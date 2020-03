Lukijat kertoivat, mistä johtuu yli 70-vuotiaiden tottelemattomuus hallituksen ohjetta kohtaan – ”Karanteenia pidetään rangaistuksena”

Hallitus antoi yli 70-vuotiaille kansalaisille ohjeet pysyä kotona seuraavan kuukauden ajan. Kaikki eivät olleet rajoituksesta mielissään.

IS kirjoitti keskiviikkona, että iäkkäät suomalaiset ovat suhtautuneet hallituksen määräykseen nuivasti. IS:n haastattelema kansanedustaja, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kertoi opastaneensa omaa isäänsä.

– Viime viikolla aloin suostutella 80-vuotiasta isääni, että Esport Center voisi jäädä pois joka-aamuisesta repertuaarista. Viikonloppuna saimme tämän sisarusteni kanssa läpi. Nyt on siirrytty ulkoliikuntaan, Mykkänen sanoi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) mukaan Suomi ole muuttumassa poliisivaltioksi valmiuslain käyttöönotosta huolimatta.

– Emme aja sitä takaa, että poliisi alkaisi valvoa sitä, onko joku 70-vuotias tapaamassa jotakin toista henkilöä kadulla.

Ohjeiden ja sääntöjen tulkinta on ollut monelle vaikeaa ikäryhmästä riippumatta, ja sitä se on myös yli 70-vuotiaille. Kun ohjeistus on puutteellinen tai tilanteen vakavuutta ei ole ymmärretty, ajatukset ovat epäuskoisia, eikä rajoituksia haluta noudattaa, koska ei koeta, että niille on riittävästi perusteita.

Aihe puhutti myös IS:n lukijoita.

Moni uskoi, että osa ikäihmisistä protestoi ja uhmaa kieltoa, koska viesti koronatilanteen vakavuudesta ei yksinkertaisesti ole mennyt perille odotetulla tavalla.

”Ensimmäinen hallituksen ilmoitus antoi väärää kuvaa. Karanteenia pidetään rangaistuksena. Ei suojeluna. Myös syyllistämistä koetaan.”

”Isäni on 84-vuotias ja ei usko mitään. On kuin paha uhmaikä kaikkea kohtaan. Hän on käynyt tällä viikolla jalkahoidossa ja torstaina minun täytyy viedä kauppaan, vaikka itsekukin kuulun riskiryhmään, mutta kun näille ei voi mitään. Huudot saa jos sanoo vastaan.”

”Just näin! Vanhukset ovat monesti jästejä ja sitä mieltä, että ovat sen ikäisiä, että voivat tehdä, mitä haluavat. Oma 77-vuotias äitinikin pitää totuttaa ajatukseen, että me jälkikasvu käydään nyt kaupassa hänen puolestaan. Aikaisemmin hän on jopa sellaista silloin tällöin pyytänyt, mutta nyt kun iski karanteeni, asia ei enää olekaan ok. Semmoisia jääriä... kaikella kunnioituksella.”

”Miehellenikin piti lapsien täsmentää, että pysytte kotona, kauppaan ei mennä ja niin edelleen. Monet eivät viitsi lukea mediaa, eikä tarkkaan ohjeita. Tilanne on Suomen historiassa ainutlaatuinen ja arjesta täysin poikkeava pandemia.”

Osa lukijoista pelkäsi, että vapaa-aikaansa ulkona rajoituksista huolimatta viettävät välittävät virusta eteenpäin.

”Kyllä ei voi kuin kieroon katsoa näitä jotka ei usko ja liikkuu tuolla. Jos saavat taudin, niin tartuttavat sitä sitten eteenpäin kaikille. Tuollaiset ihmiset on ongelma, jotka jatkavat taudin kylvämistä eteenpäin ja vielä ihmetellään miksi se leviää.”

Lukijat myös kehuivat omien vanhempiensa toimintaa esimerkilliseksi.

”97-vuotias isäni sanoi heti uutisen kuultuaan, että pysyttelee karanteenissa vaadittavan ajan. Normaalisti kyllä on itsepäinen. Ehkä sotaan osallistuminen aikoinaan antoi hänelle viisautta totella ohjeita.”

Lukijat huomauttivat, että myös muiden ikäryhmien edustajat saattavat asennoitua ohjeisiin välinpitämättömästi.

”Voi, kun olisikin ”vaan” vanhukset! Ulkomailta palailevat naureskelevat karanteeneille, eiväthän ne heitä koske kun ei ole oireitakaan! Huhhei sanon minä!”

IS:n lukijat muistuttavat myös, että kaikilla ei ole toimivaa tukiverkkoa, ei ikääntyneilläkään.

”No pakko se on käydä kaupassa ja apteekissa kun ei ole läheisiä ja kunnan sosiaalitoimi on mitä on.”

Lukijat korostivat myös, että kuluva viikko rajoituksineen päivineen on Suomessa vasta ensimmäinen laatuaan.

”Kun tauti lähtee hallitsemattomasti leviämään, joka on väistämätöntä, niittää se heikoimmat vanhukset ensimmäisenä. Elämme vasta ensimmäisiä viikkoja monen kuukauden riesasta.”