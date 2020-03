Lintubongarit lopettavat rituaalikättelyt ja porrastavat kiihkeimpiä tilanteita

Luonnonsuojeluliitto suosittelee retkeilijöille erakoitumista.

Poikkeuksellinen tilanne yhteiskunnassa koskettaa suurta joukkoa luontoharrastajia.

Lintubongareiden etujärjestö Bongariliitto ohjeistaa jäseniään lopettamaan toistaiseksi rituaaliset niin sanotut pinnakättelyt.

Tilalle ei ehdoteta uusia tapoja juhlistaa uutta lintulajia.

Suomen Luonnonsuojeluliitto kehottaa suomalaisia pitämään retkipoluilla etäisyyttä muihin ihmisiin, etsimään uusia retkikohteita ja välttämään kaikkein suosituimpia paikkoja, etteivät ne ruuhkaudu.

Samaa tapaa ovat suosineet vanhastaan erakot.

BirdLife Suomi ilmoittaa yrittävänsä mahdollisuuksien mukaan järjestää toukokuisen suurtapahtumansa Tornien taiston, mutta lykkäävänsä ilmoittautumisen alkamista.

Lintutornit ovat paikkoja, joissa ihmiset joutuvat olemaan lähellä toisiaan.

Lintuharrastajien keski-ikä on korkea ja harrastajissa on paljon yli 70-vuotiaita kultaisen iän pariskuntia ja ihmistervaskantoja.

Bongaustilanteissa tartuntavaara on suuri, monet käyttävät jopa samaa kaukoputkea.

Vuonna 1985 perustetussa Bongariliitossa on 1 105 jäsentä ja se on BirdLife Suomen neljänneksi suurin jäsenjärjestö.

Yhdistys toimii harvinaisista lintulajeista kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Koska harvinainen lintulaji voi sumentaa ihmisen arvostelukyvyn ja aiheuttaa massahysteriaa, Bongariliiton yksi keskeinen tehtävä on ohjata ja valvoa jäsentensä käyttäytymistä maastossa.

Suurharvinaisuuksien bongaustapahtumiin saattaa osallistua yhtä aikaa useita satoja ”lajinmetsästäjiä” ja pikkuharvinaisuudetkin keräävät helposti ympärilleen useita kymmeniä bongareita.

Bongarit katsovat usein toistensa kaukoputkilla, jos jollakulla on lintu niin sanotusti ”hallussa” ja joku toinen ei löydä sitä millään.

Tämä lisää pisaratartuntojen riskiä.

Suomen hallitus rajoitti tiistaina julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositteli välttämään tarpeetonta oleilua julkisilla paikoilla sekä yli 70-vuotiaita olemaan tarpeettomasti poistumasta kotoaan.

Bongariliiton hallitus kehottaa bongareita huomioimaan Suomen hallituksen antamat rajoitukset ja suositukset myös bongaustilanteissa.

Ei näin.

Bongauspaikoilla saa toistaiseksi syntyä enintään 10 henkilön ryhmiä, mukaan lukien lintutornit. Tavoitteena on ripeys ja porukan vaihtuvuus, kuitenkin niin, että lintu pysyy koko ajan ”hallussa” ja kaikki halukkaat ehtivät nähdä eli ”hoitaa” sen.

Tarvittaessa bongaus tapahtuu porrastetusti eli taaempana tulevat bongarit odottavat tavanomaisen psyykkisesti paineistetun ryntäämisen sijasta kauempana tai jopa autoissaan pääsyä bongauspaikalle, joka on se paikka, josta lintu näkyy.

Symbolisesti merkittävä ohje on luopua pinnakättelyistä. Pinnakättely on bongareiden ikivanha rituaali, joka suoritetaan, kun joku bongareista on saanut niin sanotun elämänpinnan eli itselleen uuden lintulajin.

Tapa on juurtunut syvälle, ja siihen liittyy suurta sydämellisyyttä ja veljellistä onnistumisen iloa.

Vaikka bongaustilanteet eivät ole ole Suomen hallituksen tarkoittamia julkisia kokoontumisia, kehottaa Bongariliitto bongareita noudattamaan hallituksen antamia ohjeita.

Oikein.

Valtakunnallinen BirdLife Suomi ilmoitti keskiviikkona, että Suomen suurin lintuharrastustapahtuma Tornien taisto järjestetään lauantaina 9. toukokuuta, mikä se on ”turvallisesti ja voimassaolevien ohjeiden mukaisesti mahdollista”.

Ilmoittautumisaika siirrettiin alkamaan vasta 15. huhtikuuta.

Suomen luonnonsuojeluliitto suosittelee suomalaisille retkeilyä luonnossa myös koronavirusepidemian aikana, mutta välttämään muiden ulkoilijoiden seuraa. Se kannustaa liikkumaan luonnossa omin avuin ja perhepiirissä, etsimään uusia retkikohteita ja pitämään poluilla terveellistä etäisyyttä toisiin ihmisiin.