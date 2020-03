Luvassa valoa ja lämpöä – sää on nyt ottamassa ison askeleen kohti kevättä

Eilen torstaina Helsingin Kumpulassa mitattiin kuluvan kevään lämpötilaennätys.

Kevään merkkejä on nyt Suomessa ilmassa koronaviruksesta huolimatta.

Eilen torstaina mitattiin kuluvan kevään lämpötilaennätys, kun Helsingin Kumpulassa lämpömittari näytti jopa 9,3 asteen lukemia.

Lauantaista eteenpäin päivä on taas pohjoisella pallonpuoliskolla yötä pidempi. Kevätpäiväntasauksen jälkeen päivä pitenee Helsingissä maaliskuun lopulla noin viiden ja Utsjoella jopa yhdeksän minuutin verran jokaista päivää kohden, kertoo Foreca.

Tämän lisäksi ensi viikko tuo Forecan päivystävän meteorologin Ilkka Alangon mukaan mukanaan lämmintä kevätsäätä ja aurinkoa.

Etenkin viikon loppupuolella lämpötila voi kohota laajalti 10 asteen paikkeille ja jopa sen yläpuolellekin.

Maanantaista eteenpäin koko Suomessa on suojasäätä Lappia myöten.

Yöpakkasia on Alangon mukaan vielä sisämaassa ja pohjoisessa, mutta päivisin viiden asteen lämpötiloja on luvassa myös Lapissa.

– Etelässä on maanantaina viitisen astetta ja Lapissa lämpötila on 2–5 asteen välillä. Tiistaina ja keskiviikkona on vielä vaan lämpimämpää, ja lämpötila nousee melkein asteen tai pari per päivää, Alanko sanoo.

Sää on ensi viikolla lähinnä aurinkoista ja puolipilvistä.

– Paikoitellen voi ajoittain pilvilautta mennä ohi, mutta enimmäkseen ensi viikko menee puolipilvisellä ja selkeällä säällä.

Jos korkeapaine pitää pintansa, voidaan ensi viikon loppupuolella Forecan mukaan ottaa jo isompi askel kohti kevättä, sillä lämpötilan ennustetaan kohoavan monin paikoin kymmenen asteen vaiheille ja jopa sen yläpuolelle.

Aurinkoa ja lämpöä joudutaan kuitenkin vielä odottamaan viikonlopun yli.

Perjantaina ja lauantaina päivälämpötila on niukin naukin plussan puolella etelässä ja lännessä, ja yöpakkasia on luvassa. Mahdolliset sateet tulevat vielä etelässäkin lumena.

Pohjoisessa on lauantaina aluksi aurinkoista ja poutaista, mutta Lappiin alkaa levitä lännestä pilviä.

Tuuli puhaltaa pohjoisesta ja vielä sunnuntaina sää on kylmempää. Myös etelässä on reilusti pakkasta.

Sunnuntaina tuuli kääntyy kuitenkin vähitellen lounaaseen. Kylmin ilma väistyy ja Lapissa pilvisyys hieman lisääntyy, mutta sää pysyy koko maassa aurinkoisena ja poutaisena.