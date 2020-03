STM aikoo ohjeistaa tarkasti, millaista käytöstä yli 70-vuotiailta odotetaan. Alle 40-vuotias päätyi teho-osastolle koronaviruksen takia. Valmiuslaki mahdollistaa yksityisen sektorin kapasiteetin hyödyntämisen. Näistä koronavirukseen liittyvistä tapahtumista IS uutisoi tiistaina.

THL:n mukaan Suomessa on noin 400 varmennettua koronatartuntaa.

Tieto perustuu lukuihin, jotka THL on kerännyt kommunikoimalla suoraan sairaanhoitopiirien kanssa.

Jatkossa tapausmäärät perustuvat ainoastaan tartuntatautirekisterin kautta saataviin lukuihin. Tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu maaliskuun 19. päivään mennessä yhteensä 304 tautitapausta.

Eniten tartuntoja on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella, yhteensä 202.

Todelliset lukumäärät voivat olla huomattavastikin ilmoitettua suurempia, sillä kaikkia epäilyjä ei testata. THL:n mukaan luvut antavatkin osviittaa koronaviruksen leviämisen suunnasta, mutta absoluuttisia lukuja ei tule tuijottaa liiaksi.

HUS:in nuorin tehohoidossa oleva koronapotilas on alle 40-vuotias – HUS täysvalmiudessa

Infektioylilääkäri Asko Järvinen vahvisti Helsingin Sanomille, että nuorin koronaviruksen takia HUSissa tehohoidossa oleva potilas on syntynyt 1980-luvun alussa.

Kaikkiaan tehohoidossa on Järvisen mukaan hieman alle kymmenen koronapotilasta.

Keskimäärin tehohoitoon joudutaan vähintään viikon sairastamisen jälkeen.

HUS siirtyi myös keskiviikkona täysvalmiuteen toimitusjohtajansa päätöksellä. Korkeimpaan mahdolliseen valmiustilaan siirrytään silloin, kun yhteiskunta valmistautuu toimimaan vakavassa häiriötilassa tai valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa.

STM: yli 70-vuotiaille tarkemmat ohjeet eristäytymiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö täsmensi, mitä yli 70-vuotiailta oikein odotetaan. Ohjeiden mukaan lähikontakteja ja liikkumista kodin ulkopuolella on vältettävä.

Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän.

Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmässä olevien luona ei pidä tarpeettomasti vierailla. Mikäli vierailu on välttämätöntä, tulee vieraan suojata hengitystiensä.

STM kieltää sairaanhoitopiirejä paljastamasta tietoja tehohoidettavien määrästä

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut sairaanhoitopiireille viranomaisohjeen olla kertomatta julkisuuteen alueellisia tietoja koronaviruksen takia tehohoidossa olevien ihmisten määrästä, kerrotaan sairaanhoitopiireistä.

Ohje välitettiin johtajaylilääkäreille viime viikolla.

Asiaa perustellaan yksityisyyden suojalla.

Tampereen yliopistollisen keskussairaalan Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sandin mukaan on mahdollista, että asiaa harkitaan uudelleen, jos tehohoidossa olevien määrä lisääntyy.

Krista Kiuru paljasti lukumäärän silti

Peruspalveluministeri Krista Kiuru päätti paljastaa Suomessa tehohoidossa olevien tarkan määrän: viisi.

– Miksi kerron sen luvun tänään ääneen? Tulin siihen johtopäätökseen että Suomessa meidän ei kannata eikä me voidakaan salailla kansakunnassa tämän tyyppisiä asioita. Sitä ei ole koskaan ollut tarkoitus tehdä ja kuulin juuri äsken tästä asiasta kun kysyitte siitä ja kävin selvittämässä tätä asiaa, Kiuru totesi.

Kiuru kuitenkin sanoi ymmärtävänsä, ettei turhan tarkkoja tietoja tule antaa.

– Tämä korona on kovin leimaava ja haluan että ihmisiä kohdellaan Suomessa niin kuin oikeusvaltiossa kohdellaan. Sen takia kansakuntaa ei auta se että me metsästämme sitä missä piirissä on sitten se yksi koronatapaus joka on tehohoidossa.

Kiurun mukaan tehohoitopaikkojen määrä pyritään nostamaan tuhanteen.

THL: Epidemiahuippu aikaisintaan toukokuun toisella viikolla

Ylilääkäri Tuija Leino Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta uskoo, että koronaviruksen epidemiahuippu ajoittuu Suomessa aikaisintaan toukokuun toiselle viikolle.

Arvio perustuu torstai-iltapäivän tietoon, eikä se ole lopullinen totuus.

Aiemmin THL arvioi, että epidemian huippu osuisi huhtikuun puoleenväliin. Tämä arvio on tehty ennen kuin oli tarkkaa tietoa valtiojohdon asettamista rajoitustoimista.

Perjantaiaamuna THL tulee julkistamaan arvion siitä, kuinka moni tulee luultavasti tarvitsemaan tehohoitoa Suomessa.

Hallitus tiedotti: ei suositella mökkeilyä

Hallitus piti päivittäisen tiedotustilaisuutensa. Kuntiin tullaan avaamaan palvelunumeroita, joista yli 70-vuotiaat voivat pyytää neuvoja ja apua.

Lisäksi hallitus painotti, että sosiaalisten kontaktien välttely koskettaa kaikkia kansalaisia. Pääministeri Sanna Marin (sd) muun muassa muistutti, ettei nyt ”mennä joukolla pelaamaan palloa”.

Mökkeilyä ei myöskään suositeltu, jos oma kunto ei ole hyvä. Mökkipaikkakunnilla terveydenhuollon resurssit ovat nimittäin vähäisemmät ja liikkuessa virus leviää uusillekin alueille.

Juha Sipilän mukaan nyt ei tule säästellä

Entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk) kirjoitti blogissaan, että hallituksen on tehtävä kaikkensa suurtyöttömyyden välttämiseksi.

Lyhyellä tähtäimellä on unohdettava hallitusohjelman taloustavoitteet ja tuettava niin yrityksiä kuin lomautettavia työntekijöitäkin.

Sipilän mukaan lomautettuja on jo nyt kuusinumeroinen määrä ja ilman tehokkaita toimia seuraukset voivat olla entistä rajumpia.

– Valitettavasti nyt näyttää siltä, että tästä on tulossa pahempi kriisi kuin mitä öljykriisi, 90-luvun lama tai finanssikriisi kaikkine seurauksineen olivat, Sipilä kirjoittaa.

Työttömyyskassat odottavat ansiopäivärahahakemusten kasvua

Koronavirus ja poikkeustoimet ovat jo iskeneet kovaa moniin aloihin, ja yritykset joutuvat todennäköisesti turvautumaan laajoihin lomautuksiin. Poikkeuksellinen tilanne on sitoutumattomassa YTK-työttömyyskassassa.

– Jäsenhakemuksia meille tulee noin 100–150 joka päivä. Nyt muutamana viime päivänä on tullut yli 2 000 uutta jäsentä, kertoo asiakkuusjohtaja Ilona Kangas YTK:sta.

Työttömyyskassa Prossa taas on huomattu, että kiinnostus ammatilliseen järjestäytymiseen on ollut kasvussa.

Salaliittoteorioilta lähti pohja

Viruksen luonnollinen alkuperä varmistui, kun sen perimää verrattiin tunnettuihin koronakantoihin.

Yhdysvaltalainen Scripps-tutkimusinstituutti on tehnyt vertailevan geneettisen analyysin uudesta SARS-CoV-2-viruksesta ja sen tunnetuista sukulaisista. Tutkijat eivät löytäneet mitään viitteitä siitä, että virus olisi tuotettu bioteknisesti laboratoriossa.

Tuloksessa ei ole mitään epäselvää: virus ei ole laboratoriossa tuotettu eikä tarkoituksellisesti manipuloitu.

NHL-miljonäärit palasivat Suomeen yksityiskoneella

Carolina Hurricanesin Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen, Colorado Avalanchen Mikko Rantanen ja Buffalo Sabresin Rasmus Ristolainen palasivat Suomeen 100 000 dollarin yksityiskoneella.

Mukana oli myös edellä mainittujen joukkueiden ja Columbus Blue Jacketsin ruotsalaispelaajia.

Kaikkiaan lento kuljetti 15 pelaajaa Buffalosta Tukholmaan ja siitä suomalaiset vielä Turkuun.

Yksityislentoihin turvauduttiin, kun lentoliikenne on koronan takia sekaisin.

Korona ei estänyt parveilua avautuneeseen kauppakeskukseen

Helsingin Herttoniemessä avautunut kauppakeskus Hertsi houkutteli koronasta huolimatta jonottajia paikalle.

Viranomaisten kehotuksista ei ollut jälkeäkään, kun ihmiset parveilivat paikalle. Siitä seurasikin kohu.