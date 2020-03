Presidentti Niinistö vetoaa noudattamaan koronaohjeita: ”Tällainen urheus loppuu viimeistään sairasvuoteella”

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön mukaan tärkeintä on se, miten päätökset pannaan jokaisen kansalaisen kohdalla täytäntöön.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo ilmoittaneensa viime perjantaina hallitukselle, että hänen käsityksensä on se, että Suomi on poikkeusoloissa.

Hän kuitenkin kiisti ottaneensa asiassa aktiivisempaa roolia kuin tasavallan presidentille kuuluu.

– Minä toimin juuri niin kuin laissa edellytetään. Ja on toki kohtuullista, että yhteistoimija ilmoittaa kantansa, Niinistö sanoi.

Hän viittasi kommentilla siihen, että valmiuslain käyttöönotto vaatii valtioneuvosto ja tasavallan presidentin yhteistoteamusta siitä, että maassa vallitsevan poikkeusolot.

Hallitus toimi asiassa Niinistön mukaan viikonlopun aikana yllättävän nopeasti. Maanantaina se ilmoittikin laajoista toimista, joilla kansalaisten vapauksia lähdetään rajoittamaan koronaviruksen taltuttamiseksi.

Niinistön mukaan päätöksetkään eivät kuitenkaan auta mitään, ellei niitä noudateta. Tärkeintä on hänen mukaansa se, miten päätökset pannaan täytäntöön.

– Hyvin yksinkertaista. Harvoin on kansalle annettu tällainen täytäntöönpanovalta. Käytetään se viisaasti.

– Tästä me vastaamme jokainen kohdaltamme, Niinistö kehottaa.

Presidentti Niinistö vieraili tänään perjantaina Ylen Radio 1:n haastattelussa.

Hän otti haastattelussa kantaa siihen, miten osa kansalaisista tuntuu viittaavan virukseen ja sen tartunnan saamiseen kintaalla.

– Uskon, että tällainen urheus loppuu viimeistään sairasvuoteella. Ja voi tulla mieleen, että olisiko sittenkin täytynyt olla vähän varovaisempi.

– Täysi järki täytyy nyt ottaa käteen, Niinistö vetosi kansalaisiin.

Etenkin yli 70-vuotiaita koskevien rajoitusten kohdalla hän muistuttaa, että tarkoitus on ennen kaikkea pitää heidän mukana yhteiskunnassa, ei sulkea sen ulkopuolelle.

Hän kehotti suomalaisia myös auttamaan tilanteessa apua kaipaavia.

– Jos tällaista henkeä löytyy lisää, ja näyttää löytyvän, niin me olemme hyvällä tiellä.

Niinistö tahtoi myös haastattelun lopuksi soittaa Yle Radio 1:n kuuntelijoille Vesa-Matti Loirin kappaleen Maailma on kaunis nimenomaan sanoitusten vuoksi.

– Jenni nämä tuntee. Tässähän puhutaan vapaudesta, mutta mielen, ajattelun vapaudesta.

– Se pitää sisällään nyt tähän aikaan paljon. Meillä on täysi vapaus pitää toisistamme ja myös huolehtia itsestämme, myöskin noudattaa niitä sääntöjä ja suosituksia, joita on annettu. Kukin kohdallaan, iästä riippumatta. Se on vapautta itse asiassa. Se on parasta vapautta.

Juttua täydennetty kello 12:00