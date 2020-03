Veren vasta-aineisiin perustuvan pikatestin yksi ongelma on Fimean mukaan se, että vasta-aineita ei ole mahdollista havaita heti tartunnan alkuvaiheessa.

Ilta-Sanomien lukija kertoo tilanneensa kiinalaiselta firmalta kolme COVID19-testiä, joiden valmistaja lupaa testin etsivän verestä viruksen vasta-ainetta ja kertovan, onko henkilö saanut tartunnan vai ei.

Testit maksoivat noin 40 euroa kappaleelta.

Mies kertoo vaimonsa sairastuneen viime viikolla flunssaan, ja tämä joutunee viikon sairauslomalle. Samalla aviomies ja perheen teini-ikäinen tytär määrättiin viikoksi karanteeniin, vaikka heillä ei ole ilmennyt flunssan oireita.

– Tässähän tämä ongelma on, että kun ihmisiä ei testata, niin on mahdotonta tietää, onko vaimolla korona, ja onko itse viruksen kantaja, hän sanoo.

Mies kertoo saaneensa vinkin testistä Yhdysvalloissa asuvalta ystävältään, joka on jo tilannut samoja testejä itselleen. Ystävä aikoo tehdä testin lääkäriasemalla, ja tämä on kertonut voivansa kiikuttaa näytteet vielä laboratorioon Kaliforniassa sen varmistamiseksi, että kyse on pätevästä testistä.

– Onko se sitten väärennös, sitä en tiedä. Sitten olen menettänyt 150 euroa. On minulla itsellänikin epäilyksiä, mutta ei tässä muutakaan tekemistä ole. Eikä Suomessa tunnu olevan mitään muutakaan keinoa, kun testejä ei tehdä. Toimin nyt sitten koekaniinina tässä asiassa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan kuluttajille on alkuvuoden aikana markkinoitu jonkin verran pikatestejä koronavirusinfektion testaamiseksi kotona.

Fimea varoittaakin verkossa markkinoitavista kotitesteistä, vaikka pikatestiteknologian olisikin osoitettu kykenevän osoittamaan vasta-aineet.

– Kun se on kotitesti, niin se vaatii aina ulkopuolisen tarkastuslaitoksen arvioinnin, sanoo Fimean ylitarkastajan Nelli Karhu.

Toistaiseksi luotettavaa kotitestiä koronaviruksen testaamiseen ei hänen mukaansa ole vielä markkinoilla laillisesti tarjolla.

– Meillä on pikatestejä, jotka on tarkoitettu ammattilaiskäyttöön ja niitä on tällä hetkellä liikkeellä asianmukaisesti CE-merkittyinä. Näitä testejä ei kuitenkaan saa markkinoida kuluttajille kotikäyttöön, sillä niitä ei ole osoitettu turvallisiksi ja toimiviksi maallikoiden käsissä. Useassa Euroopan maassa on lisäksi törmätty väärennettyihin testeihin, joita on kuluttajillekin kaupiteltu, Karhu sanoo.

Vasta-aineisiin perustuvan pikatestin ongelma on Karhun mukaan se, että vasta-aineita ei ole mahdollista havaita heti tartunnan alkuvaiheessa.

– Riskinä on, että vasta-aineet nousevat vasta pari päivää testin ottamisen jälkeen. Sen vuoksi toistaiseksi tämän tyyppisiä testejä ei terveydenhuollossa ole ollut käytössä, eikä WHO tai Euroopan tartuntatautikeskus ole toistaiseksi nähnyt niillä kovin merkittävää roolia.

Tyypillisesti koronavirus on tämänhetkisen tietämyksen mukaan havaittavissa luotettavasti testeissä vasta viikon tai jopa kahden viikon kuluttua tartunnan saamisesta.

– Jonkin verran olen nähnyt lyhyempiäkin arvioita esitettävän, ja se on varmaan joidenkin potilaiden kohdalla mahdollista.

Jälkikäteen vastaavilla testeillä voidaan Karhun mukaan kuitenkin kartoittaa muun muassa sitä, kuinka laaja osa väestöstä on altistunut ja saanut jonkinnäköistä vastustuskykyä virukselle.

Hän myös uskoo, että jonkinlaisia kotitestejä on myös keväällä odotettavissa markkinoille.

Pika- ja kotitestien valmistajan tulee Fimean mukaan osoittaa tuotteidensa luotettavuus ja turvallisuus. Osoituksena tuotteen vaatimusten mukaisuudesta kotitestissä tulee olla CE-merkintä ja sen vieressä nelinumeroinen koodi tuotteen arvioineen laitoksen tunnistamista varten.