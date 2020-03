Länsisuomalaisen epäillään saaneen koronan lomamatkalla Lapissa

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella asuva henkilö on saanut koronavirustartunnan mahdollisesti lomamatkallaan Lapissa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

THL kertoo jatkavansa tartuntaketjujen selvittämistä yhdessä Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa. THL:n mukaan vallitsevassa tilanteessa on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, että Suomessa voi olla paikkoja, joissa on kohonnut riski tartunnoille.

THL:n mukaan valtioneuvoston asettamia, esimerkiksi kokoontumisiin liittyviä, rajoituksia on noudatettava koko maassa. Lisäksi hoitohenkilökunnan on noudatettava oman työnantajansa antamia ohjeita työssä poissaolosta ja testauksista.

–Jotta epidemiaa voidaan hidastaa, on ihmisten vältettävä kohtaamisia ja kokoontumisia myös täällä Lapissa. Jotta tartuntojen todennäköisyys ei kasva, suositeltava lomailu- ja matkustustapa on oma mökki, oma auto ja murtomaahiihto, sanoo Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas.

Perjantaihin 20.3. mennessä Suomessa on todettu noin 450 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta. Tähän mennessä tapauksia on todettu yhteensä noin 210 000 maailmanlaajuisesti. Yhteensä 168 maata on raportoinut tartunnoista.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi tänään, että Lapin hiihtokeskuksista on löydetty kaksi koronan tartuntaketjua.