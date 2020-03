Koulujen sulkeminen vei tulot hitsaaja Tuomakselta – ”Sehän se suurin huoli on tällä hetkellä”

Tuomas Pellonperän tilanne on haastava: lapsi on pois koulusta eikä pärjää yksin, mutta samaan aikaan toimeentulo on vaarassa.

Moni vanhempi miettii nyt, miten turvata perheen toimeentulo, kun pienet koululaiset ovat kotona eikä etätyö onnistu. Tilanne on toistaiseksi epäselvä.

Koronavirustilanteesta johtuva koulutilojen sulkeminen ja lasten siirtyminen etäopetukseen ovat pakottaneet monet vanhemmat jäämään kotiin. Osa vanhemmista kykenee tekemään työnsä myös tässä tilanteessa etäyhteyksien avulla, mutta moni työskentelee tehtävissä, joissa etätyö ei ole mahdollista.

Tilanne on ajanut vanhempia tukalaan asemaan, ja moni miettii nyt, kuinka turvata toimeentulo palkanmaksun ollessa katkolla. Yksi heistä on loimaalainen yksinhuoltajaisä Tuomas Pellonperä, joka on joutunut jäämään pois hitsaajan työstään ollakseen kotona 6- ja 7-vuotiaiden lastensa kanssa.

Esiopetusta ei ole suljettu, joten 6-vuotiaansa Pellonperä saisi periaatteessa vietyä päivähoitoon. Isomman sisaruksen tilanne on kuitenkin toinen, sillä kouluun ei ole asiaa, eikä hän myöskään ikänsä puolesta kykene vielä opiskelemaan itsekseen kotona.

– Etätyö ei ole mahdollista enkä kuulu siihen listaan, jonka hallitus on julkaissut kriittisistä ammateista ja aloista, Pellonperä kertoo.

Isovanhemmistakaan ei apua ole, sillä he ovat yli 70-vuotiaita ja kuuluvat ryhmään, jota on kehotettu pysyttelemään kotona ja välttelemään kontakteja muihin ihmisiin. Yksi perheen läheisistä voisi muuten auttaa, mutta hänkin kuuluu sairautensa vuoksi riskiryhmään.

Koska koulut pysyvät suljettuina vähintään 13. huhtikuuta saakka, Pellonperän palkanmaksu on katkolla vähintään saman ajan.

Tuomas Pellonperä kertoo, että perheen rahat riittävät noin kahdeksi viikoksi.

– Sehän se suurin huoli on tällä hetkellä. Totta kai tässä mennään terveys edellä ja ymmärrän nämä ratkaisut, mutta kyllä tähänkin asiaan pitäisi saada joku ratkaisu. Koska en minä yksin ole varmastikaan tämän asian kanssa, hän sanoo.

Kelan maksama tartuntatautipäiväraha korvaa vanhempien ansionmenetyksen niissä tilanteissa, joissa päätöksen tai määräyksen lapsen pitämisestä kotona on tehnyt kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri. Tämä ei kuitenkaan ole ratkaisu niille, joiden lapset ovat kotona ainoastaan koulujen sulkeutumisen vuoksi.

– Työnantajan kanssa kun juttelin, niin siihenhän me ensiksi tuudittauduttiin. Sitten kun nämä päätökset tulivat hallitukselta, aika nopeasti selvisi, että se ei päde, kun ei ole kyse karanteenista.

Pellonperä kertoo, että perheen taloudellinen puskuri riittää tällä hetkellä elämiseen noin kahdeksi viikoksi.

– Ja siinäkin täytyy kyllä laskea kyllä ihan joka ikinen sentti.

Hän kertoo tehneensä varmuuden vuoksi myös toimeentulotukihakemuksen. Toimeentulotuen saaminen on kuitenkin epävarmaa, sillä Pellonperä ei ole saanut lomautusta eikä häntä ole myöskään irtisanottu.

Häneen on oltu yhteydessä Kelasta, mutta sittemmin tilanne on muuttunut, eikä Pellonperän uusiin yhteydenottoihin ole vastattu. Hän kertoo kuitenkin ymmärtävänsä, että uusi ja mutkikas tilanne on aiheuttanut ruuhkaa ja epäselvyyttä myös Kelan päässä.

Pellonperän mukaan tärkeintä olisi nyt saada kaikille tieto siitä, saadaanko toimeentuloa turvattua jotenkin.

– Jo pelkkä tieto auttaisi tosi paljon, ei niinkään se, koska sitä rahaa saa. Kun nyt edes nyt tietäisi, että saa. Se olisi iso asia. Vaikka tässä tosiaan terveys etusijalla mennään, niin ei sovi unohtaa oman maan kansalaisia, lapsiperheitä, eikä varsinkaan yksinhuoltajia tässä tilanteessa, Pellonperä muistuttaa.

Opetusministeri Li Andersson (vas) sanoi keskiviikkona hallituksen tiedotustilaisuudessa, että pienimpien koululaisten eli 1–3 luokan oppilaiden vanhempien kannattaa käsitellä asiaa työnantajan kanssa ja selvittää, voisiko tilanteessa käyttää esimerkiksi kertyneitä lomapäiviä.

Anderssonin mukaan hallitus etsii parhaillaan keinoja turvata vanhempien tulot. Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, miten asia etenee.

Työ- ja elinkeinoministeriön viestinnästä kerrottiin IS:lle torstaina, että asia on parhaillaan linjattavana ministerityöryhmässä.

Kelan lakimiehen Kaisa Rainakarin mukaan tilanne elää koko ajan. Hän kertoo Kelan tekevän tiivistä yhteistyötä yhteistyökumppaneidensa kuten sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

– Koronaviruksen aiheuttama poikkeuksellinen tilanne tarkoittaa sitä, että eri etuuksiin liittyviin uusiin kysymyksiin etsitään vastauksia. Ymmärrämme, että asiakkailla on nyt paljon kysymyksiä. Kela julkaisee sivullaan jatkuvasti päivitettävää kysymys-vastaus -sivustoa, jotta tiedon tarpeeseen voidaan vastata, Rainakari kertoo IS:lle sähköpostitse.

– Tilanne elää koko ajan ja kun virallisia linjauksia saadaan, ministeriö tiedottaa niistä.

Rainakarin mukaan työttömyys­etuuden saaminen edellyttää, että henkilö on ilmoittautunut TE-palveluissa työttömäksi työnhakijaksi ja että TE-palvelut katsoo hänet työttömäksi. Toimeentulotuki puolestaan on viimesijainen taloudellinen tuki.

Perustoimeentulon myöntämisestä vastaa Kela. Kunnat taas myöntävät täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

– Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla tai muulla tavalla. Jokainen on velvollinen pitämään ensisijaisesti itse huolta omasta elatuksestaan. Näin ollen lähtökohtana on, että ennen perustoimeentulotukeen turvautumista hakija pyrkii järjestämään toimeentulonsa muulla tavoin kuten esimerkiksi säästöjään käyttämällä tai varallisuuttaan muutoin realisoimalla. Näin on nykylainsäädännön osalta myös tässä poikkeuksellisessa epidemiatilanteessa, Rainakari kirjoittaa.

Oikeus perustoimeentulotukeen määrittyy asiakkaalle tehtävän laskelman perusteella. Omaa tilannettaan voi arvioida Kelan verkkosivuilta löytyvän laskurin avulla.

Jos palkanmaksu keskeytyy tai tulotaso laskee, otetaan toimeentulotukioikeutta määritettäessä huomioon asiakkaalle maksetut tosiasialliset ansiotulot ja muut tulot sekä käytettävissä oleva varallisuus. Asiakkaalla on kuitenkin varautumisvelvollisuus, eli hänen tulisi pyrkiä varautumaan mahdollisuuksiensa mukaan ansiotulojen vähenemiseen sekä pyrkiä turvaamaan elantonsa esimerkiksi ansiotöitä tekemällä työnantajan kanssa poikkeusjärjestelyistä mahdollisuuksien mukaan sopien.

Niitä työntekijöitä, joille etätyö ei ole mahdollista, on runsaasti etenkin Palvelualojen ammattiliiton PAM:in jäsenten joukossa.

– Tilanne on nyt todella sekaisin, PAM:in ratkaisupäällikkö Arja Pohjola sanoo.

Pohjolan mukaan vastaavien tilanteiden varalta ei ole olemassa minkäänlaisia säädöksiä.

– Meidän näkemyksemme mukaan työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa. Siitä on ollut vähän ristiriitaista tietoa liikenteessä, että kun on tällainen syy, että sen myötä olisi myös velvollisuus. Se on kuitenkin valitettavasti näin, Pohjola sanoo.

Hänen mukaansa työsopimuslain 12. kohta käsittelee poikkeuksellisia tilanteita, vaikkakaan ei suoraan juuri tämänkaltaista tilannetta. Työntekijällä on oikeus saada palkkaa kahden viikon ajalta, jos työpaikkaa kohtaa este, jonka vuoksi työpaikalle saapuminen tai työn tekeminen estyy.

– Minun näkemykseni mukaan sellaiset esteet, jotka eivät ole suoraan työnantajasta riippuvaisia tai kytkeydy suoraan työpaikkaan, jäävät työntekijän vastuun piiriin, valitettavasti.

Työsopimuslaissa on kyllä Pohjolan mukaan säännös, jonka mukaan työntekijällä on oikeus jäädä pois töistä pakottavista perhesyistä. Mutta kyse on kuitenkin palkattomasta vapaa-ajasta.

– Tämä on todella inhottava tilanne, mutta eihän tällaisiin ole koskaan kukaan osannut varautua, Pohjola sanoo.