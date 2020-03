Poliisin tehtävät laskussa – korona rauhoittaa kadut

Jos eristys jatkuu pitkään, turhautuminen ja alkoholin käyttö voi näkyä kotihälytyksissä.

Koronan hiljentämissä kaupungeissa poliisin tehtävät ovat ainakin jossain määrin vähentyneet.

– Hommia on riittänyt, mutta on havaittu rauhoittumista. Liikenteenvalvonnan tarve vähenee ja iltaelämä on huomattavan paljon rauhallisempaa kuin aiemmin, kertoo Lounais-Suomen poliisin valvonta- ja hälytystoiminnan johtaja Stephan Sundqvist.

Myös Helsingissä on tavanomaista rauhallisempaa.

– Tehtävämäärät ovat olleet hyvinkin maltillisia, jopa vähän laskeneet normaalista. Esimerkiksi liikennetehtävien määrä on laskenut, Helsingin poliisin hälytys- ja valvontatoiminnan johtaja, ylikomisario Jere Roimu sanoo.

Oulussa poliisin tehtävissä on viime päivinä ollut havaittavissa hienoista laskua, mutta ei vielä mitään tuntuvaa muutosta.

– Seuraamme tilannetta pidemmällä aikavälillä, ylikomisario Jyrki Kivirinta Oulun poliisista kertoo.

Samaa on havaittavissa myös muualla Suomessa.

– Poikkeusolojen alussa on ollut aika seesteistä. Joissain poliisilaitoksissa on todettu, että on jopa poikkeuksellisen hiljaista. Eli ihmiset ovat ymmärtäneet pysyä kotona. Mutta voi olla, että pidemmällä tähtäimellä jonkinlainen turhautuminen saattaa ruveta näkymään, poliisitarkastaja Konsta Arvelin kertoo Poliisihallituksesta.

Yksi nähtävissä oleva uhka liittyykin nimenomaisesti eristäytymisen pitkittymiseen. Kotihälytykset ja -tehtävät saattavat lisääntyä, kun ihmiset viettävät pitkiä aikoja neljän seinän sisällä, varsinkin jos oleiluun liittyy alkoholin tai muiden päihteiden käyttöä.

– Kotihälytysten lisääntymistä ei ole havaittu vielä, mutta tätä voi pitää jopa todennäköisenä. Ihan niin kuin pidempinä juhlapyhinä siellä loppupäivinä pinna tahtoo kiristyä, Sundqvist sanoo.

Liikennerikokset oletettavasti vähenevät liikenteen hiljentyessä. Kotihälytyksiä tulee edelleen, mutta poliisin arvion mukaan julkisilla paikoilla tehtävät rikokset todennäköisesti vähenevät.

– Ihmisiä liikkuu julkisilla paikoilla vähemmän. Myös tilaisuuden tullen tehdyt ad hoc -rikokset – kuten varkaudet, näpistykset, ryöstöt – luultavasti vähenevät, koska kohteita ei enää ole liikkeellä, Kivirinta sanoo.

Koronaan liittyviä erityispiirteitä poliisin tehtävissä ei ole toistaiseksi havaittu Oulussa tai Turussa. Esimerkiksi koronan varjolla tehtäviä huijausyrityksiä ei ole tullut poliisin tietoon näillä alueilla.

– Pari yksittäistä tapausta on ollut, jossa meidän partiota on uhattu sillä, että henkilö tartuttaa heihin koronan. Nämä uhkaukset ovat osoittautuneet perusteettomiksi, mutta tämä on meille pieni haaste. Poliisin työ on joskus aika fyysistäkin kanssakäymistä. Jos on vaara kontaminaatiosta, niin pitää huolehtia henkilöstöstä, desinfioida autot ja niin edelleen, Sundqvist kertoo.

Roimu ja Arvelin vakuuttavat, että poliisin toimintakyky on tällä hetkellä erinomainen. Poliisit ovat välttyneet koronatartunnoilta ainakin suuremmissa määrin.

– On hyvä kuitenkin muistaa se, että poliisitkin ovat ihmisiä. Tartuntatautivaara vaanii heitäkin tuolla kentällä. Jos tauti leviää entisestään, se koskee niin virkamiehiä kuin kansalaisia, Arvelin huomauttaa.

– Helsingin poliisilaitoksen toimintakyky on tällä hetkellä erittäin hyvä, Roimu sanoo.