurakunta voisi auttaa kotiavun organisoinnissa. Niinpä tuumasta tartuttiin toimeen.

Perjantaista alkaen Siuntion seurakunta tarjoaa apua ruokakaupassa käymiseen, postipakettien noutoon ja apteekissa asiointiin.

– Ihmiset kokevat turvallisemmaksi pyytää seurakunnalta apua kuin tuntemattomilta yksittäisiltä ihmisiltä, Malme sanoo.

– Minun vastuullani on nyt varmistaa, että ihmiset ovat toiminnassa mukana sydämellä ja vastuullisesti.

– Ihmisillä on kova tarve auttaa, ettei kukaan jäisi yksin, sanoo Juhana Malme.

Vapaaehtoisten ei tarvitse käyttää ollenkaan omaa rahaa, vaan ostokset maksetaan seurakunnan diakoniarahastosta, jonne taas palvelun saajat maksavat ostoksensa.

Seurakunta tekee yhteistyötä kunnan kotipalveluiden kanssa, jonne on tullut paljon uudenlaisia pyyntöjä.

– Pienen kunnan resurssit on aika pienet saada yhtäkkiä järjestettyä laaja-alaista toimintaa. Me sitten vapaaehtoisten kautta autamme tässä.

Malme on havainnut, että ihmisillä on nyt paljon auttamishaluja.

– Mitään palkkioita ei vapaaehtoisille makseta, vaan he ovat mukana tässä lähimmäisen rakkaudesta. On ollut ilo huomata, että ihmisillä on kova tarve auttaa, ettei kukaan jäisi yksin.

Malme uskoo, että auttamishalu kantaa koronan jälkeiseen aikaan. Korona-avun ilmoittautumislomakkeessa on kysymys, onko halukas jatkamaan diakoniareservissä koronan jälkeen, ja suurin osa on vastannut myöntävästi.

– Ehkä ihmiset huomaavat tässä sen haavoittuvuuden ja avun tarpeen, kun se tulee tällä tavalla kollektiivisesti suurelle joukolle ihmisiä, Malme sanoo.

– Kirkon diakoniatyön ydintä on löytää ne keinot, joilla ihmiset voivat auttaa toinen toisiaan ja olla lähimmäisiä. Nyt olemme työn ytimessä.

Anivarhain ostoksille. Jouni Ekholm avaa kauppansa kuudelta erityisryhmille.

10. Kauppavuoro senioreille

Helsinkiläisen K-Supermarket Mustapekan kauppias Jouni Ekholm päätti maanantaina, että kauppa avataan jatkossa normaalia aiemmin. Näin riskiryhmiin kuuluvat voivat ajoittaa ruokaostoksensa ruuhkattomiin aikoihin.

Hän julkaisi asiasta tiedon kaupan Facebook-sivuilla, jossa hän kertoi, että yli 70-vuotiaat tai muut riskiryhmään kuuluvat voivat tulla ostoksille kello 6–7.

Muutkin kauppiaat ovat tehneet samanlaisia ratkaisuja.

– En ole idean isä, vaan seurasin sosiaalista mediaa. Tein ratkaisun, koska ajattelin, että sille voisi olla tarvetta, Jouni Ekholm kertoi Ilta-Sanomille.

Ekholmin mukaan iäkkäitä asiakkaita tuli ostoksille heti varhain tiistaiaamuna.

– Uudetkin asiakkaat olivat löytäneet tiedon, ja autoimme heitä ostosten tekemisessä.