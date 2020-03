Elisabeth Rehn: korona muuttaa Suomen – mutta siitä voi seurata myös jotain hyvää: ”Ehkä saamme inhimillisen lämmön takaisin”

Elisabeth Rehn pitää Suomen tilannetta kauhistuttavana mutta uskoo, että tästä selvitään ja toisista välittäminen kasvaa. – Käyn sanomassa Ovelle haudalla, että hei, toivottavasti en tule seuraksesi koronan vuoksi, hän naurahtaa.

Tänä tiistaiaamuna kello 8 Elisabeth Rehn päätti vetää kumihanskat käteen, kun hän lähti pankkiautomaatille ja ruokakauppaan. Hänen piti ostaa pari tarviketta kirkkonummelaisesta marketista.

– Siellä ei ollut juuri muita asiakkaita, hän kertoo.

Koronavirusepidemia on tyhjentänyt nopeasti kaupat ja kadut.

84-vuotias Rehn yrittää pysytellä suurimman osan ajasta kotona. Hän kuuluu siihen yli 70-vuotiaiden ikäryhmään, jota hallitus on suositellut olemaan eristyksissä tietyin reunaehdoin.

– Olen iloinen oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin tulkinnasta, että eiväthän vanhukset ole vankilassa. Saan liikkua ulkona, Elisabeth Rehn kertoo puhelimessa.

Rehniä vähän huvittaa. 70 vuotta on hänen mielestään todella aikainen karanteeni-ikä. Siinä iässä hän matkusti vielä maailmalla ihmisoikeusraportoijana ja erityislähettiläänä.

– Olin 73-vuotias, kun tein kolmen viikon YK-matkan Kongoon ja haastattelin raiskattuja naisia ja tyttöjä.

Ikkunasta näkyy peltoa ja puita. Kauniaisten kakkoskoti, kerrostaloasunto, on vaihtunut metsämaisemaan.

Pitkäaikainen maaseutukoti Kirkkonummella on saanut emäntänsä takaisin. Kauniaisista ”vanhuuden kodin” vuokrannut Rehn asuu nyt pääosin Kirkkonummella, jossa hän on kirjoilla.

– Olemme perheen kanssa sopineet, että olen nyt suurimman osan ajasta täällä, etten joudu tekemisiin ihmisten kanssa.

– Täällä voin vaeltaa kilometrikaupalla metsissä. Minulla on alituisena seurana valkohäntäpeurat ja kauriit.

Rehn tiedostaa kuuluvansa koronaviruksen riskiryhmään. Hänellä on astma, kolottava polvi ja korkea verenpainelääkitys.

– Kyllä minä tulen ihan kiltisti eristäytymään, hän sanoo.

Lapset, lapsenlapset ja ystävä ovat olleet paljon yhteydessä ja sanoneet, että soita, jos tarvitset ruokaa.

1935 syntynyt Rehn kertoo oppineensa jo sodan aikana, että aina pitää olla kotivaraa.

Muutama vuosi sitten tapaninpäivän myrskyissä hän oli Kirkkonummella neljä päivää ilman sähköä. Vessa ei toiminut eikä vettä saanut. Onneksi oli leuto talvi ja nurkista löytynyt patteriradio.

– Sinnittelin täällä ja keksin erilaisia keinoja.

– Löysin vanhan spriikeittimen, jolla olin aikoinaan veneessä lämmittänyt ruokaa. Sain sillä keitettyä lumesta sulatettua kahvivettä, ja paistoin jonkun munan sen päällä.

– Sen jälkeen minulla on ollut aina kotona pastaa, riisiä ja juureksia, että pärjään.

Kotona on myös tuhansia kirjoja, joista monet ovat vuosikymmeniä vanhoja. Nyt niitä on hyvä lukea uudestaan.

– Jännittäviä klassikoita! Ihmisen pitää keksiä keinoja selviytyä, Elisabeth Rehn naurahtaa.

Turvavälin päästä kuvattu Elisabeth Rehn terassillaan. Hänen suuret 85-vuotispäivänsä peruuntuvat, samoin EM-jalkapallo-ottelumatka Tanskaan. – Se on pettymys, hän sanoo.

Tässä tilanteessa hänestä on harmillista, että aamun sanomalehdet on käännetty Kauniaisiin. Siinä on muutama ristisana, jotka hän haluaisi tehdä.

– Mutta pärjätä täytyy. Minun vastuuni on myös noudattaa hallituksen sääntöjä.

Koronaviruksen takia Suomi on syöksymässä taantumaan. Elisabeth Rehn uskoo, että me selviämme tästä.

– Kyllä me sodan aikanakin keksimme keinot.

Jo kahdeksanvuotiaana pikkulottana hän näki, kuinka ihmiset tukivat valtavasti toisiaan. Kaikki kantoivat kortensa kekoon, kun oli puutetta. Ruoka- ja vaatekupongeilla sai ostaa voita ja kahvia.

– Meillä pikkulotilla oli velvoite tehdä töitä. Poimimme voikukanjuuria, joista tehtiin kahvia ja vadelmanlehdistä teetä.

Nyt Suomi ei ole ollut sodassa 75 vuoteen. Historia on kuitenkin vahvasti läsnä tässäkin pihapiirissä. Rehn asuu alueella, jonka maat menetettiin rauhansopimuksessa Neuvostoliiton hallintaan 1940-luvulla sodan jälkeen. Ne saatiin takaisin 11 vuoden kuluttua.

Lama-ajan puolustusministerinä Elisabeth Rehn näki läheltä, kun Suomi syöksyi lamaan. Se kosketti.

Rehn on itsekin konkurssin tehnyt yrittäjä. 1979 hän menetti miehensä Ove Rehnin kanssa koko omaisuutensa. He päätyivät asumaan alkeelliseen pihamökkiin.

– Olen käynyt konkurssin häpeän läpi. Pääsin yli, vaikka kolhuja tuli. Minulla oli itsepäinen voima, että kyllä tässä pärjätään.

Konkurssissa meni koko omaisuus.

– Opin, että se on vain tavaraa. Siksi olen allerginen tavaralle. En ole shoppaaja.

Toivoa Rehn ei koskaan menettänyt. Konkurssivuonna hän pääsi eduskuntaan suhteellisen tuntemattomana.

– Nyt antaa suomalaisille toivoa, että on pärjätty aikaisemminkin ja paljon vaikeimmissa olosuhteissa. Koronavirus on salakavala asia, näkymätön vaara. Kaikki näkymätön voi pelottaa.

– Pelko ei auta milloinkaan, vaikka olisi millainen tilanne.

Nyt pitää Rehnin mukaan olla jonkinlainen fatalisti. Asiat menevät niin kuin niiden kuuluu mennä.

– Tietysti minulla on hyvin voimakas suru, että Suomen ja koko maailman suhteellisen hyvät talousolot ja ihmisten mahdollisuus elää hyvää elämää supistuu.

Moni joutuu nyt havahtumaan ja miettimään omaa elämää tavalla, jota ei ole tarvinnut tehdä.

– Ehkä on hyväkin, että asioiden tutkiskeluun pakotetaan. Ihminen voi pärjätä elämässä hyvin vähällä.

Uutiset eri kanavilta lohkaisevat nyt ison osan Elisabeth Rehnin päivästä. Hän on seurannut hallituksen tiedotustilaisuuksia.

Kertaakaan ei ole tullut mieleen, että olisinpa nyt töissä eduskunnassa. Rehnin tytär Veronica Rehn-Kivi on Rkp:n kansanedustaja ja muun muassa sotevaliokunnassa.

– En kadehdi ollenkaan. Luotan niihin, jotka johtavat Suomea nyt. Nyt nimenomaan on oltava luottamusta.

Nuorten naisten hallitus pärjää. Siihen Elisabeth Rehn uskoo. Ministerit ovat hänen mielestään selkeäsanaisia.

– Hallituksen johtoporukalla on sitkeyttä, jonka olen itsekin kokenut pikkulottana.

– Naiset kotirintamalla pitivät silloin yhteiskunnan rattaat pyörimässä, he venyivät sodassa aivan uskomattomasti. Kyllä tämänkin ajan miehet ja naiset kestävät.

Maailman taloudellinen tilanne tulee olemaan pitkään vaikea. Konkursseja tulee Suomessakin taas, valitettavasti.

– Osa perheenjäsenistäni on yrittäjiä, osa etätöissä, joku on karanteenissa.

– Näen tämän ihan kauhistuttavana. Tässä tulee monta uhria.

Toisaalta Rehn näkee vastoinkäymiset myös luovuuden lähteinä.

– Olemme pitkään hemmotelleet itseämme, vaikka kaikilla ei ole ollut siihen mahdollisuutta. Elämme digimaailmassa ja uskomme, että laitteet voivat korvata kaiken. Ei tarvitse itse ponnistella.

– Jos laitteet eivät toimisi, pitäisi keksiä omia ratkaisuja.

Vaikeina aikoina ihmissuhteiden merkitys korostuu. Rehnin perhe on aina ollut läheinen. Elisabethilla ja Ove Rehnilla on neljä lasta, 13 lastenlasta ja kahdestoista lapsenlapsenlapsi tulossa.

– Kaikki kysyvät nyt, miten voivat auttaa minua. Välillä voidaan olla vähemmänkin tekemisissä, mutta kun joku on hädässä, kaikki auttavat. Ollaan yhtenä perheenä.

Elisabeth Rehn hoitaa itse 15 vuotta sitten kuolleen aviomiehensä Ove Rehnin hautaa. Nytkin hän on lähdössä hakemaan lyhdyn pois haudalta.

– En voi Ovea tartuttaa enkä saada häneltä koronavirusta. Käyn sanomassa Ovelle haudalla, että hei, toivottavasti en tule sun seuraksesi tämän koronan vuoksi.

Huhtikuun alussa Elisabeth Rehn täyttää 85 vuotta. Koko klaanin oli tarkoitus tulla Kirkkonummen kotiin juhlimaan ja viettämään ihana päivä yhdessä. Nyt juhla on peruttu koronavaaran takia.

85-vuotispäivän kunniaksi koko 40 hengen perheestä piti ottaa yhteiskuva. Sekin on siirretty hamaan tulevaisuuteen.

– Nyt kuva jäi ottamatta, se on pettymys.

Epidemia sotki odotetun matkan EM-jalkapallomatsiin kesäkuussa. Heitä oli neljän hengen porukka lähdössä Tanska–Suomi-otteluun Kööpenhaminaan. Nyt se siirtyi vuodella.

– Vähän pelkään, kestääkö polveni ja selkärankani vuoden kuluttua.

Työtä on vielä paljon tehtävänä. Koronan hiljentämässä elämässä on aikaa järjestellä virallisia valokuva-albumeita, joita tapahtumien järjestäjät ovat aikoinaan lähettäneet Rehnille. Kansallisarkisto on kiinnostunut hänen materiaalistaan.

– Niitäkin alan nyt täällä karanteenissa sortteeraamaan, hän kertoo.

Elisabeth Rehn uskoo, että Suomi tulee koronavirusepidemian takia muuttumaan, mutta siihen voi liittyä myös jotakin hyvää.

– Ehkä saamme elämään vähän tolkkua. Kaikki ei aina mene kuin Strömsössä. Emme enää vaadi niin paljon.

– Ehkä saamme inhimillisen lämmön takaisin. Suomesta on tullut ihmissuhteissa kylmä maa.

Rehnin mielestä Suomessa puhutaan paljon sotilastermeillä. Aseellinen turva on paljon keskustelussa eikä kokonaisturvallisuus.

– Ilmastonmuutos tulee vaatimaan toisenlaista turvallisuutta ja sen rakentamista. Olen puhunut, että naiset on saatava vahvemmin mukaan turvallisuuskoulutukseen.

Yhdysvalloista kuuluneet uutiset mietityttävät. Aseiden myynti on noussut viime päivinä 70 prosenttia.

– On puistattavaa lukea, että nähtävästi koronavirusta torjutaan ihmisten mielestä ostamalla lisää aseita.

Mutta mitä hän tarkoittaa sillä, että Suomesta on tullut kylmä maa?

– Tämä on itsekkään kylmä maa, ihmisten hädästä ei välitetä, Rehn sanoo.

Sosiaalisen median ilkeydet otetaan hänen mielestään normaaleina.

Rehnistä tuntuu, että vasta nyt koronatilanteen takia olemme heränneet välittämään kanssaihmisistämme. Rehnin mielestä olemme olleet aika kylmiä toisiamme kohtaan.

– Toivon, että tämä kaikkien kohtaama hätätila saisi ajattelemaan enemmän kanssaihmisiä, mutta ei vihan ja maalituksen kohteena vaan lämmöllä ja välittämisellä.

Elisabeth Rehn on kuvattu ikkunan läpi ja pitkän välimatkan päästä. Ilta-Sanomat ottaa haastattelu- ja kuvaustilanteissa huomioon viranomaisten ohjeet turvaetäisyyksistä.