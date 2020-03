Hus siirtyi täysvalmiuteen – tätä se tarkoittaa

Husin valmiusohjeen mukaisesti täysvalmiuteen siirrytään, kun yhteiskunta valmistautuu toimimaan vakavassa häiriötilassa tai valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus ilmoitti torstaina siirtyvänsä toimitusjohtajan päätöksellä korkeimpaan valmiustilaan eli täysvalmiuteen. Husin valmiusohjeen mukaisesti täysvalmiuteen siirrytään, kun yhteiskunta valmistautuu toimimaan vakavassa häiriötilassa tai valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa.

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo IS:lle, että täysvalmiuteen siirtyminen ei tässä vaiheessa näy potilaille millään tavoin. Käytännössä se tarkoittaa tällä hetkellä normaalisti jaetun päätöksenteon keskittämistä.

– Ihan samalla tavalla kuin maan hallitus asetti valmiuslain voimaan, me varaudumme sellaisiin poikkeustilanteisiin ja häiriötilanteisiin niin, että päätökset tehdään yksissä käsissä. Eli Husin toimitusjohtaja on tällä päätöksellä keskittänyt päätösvallan johtajaylilääkärille eli sille henkilölle, joka vastaa potilashoidosta, Mäkijärvi kertoo.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikkia Husin yksiköitä ohjataan yhdestä kohtaa. Mäkijärven mukaan keskittäminen tekee päätöksenteosta tehokkaampaa ja nopeampaa.

– Päätösten koordinaatio tapahtuu niin, että oikea käsi tietää mitä vasen tekee ja soutaa vielä samaan tahtiin ja samaan suuntaan, Mäkijärvi tiivistää.

Hänen mukaansa täysvalmiuteen siirtyminen vaikuttaa myös työn priorisointiin eli siihen, mitä tehdään ja missä järjestyksessä. Mäkijärvi kertoo, että tilanne Husissa on tällä hetkellä hyvä ja potilastilanne rauhallinen.

– Meillä on jopa vähän tyhjää tilaa, joten mitään isoja toimenpiteitä ei nyt tarvitse tehdä. Mutta kyllä me varaudumme siihen, että muutaman viikon sisällä tarvitsee. Kun katsoo näitä uutisia muualta maailmasta, niin ensin potilaita on vähän, sen jälkeen kohtalaisesti ja sitten heitä on paljon. Suunta on varmaan sama meilläkin Suomessa.

Myöhemmin täysvalmiudessa olemisesta tulee näkyvämpää kun toimintayksikköjen resursointia ja potilasvirtoja ruvetaan muuttelemaan enemmän.

– Kyllähän se sitten näkyy siellä kentälläkin, Mäkijärvi sanoo.

Yleisellä tasolla hän muistuttaa, että Hus hoitaa jatkossakin kaikkia potilaita.

– Potilasturvallisuus ja lääketieteelliset hoitoaiheet edellä mennään. Eli emme me niistä perusasioista ja kulmakivistä luovu, vaikka poikkeusoloja kohti mennäänkin.