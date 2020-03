Euroopassa jylläävä koronavirus on jo muuttunut alkuperäisestä – mutta onko mutaatioilla merkitystä?

Tutkijat eivät ole löytäneet viitteitä siitä, että virus olisi tullut Euroopassa entistä tartuttavammaksi tai tappavammaksi.

Valencian yliopiston ja biolääketieteellisen Fisavbio-säätiön tutkijaryhmä on selvittänyt Espanjassa epidemian aiheuttaneen SARS-CoV-2-viruksen perimän. Tutkimuksessa selvisi, että viruskanta on jo muuttunut: sen genomi on erilainen kuin pandemian Wuhanissa aloittaneella kannalla.

Tutkimus tehtiin näytteistä, jotka otettiin kolmesta Valenciassa eristykseen joutuneelta koronaviruspotilaalta.

– Viruksen genomissa tapahtuu jatkuvasti mutaatioita, ja juuri sen vuoksi pystymme seuraamaan sen reittiä eri maiden ja eri tartuntaketjujen läpi, sanoi Valencian yliopiston genetiikan professori Fernando Gonzalez-Candelas verkkolehti International Business Timesille.

– Eristyspotilailta Valenciassa on löydetty useita erilaisia mutaatioita alkuperäisestä viruksesta, jonka perimä sekvensoitiin Wuhanissa. Tämä on kuitenkin normaalia. Lähes kaikissa tähän mennessä sekvensoiduissa viruksissa on joitakin erilaisia piirteitä verrattuna ensimmäiseen. Eniten on löydetty Brasiliassa eristetystä viruksesta, jolla on 16 mutaatiota.

Sinisellä merkityt koronavirukset näkyvät selvästi elektronimikroskooppikuvassa, joka on otettu Yhdysvaltain ensimmäisen tunnetun koronapotilaan näytteestä.

Valenciassa tutkitun viruskannan perimä on jo julkaistu kansainvälisissä GISAID- ja Nextstrain-tietokannoissa, joihin kerätään reaaliaikaista tietoa eri viruksista. Esimerkiksi Nextstrainissa on jo tiedot 500:sta uuden koronaviruksen genomista, jotka on saatu viime joulukuun jälkeen yli 40 maasta.

– Virusten sekvensointi antaa meille mahdollisuuden tarkkailla mutaatioita, joita virukseen on tullut sitten epidemian alun. Johtopäätös näistä tutkimuksista on se, ettei yksikään mutaatio ole tähän saakka lisännyt viruksen ärhäkkyyttä, tappavuutta tai mitään muutakaan kliiniseltä kannalta kiinnostavaa ominaisuutta, professori Gonzalez-Candelas sanoi verkkolehti Eurasia Review’n mukaan.

Näin arvioi myös Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Jussi Sane IS:lle 17. maaliskuuta.

Samaa mieltä on Lääkärilehden haastattelema Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti. Hänen mukaansa ensimmäinen Suomessa raportoitu tautitapaus Lapissa oli ”yhden mutaation päässä” Wuhanin alkuperäisestä kannasta. Suomessa nyt leviävät kannat puolestaan ovat kotoisin Euroopasta, pääosin Italiasta ja Itävallasta.

– Mutaatiot helpottavat virologin molekyyliepidemiologiaa eli tartuntaketjujen seuraamista, Vapalahti sanoi Lääkärilehdelle 13. maaliskuuta.

– Ei ole mitään näyttöä siitä, että mutaatiolla olisi fenotyyppieroja. Tässä vaiheessa ei siis ole mitään syytä epäillä, että Suomen tai mikään muukaan kanta olisi alkuperäistä vaarallisempi.

Fenotyyppierot merkitsevät eroja viruksen ominaisuuksissa ja käyttäytymisessä.

Periaatteessa mutaatiot saattavat kuitenkin johtaa siihen, että uusi koronavirus muuntuu entistä herkemmin tarttuvaksi tai muuten vaarallisemmaksi. Mutaatiot voivat aiheuttaa ongelmia myös rokotteen kehitystyössä. Ja edelleen: jos virus palaa ensimmäisen pandemia-aallon jälkeen kiertämään maailmaa muuntuneessa muodossa, voi olla että se sairastuttaa uudelleen myös koronataudin jo kerran poteneet.