Espoossa apteekkimurtojen sarja – poliisi pitää huolestuttavana ja poikkeuksellisena

Poliisi pyytää havaintoja mahdollisilta silminnäkijöiltä tai asiasta jotain tietäviltä.

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo tutkivansa kolmea apteekkimurtoa Espoossa Soukan ja Kauklahden alueilla.

Varkaudet on tehty samalla tavalla: apteekkeihin on päästy sisälle rikkomalla lasi ja sisätiloista on varastettu reseptilääkkeitä. Teot ovat tapahtuneet yöaikaan 11.–19. maaliskuuta.

Poliisi epäilee, että tekoihin liittyy kaksi nuorta miestä, joiden tiedetään poistuneen rikospaikalta skootterimallisella mopolla.

Poliisi sanoo pitävänsä rikossarjaa huolestuttavana ja jopa poikkeuksellisena. Mahdollisia silminnäkijöitä tai asiasta jotain tietäviä pyydetään olemaan yhteydessä poliisiin numeroon 0295 413 031 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.espoo@poliisi.fi.