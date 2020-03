Saako syntymäpäiväjuhlat järjestää? Suomalaiset hämmästyivät: virkamiesten rajoitusohjeet keskenään ristiriidassa

Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski myöntää, että valmiuslain kanssa ollaan haastavassa tilanteessa.

Suomen viranomaisten ja virkamiesten keskenään ristiriitaiset ohjeet koronavirustilanteen vuoksi asetetuista rajoituksista aiheuttavat laajaa hämmennystä kansalaisten keskuudessa.

Saako syntymäpäiviä ja rippijuhlia järjestää yli kymmenen hengen yleisötilaisuuksien kieltämisestä huolimatta? Koskeeko rajoitus myös elokuvateattereita? Saavatko yli 70-vuotiaat käydä ruokakaupassa?

Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski myöntää, että valmiuslain kanssa ollaan haastavassa tilanteessa, sillä laki astui voimaan todella nopeassa aikataulussa.

Anttikosken mukaan töitä tehdään kuitenkin koko ajan sen eteen, että asioihin ja ohjeistuksiin saadaan lisää selvyyttä.

– Hallitus on nopeassa tahdissa antanut usean kohdan toimenpiteet. On ihan selvää, että saman viestin vieminen tällaisen valtavan koneiston läpi heti ja välittömästi on todella haastavaa. Jokaisella tasolla tehdään nyt kovasti töitä, jotta tulkinnanvaraisuudet saadaan pois ja tulkinta yhteiseksi, Anttikoski kommentoi.

Saako syntymäpäiväjuhlia järjestää?

Viranomaiset suosittelevat, että pienempiäkään tapahtumia ei tällä hetkellä järjestettäisi, ja kaikkien tavoitteena tulisi nyt olla sosiaalisten kontaktien piirin supistaminen mahdollisimman pieneksi.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kertoi kuitenkin eilen keskiviikkona medialle, että syntymäpäiviä ja muita kutsuja saa edelleen järjestää, vaikka hallitus on rajoittanut yli kymmenen hengen julkisia yleisötilaisuuksia. Olennainen kysymys on hänen mukaansa se, kokoonnutaanko julkisella paikalla vai yksityisessä tilassa.

Seppo Kolehmainen

Asiantuntijat kuitenkin tyrmäsivät väitteen nopeasti. THL:n projektipäällikkö Maarit Leinonen kiirehti kommentoimaan Twitterissä, että syntymäpäiväjuhlat on kielletty. Hänen mukaansa koulujen sulkeminen on hyödytöntä, jos ihmiset jatkavat kokoontumista.

Sisäministeriön kansliapäällikön Kirsi Pimiän mukaan viranomaiset kommentoivat asiaa eri näkökulmasta. Poliisi puhuu siitä, mihin ja missä heillä on toimivaltaa puuttua, terveysviranomaisten tavoitteena taas on tautitilanteen rajoittaminen.

– THL lähtee tässä tartuntatautilain mukaisesta kiellosta ja sen tulkitsemisesta. Se on nyt annettu aluehallintavirastosta niin, että se koskee kaikkea kokoontumista. Eli silloin syntymäpäiväjuhlat ja vastaavat ovat sellaisia tilaisuuksia, joissa kymmenen hengen rajaa pitäisi noudattaa, Pimiä sanoo.

Kirsi Pimiä

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelin muistuttaa, että poliisi voi puuttua kokoontumislain perusteella kuitenkin vain yleisiin kokouksiin ja yleisötilaisuuksiin, mutta ei yksityisiin tilaisuuksiin.

– Siihen meillä ei ole toimivaltuutta edelleenkään. Toki me voimme mukailla suosituksia ja antaa kehotuksia, mutta emme me voi sanoa pienten syntymäpäiväjuhlien järjestäjille, ettei juhlia saa järjestää, Arvelin sanoo.

Elokuvateatterit: kiinni vai auki?

Oikeusministeriön mukaan elokuvateatterit saavat olla auki, mutta näytöksiin ei saa päästää enempää kuin kymmenen ihmistä kerrallaan. Ministeriön suosituksena on kuitenkin se, että myös elokuvateatterit pysyisivät suljettuina.

Epäselvyyttä asiassa oli kuitenkin alkuviikosta runsaasti.

Viime viikolla hallitus kielsi yli 500 yleisötilaisuudet, ja maanantaina rajoituksia tiukennettiin koskemaan kaikkia yli kymmenen hengen kokoontumisia. Tämän tulkittiin pätevän myös elokuvateattereihin.

Tiistaina Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist kertoi kuitenkin Helsingin Sanomille sisäministeriön tulkinneen, että elokuvateatterit ja ravintolat on rajattu valmiuslain soveltamisalan ulkopuolelle. Elokuvateattereiden kerrottiin rinnastuvan pihapeleihin ja ravintoloihin, jotka saavat pitää ovensa auki.

Seuraavana päivänä sisäministeriö päivitti omaa tiedotettaan ja lisäsi siihen kohdan, jonka mukaan kokoontumisrajoitukset koskevatkin elokuvateattereita.

Suuri osa elokuvateattereista on kaikesta poukkoilevasta tiedottamisesta huolimatta pitänyt ovensa suljettuina.

Sisäministeriön kansliapäällikön Kirsi Pimiän mukaan elokuvateattereiden kohdalla oli kyse tulkintavirheestä.

– Tässä oli tulkintavirhe ja väärinymmärrys, joka perustui siihen, missä järjestyksessä ja aikataulussa viranomaiset tekevät päätöksiä, joita laitetaan täytäntöön.

– Viimeiset päivät ovat olleet sellaisia, että puhelimet ovat soineet ja koko ajan tulee samanaikaisesti tekstiviestejä ja sähköposteja. Ihmiset ovat tehneet kiireessä töitä, Pimiä sanoo.

Mitä yli 70-vuotiaat saavat tehdä?

Sisäministeriö velvoittaa yli 70-vuotiaat pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Tiistaina sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointi- ja palveluosaston johtaja Tuija Kumpulainen ei nähnyt Ylen tv-uutisten haastattelussa ongelmaa siinä, että yli 70-vuotias poistuu kotoaan kauppaan ja apteekkiin, kunhan välttää kontaktia ja joukkotapaamisia. Tämän lisäksi hän jopa kannusti ulkoilemaan.

Puoli tuntia myöhemmin Ylen A-studiossa sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee sen sijaan kertoi, että yli 70-vuotias ei saisi mennä kauppoihin ja ylipäätään sinne, missä on ihmisiä. Ruoka- ja muu huolto pitää järjestää palveluna joko omaisten, kuntien, yhdistysten tai vapaaehtoisten kautta.

Päivi Sillanaukee

IS tavoitteli myös sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhilaa kommentoimaan viranomaisviestintää. Häntä ei kuitenkaan tavoitettu torstain aikana.

Torstaina yli 70-vuotiaat saivat tarkempia ohjeita, joiden luvattiin edelleen tarkentuvan lähipäivinä.