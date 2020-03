Senioritalon eristetyt asukkaat kajauttivat ”iltahuudon” – tältä se kuulosti

Arabianrannan yhteisöllinen senioritalo Loppukiri piristi iloisella tempauksella ikäihmisten eristystä.

– Hei kaikki sitten mukaan laulamaan, tuttuja lauluja, kajahtaa Arabianrannassa torstai-iltana.

On jälleen alkamassa yhteisöllisen senioritalo Loppukirin kuorolaulu – tosin laulu kaikuu koronaeristyksen takia parvekkeilta. Talon asukkaat ovat kokoontuneet parvekkeillensa ”iltahuutoon” tiistaista lähtien.

Laulua johdetaan Arabianrannassa sijaitsevan Loppukiri-senioritalon pihalta.

Ennen laulua jumpataan: venytellään kylkiä ja pyöritellään olkapäitä. Parvekkeilla näkyy iloisia kasvoja. Osa laulajista on pukeutunut talvivaatteisiin, joku on kääriytynyt kotoisasti vilttiin.

Vielä ennen suoritusta avataan ääntä. Sitten kajahtaa Tapio Rautavaara kuorolauluna:

– Jos sais kerran reissullansa, nättiä tyttöä (poikaa, laulaa osa asukkaista) halata...

Asukkaiden on tarkoitus kokoontua”iltahuutoon” joka ilta eristyksen aikana.

Laulu vaihtuu seuraavaan. Yhteisessä rytmissä on vielä hakemista, mutta se lienee kehittyvän suoritusten myötä. ”Iltahuutoa” on tarkoitus jatkaa joka ilta, kunnes koronaeristys on ohi.

Asukkaat eivät juuri näe toisiaan parvekkeilta.

Yhteislaulutempauksia on nähty viime viikkoina ympäri poikkeustilan keskellä elävää Eurooppaa. Maailmalla on levinnyt useita videoita, joilla ihmiset laulavat yhdessä parvekkeillaan ja ikkunoista käsin.

Kajahti laulu sitten Helsingissä tai Venetsiassa, niin viesti lienee sama: yhdessä tästä selvitään.