YK: Suomi on maailman onnellisin maa – jo kolmannen kerran peräkkäin

YK:n onnellisuusraportin mukaan Suomi on edelleen maailman onnellisin maa.

Tanska piti kakkossijan toisena vuonna peräkkäin, ja kolmossijalle nousi Sveitsi.

Suomi on kolmatta vuotta peräkkäin maailman onnellisin maa, käy ilmi YK:n onnellisuusraportista. Tanska piti kakkossijan toisena vuonna peräkkäin, ja kolmossijalle nousi Sveitsi. Kaikki Pohjoismaat mahtuvat seitsemän parhaan joukkoon, kun taas esimerkiksi Yhdysvallat on sijalla 18.

Kaikkiaan raportissa listattiin 153 valtiota. Suomen pisteluku mittauksessa on 7 809, kun toiselle sijalle tulleen Tanskan pisteluku on 7 646. Viimeistä sijaa pitävän Afganistanin lukema on 2 567.

The World Happiness Report perustuu vuosina 2017–2019 tehtyjen kyselyjen keskiarvoon.