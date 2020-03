Huumeliigan pankkiiriksi epäilty mies jutteli huoletta ex-tyttöystävälleen – ei arvannut, kuka kuunteli puhelua

Poliisin arvion mukaan kolmekymppinen tamperelaismies oli suuren huumeliigan Suomen maajohtaja ja ”pankkiiri”. Miehelle aiotaan vaatia 11 vuoden vankeusrangaistusta.

Helmikuussa 2019 kolmekymppinen tamperelaismies jutteli puhelimessa entisen tyttöystävänsä kanssa.

Heti puhelun aluksi vaihdettiin mielipiteet säästä.

– Vittu täällä on vaikee kävellä, kun on niin paljon lunta, sanoi ex.

– Nii on ihan törkeesti, vastasi mies.

Pian puhe kääntyi yhteisiin tuttaviin. Viihdelehti Seiskassa oli vastikään kirjoitettu fitness-malli Sofia Belórfista ja tämän uudesta miljonäärirakkaasta, liikemies Niko Ranta-ahosta.

Sofia Belórf saapumassa Helsingin käräjäoikeuteen huumevyyhdin käsittelyyn 26.2.2020.

Mies ja nainen hämmästelivät puhelimessa sitä, että Ranta-ahon verotettavat tulot olivat Suomessa vain joitakin tuhansia euroja vuodessa.

– Äijä vetelee Ferrareilla siellä ja neljän ja puolen tonnin tulot! naureskeli mies.

Mies sanoi entiselle tyttöystävälleen, että Ranta-aho kierrättää rahansa Dubain kautta, ja siksi ansiot Suomessa näyttävät niin pieniltä.

– Eikä siellä Dubaissa kaikki asiat nyt ihan päivänvaloa kestä, sanoi mies.

Kenties siinä vaiheessa mies ymmärsi puhuneensa ohi suunsa, sillä hän kiirehti tarkentamaan tarkoittaneensa luksuslomakohteen ihmisoikeustilannetta.

– Emmä tarkoittanut että Nikon jutut, vaan niinku yleensä jos puhutaan kaikista asioista Dubaissa, niinku ihmisoikeuksista ja kaikista muista.

Poliisi kuunteli puhelua joka tapauksessa mielenkiinnolla.

Kyseessä oleva tamperelainen on Katiska-vyyhdin huumeorganisaation ”pankkiirina” pidetty, vuonna 1986 syntynyt mies.

Poliisin kuvauksen mukaan mies oli Ranta-ahon luottohenkilö ja Espanjasta johdetun huumeliigan tärkein kontakti Suomen päässä.

Liigan Suomen maajohtaja, kuten poliisi arvioi.

Liikemies Niko Ranta-ahon epäillään johtaneen huumeliigaa Espanjasta käsin. Hän on kiistänyt suurimman osan syytteistä.

Poliisi kysyi mieheltä puhelusta viittä kuukautta myöhemmin, kun mies oli jo tutkintavankeudessa törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeästä dopingrikoksesta epäiltynä.

– Luulitko, että puhelimesi on kuuntelussa ja siksi alat höpötellä ihmisoikeuksista? kysyi kuulustelija.

– En. En ole osannut arvioida, että puhelintani kuunneltaisiin, mies vastasi.

Poliisin mukaan huumeorganisaatio pyöri etenkin kahden ydinryhmän voimin.

Ensimmäinen ryhmistä oli Janne Tranbergin, entisen jengiläisen, käskyvallassa. Ryhmä koostui lähinnä henkilöistä, jotka olivat Tranbergin tavoin irtautuneet Cannonball MC:stä.

Lisänimellä ”Nacci” tunnettu Janne Tranberg on kiistänyt häneen kohdistuvat syytteet.

Toista ryhmistä käski liikemies Ranta-aho. Ryhmäläiset olivat Ranta-ahon vanhoja tuttuja Tampereelta eikä heillä ollut entuudestaan kummempaa rikollista taustaa.

”Pankkiiri” kuului jälkimmäiseen ryhmään. Hän oli tuntenut Ranta-ahon noin kymmenen vuoden ajan ja oli tämän parhaimpia ystäviä.

Poliisin epäilysten mukaan ”pankkiirin” roolina oli kerätä huumekaupasta saadut rahat, säilyttää niitä ja toimittaa ne lopulta päätekijöinä pidetyille Ranta-aholle ja Tranbergille.

Laskelmien mukaan ”pankkiiri” otti vastaan huumerahoja reilusti yli 200 000 euroa.

Miehen epäillään vuokranneen myös Tampereen Erkkilänkatu 11:stä kuntosalin kellaritilasta varaston, minne huume-eriä toimitettiin ja mistä huumeita levitettiin eteenpäin.

Katiska-tutkinnassa takavarikoitua amfetamiinia ja ekstaasia.

Huumevarastolla säännöllisemmin käyneitä kehotettiin hankkimaan kuntosalin jäsenyys, jottei liikkuminen paikalla näyttäisi epäilyttävältä.

Tällä hetkellä miestä uhkaa lähes yhtä pitkä vankeusrangaistus kuin päätekijöinä pidettyjä Ranta-ahoa ja Tranbergia.

Päätekijöille aiotaan vaatia haastehakemuksen perusteella maksimituomiota eli 13 vuoden vankeutta, ”pankkiirille” 11 vuoden vankeutta.

Huumerahaa kerättiin niin sanotuilla autopudotuksilla.

Miehen mukaan yksi pudotuksista tapahtui muun muassa tamperelaisen sporttibaarin Aikalisän parkkipaikalla sillä välin, kun hän oli hakemassa baarista ruokaa.

Hän kertoi sopineensa asiasta Ranta-ahon kanssa etukäteen Wickr-sovelluksen kautta. Sovelluksessa viestitään nimimerkkien turvin.

”Pankkiirin” mukaan hänen aliaksensa Wickrissä oli Mr. Hevonen ja Ranta-ahon Fatcobra.

– Ranta-aho kysyi millä olen liikenteessä ja vastasin, että olen Teslalla. Jätin autoni ovet auki ja hän nimenomaan neuvoi näin tekemään. Sitten poistuin hakemaan ruokaa ja palasin autolleni. Kotona autotallissani huomasin repsikan penkin alla kirjekuoren.

Kuoressa oli 10 000 euroa, jotka hän myöhemmin toimitti Ranta-aholle Turun Ruisrockiin.

”Pankkiiri” on puolustautunut sanomalla, ettei tiennyt käteisen olevan huumerahaa. Hän toimitti rahaa palveluksena hyvälle ystävälleen.

– Olen halunnut vilpittömästi auttaa ystävää, vaikka nyt kuulustelujen perusteella näyttää siltä, että minua on käytetty täysin hyväksi, kertoi mies poliisille.

Katiska-tutkinnassa takavarikoituja käteisvaroja.

Miehen mukaan moinen käteisen määrä olisi ollut epäilyttävää missä tahansa muussa tilanteessa, mutta ei Niko Ranta-ahon kohdalla.

Ranta-ahon perhe oli rikas, ja poika oli tottunut tuhlaamaan ja käyttämään hulppeita summia käteistä.

– Esimerkiksi 20-vuotiaina lähdimme Saksasta hakemaan autoa, ja Niko osti auton käteisellä, noin 100 000 euroa. Tämä oli ihan normaalia toimintaa Nikolta.

Esitutkinnan aikana ”pankkiirin” omaisuutta määrättiin vakuustakavarikkoon määrä, joka vastaa neljää miljoonaa euroa.

Ulosottomies vei muun muassa miehen lähes 9 000 euron arvoisen rannekellon, Rolex GMT-Master II:n, koska kellon epäillään olevan rikoshyödyllä hankittu.

Mies on itse sanonut, ettei saanut rahatoimituksista itse senttiäkään.

Kun häneltä kysyttiin kuulusteluissa, onko hän kenties velkaa Niko Ranta-aholle, mies vastasi:

– Hän on minulle elämänsä velkaa.

Katiska-huumevyyhdin käsittely on yhä kesken Helsingin käräjäoikeudessa. Vyyhdissä on yli 50 syytettyä.

Koronavirusepidemian puhkeamisen vuoksi juttua on käsitelty oikeudessa nyt poikkeuksellisesti suljetuin ovin.