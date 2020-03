Tällainen oli Helsinki perjantai-iltana: Kaisa juhlisti negatiivista koronatestiä oluella – Petri aikoi ottaa vielä pari

Osa baareista oli sulkenut jo ovensa. Jotkut kuppilat olivat melko täynnä, osassa oli väkeä kuin sunnuntai-iltana.

Hallituksen kehotus välttää turhia ihmiskontakteja näyttää purreen Helsingissä, mutta täysin autioitunut kaupunki ei sentään ole.

Viikonlopun sijaan liikkeellä olevien ihmisten määrä muistutti koleaa arkipäivää keskellä viikkoa, mutta anniskeluravintoloihinkin riitti väkeä.

Ilta-Sanomat kiersi Helsingin keskustaa ja Kalliota perjantai-iltana. Koska korona koskettaa myös mediaa, toimittaja ja kuvaaja kulkivat ohjeistuksen mukaisesti vain kaduilla, eivätkä astuneet jalallaan baareihin.

Lisäksi haastatteluissa noudatettiin kehotettua turvaväliä.

Toimintatavoilla pyritään ehkäisemään koronaviruksen leviämistä.

Happy hour ei houkutellut paikalle.

Hieman kello 20:n jälkeen Helsinki on hiljainen. Postitalon edustalla skeittaa poikajoukko, mutta jo rautatieaseman edustalla voi havaita, ettei kyseessä ole mikä tahansa viikonloppu: lähijunat, bussit ja raitiovaunut eivät puske viikonloppukansaa keskustan humuun ja taksit saavat odottaa toimettomina.

Kaivokatua pitkin kulkee ihmisiä. Moni vaeltaa yksin, osa kahden tai kolmen hengen ryhmissä, mutta todella suuret ihmisryhmät ovat vähissä.

Ohjeistus yli kymmenen hengen kokoontumisista on ehkä toiminut.

Kaivopihan kuppiloista Prahan ja Dublinerin edustalla on muutama ihminen.

Yksinäinen mies juo olutta apaattisena, mutta kolmen naisen ryhmä näyttäisi olevan juhlatunnelmissa tupakalla.

Yhdellä heistä on tuopissaan ilolientä, mutta he eivät halua kommentoida mitään.

– Meillä ei ole oikeutta kommentoida, yksi naisista sanoo ja kertoo lähtevänsä tupakanhakureissulle.

Jää epäselväksi, kuka kieltää heiltä kommentoinnin.

Suljettu Zetor.

Helsingin keskusta-alueella jokunen baari on sulkenut ovensa. Valtaosa niistä on S-ryhmän HOK-Elannon ravintoloita, joiden työntekijät siirtyvät maanantaihin mennessä ketjun kauppoihin.

Keskuskadun baareissa on muutama henkilö. Asiakkaiden turvavälit toisiin pöytäseurueisiin lähentelevät 5–10 metrin luokkaa.

Keskuskatu.

Kadulla vaeltavat jatkavat päämäärätietoisesti värivaloin houkuttelevien kuppiloiden ohi. Ehkä he noudattavat presidentti Sauli Niinistön ohjetta fyysisestä etäisyydestä ja henkisestä läheisyydestä.

Suuntaamme Ateneuminkujaa pitkin Mikonkadulle, eikä juhlafiilistä tunnu vieläkään löytyvän.

Hemingway’sin edustalla ehdimme vihdoin pysäyttää naishenkilön, ennen kuin hän astuu sisätiloihin, meidän ulottumattomiin.

Nainen esittäytyy Kaisaksi, mutta kieltäytyy valokuvista. Hän ei halua leimautua, sillä kokee toimineensa vastuullisesti.

Kaisalla on mukana käsidesiä ja hän istuu seuralaisensa kanssa välimatkan päässä muista ihmisistä. Lisäksi hoitajana työskentelevällä naisella alkaa kahden viikon loma, jonka hän aikoo viettää kotonaan.

Kaisa kertoo nauttineensa pari tuoppia, ja juhlalle on syynsä.

– Sain kolme tuntia sitten negatiivisen koronatestin. Olen välttänyt noin 6.3. asti vapaaehtoisesti kaikkia kontakteja, kun minulla oli hengitysoireita.

Mikonkadun tyhjyys.

Testiin ulkomailta kuun vaihteessa palannut Kaisa pääsi vasta äsken, kun koronatestin kriteerejä löysättiin. Aiemmin hän ei ollut oikeutettu testiin, sillä matka ei ollut suuntautunut Kiinaan, Koreaan tai Italiaan.

Koska hän kuitenkin oli selvästi kipeä, pystyi hän jäämään sairauslomalle.

Nyt Kaisa onkin ensimmäistä kertaa pariin viikkoon ”vapaalla”, ja vaikka hän piipahtaakin istumassa iltaa, on hän tyytyväinen, ettei kovin moni muu notku kaupungilla.

– Hoitajana olen ylpeä siitä, miltä täällä näyttää. Ihmiset ottavat koronan tosissaan.

Kaisa saa jatkaa iltaansa ja siirrymme Mikonkatua pohjoiseen. Ensimmäisessä baarissa on kaksi asiakasta ja baarimikko, toisessa kuusi asiakasta ja kolmannessa kolme.

Kaikkiin paikkoihin mahtuisi enemmän, mutta nyt vaikutelma on kuin kaurismäkeläisestä elokuvasta tai Edward Hopperin Nighthawks-maalauksesta.

Kasino on suljettu, mutta pelikoneiden välke jatkuu.

Kasinon valot.

Niin ikään suljetun oluthuone Kaislan edessä viilettää kaksi juhlatunnelmaista miestä.

– Kun ottaa käsidesin mukaan, niin kaikki on hyvin, toinen heistä nauraa.

Keskusta on nähty, vielä on tarkastettava Kallio.

Helsinginkadun Alkon edessä on toimintaa, kuten jokaisena päivänä ympäri vuoden. Mies juo salmiakkikoskenkorvaa taskukokoisesta pullosta.

Tenho Restobar on sulkenut ovensa, mutta läheisessä pikkubaarissa on täyttä. Ihmisiä on reilusti, eikä mukaan enää tahtoisi mahtua.

Ihmiset hymyilevät, mutta kukaan ei liiku sisään eikä ulos. Kukaan ei tupakoi ulkona, emmekä me astu baariin, joten jatketaan matkaa.

Siirrymme Vaasankadulle.

Keskustasta poiketen Kalliossa ei tunnu sulkeneen ovensa kuin ani harva baari tai ravintola.

Vaasankadulla baarit tuntuvat houkutelleen väkeä arki-illan verran. Ne eivät ole täynnä, mutta kassa kilisee tasaiseen tahtiin.

Vaasankatu.

Erään edessä on harvinaisuus, tupakoiva mies. Hän kertoo olevansa Petri.

Kuvaan hänkään ei tahdo – miksipä tahtoisi – mutta suostuu kommentoimaan kaljoittelua korona-aikana.

– Mietityttäähän se tavallaan. Kun käy vessassa, niin tulee pestyä kädet tarkasti.

Petrin mukaan baarien miehiä ja naisia on liikkeellä normaaliin tapaan. Neljä tuntia sitten kuppila oli kuulemma täynnä, vaikka sittemmin rauhoittuikin vähän.

Turvaväleistä ei ole tietoakaan. Baarissa kätellään ja halaillaan normaaliin tapaan.

– Tuossa eräs jätkä jätti vessan oven auki ja kävi niistämässä. Ei pessyt käsiään sen jälkeen. Hänen kanssaan en haluaisi istua samassa pöydässä.

Vaikka Petriä korona hieman mietityttää, ei hän jaksa asiasta liikaa stressata.

– Menen vielä juomaan pari ja sitten kotiin.

Autio Helsinginkatu.

Jatkamme vielä kohti Sörnäisten metroasemaa.

Lepakkomiehen edessä seisoo viisi ihmistä. He nauravat, he halailevat.

– Mä en ole saanut näin paljon kosketusta moneen viikkoon, yksi sanoo.

Fyysinen etäisyys ei toteudu, mutta joukkoa olisi epäeettistä haastatella heidän kunnossaan.

Ikuisen vapun aukiolta, eli virallisesti Vaasanpuistikosta, ei myöskään haastattelukuntoisia viikonlopun viettäjiä löydy.

Vapun perumisesta ei ole tietoakaan.