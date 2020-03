Toistaiseksi poliisi on selvinnyt neuvomalla, miten, koska ja kuinka tapahtumia sekä kokoontumisia voi järjestää.

Aluehallintovirastojen asettama kokoontumiskielto on askarruttanut ihmisiä. Poliisin mukaan toistaiseksi on kuitenkin vältytty suuremmilta hankaluuksilta.

Aluehallintovirastot määräsivät tiistaina, että kaikki yli kymmenen henkilön julkiset kokoontumiset ja yleisötilaisuudet kielletään koronaviruksen taltuttamiseksi.

– Kategorisesti kielletään kaikki yli kymmenen hengen julkiset kokoukset ja yleisötilaisuudet, pidettiinpä ne sisällä tai ulkona, poliisitarkastaja Konsta Arvelin kertoo Poliisihallituksesta.

Poikkeustapauksissa myös alle kymmenen henkilön julkiset kokoontumiset voidaan kieltää.

– Jos kuvitellaan irvokas tilanne, että koronatartunnan saaneet henkilöt päättävät alle kymmenen henkilön porukassa järjestää mielenilmauksen Rautatientorilla, niin voi olla, että se päättyy aika nopeasti, Arvelin sano.

Turussa poliisilla ei ole ollut lainkaan tarvetta kokoontumisten hajottamiseen, kertoo Lounais-Suomen poliisin valvonta- ja hälytystoiminnan johtaja ylikomisario Stephan Sundqvist.

– Ihmiset ovat todella hyvin noudattaneet hallituksen sanoittamia ohjeita. Näyttää, että ne on otettu vakavasti, Sundqvist sanoo.

Myös Helsingissä ollaan samoilla linjoilla. Poliisi on joutunut lähinnä neuvomaan, miten, koska ja kuinka tapahtumia sekä kokoontumisia voi järjestää.

– Olemme tässä vaiheessa aika pitkälti antaneet vain neuvoja, Helsingin poliisin hälytys- ja valvontatoiminnan johtaja, ylikomisario Jere Roimu sanoo.

Toistaiseksi poliisi ei ole joutunut puuttumaan kokoontumisiin muuallakaan maassa.

– Ei olla jouduttu puuttumaan, Arvelin selvittää.

Poliisi itse pyrkii pitämään kontaktit kansalaisiin myönteisinä.

– Emme halua kärjistää tilannetta tai luoda levottomuutta ja pelkoa. Jos jossakin nyt sattuu vähän liian iso porukka olemaan koolla, niin ei meidän päätehtävämme olla rynnätä siihen, Sundqvist sanoo.

Sama pätee Sundqvistin mukaan ikäihmisiin. Hallitus on ohjeistanut, että yli 70-vuotiaiden pitäisi pysyä kotioloissa koronavaaran takia.

– Uskomme ja luotamme, että viesti on mennyt perille ja kaikki välttäisivät turhaa asiointia. Jos partio kohtaa kadulla vanhuksen, niin ei häneltä mennä kyselemään, että "onko rouva nyt varmasti sitä mieltä, että on tarpeellinen asia". Luotamme ihmisten arviointikykyyn, Sundqvist tähdentää.

Joskin poliisille on tullut paljon kyselyitä siitä, miksi yli 70-vuotiaita liikkuu ostoskeskuksissa ja kaduilla.

– Osa heistä on hyvässä kunnossa ja oikein ruutiukkoja- ja akkoja, eivätkä kaikki haluaisi kotona olla. Nyt poliisille tulee kysymyksiä siitä, mitä poliisi tekee, kun mummot ja vaarit ovat kauppakeskuksissa hengailemassa. Ei me tehdä siihen yhtään mitään, koska ei mummojen ja vaarien omaehtoiseen karanteeniin liity velvoitetta, Arvelin sanoo.

– Mutta, jos lääkäri sanoisi erikseen, että tämä mummu ja tämä pappa on karanteenissa, niin silloin asia on eri. Silloin siihen liittyy velvoittaminen, Arvelin toteaa.

Arvelin kertoo, että kokoontumiskielto on askarruttanut ylipäätään paljon kansalaisia. Poliisi on poikkeusolojen alkuvaiheessa keskittynyt siihen, että ihmiset ymmärtäisivät, minkälainen kokoontuminen on kiellettyä.

– Nämä ovat olleet ihmisille epäselviä asioita, mitä ne tarkoittavat. Ja sitä me olemme yrittäneet selventää mahdollisuuksien mukaan.

– Eli esimerkiksi mielenosoituksia ei saa järjestää. Sitten kiellettyjä ovat yleisölle avoimet huvitilaisuudet. Ei saa mennä elokuviin, ei saa mennä Korkeasaareen ja ei saa mennä museoihin. Urheilutapahtumiinkaan ei saa osallistua, jos tämmöisiä tänä päivänä enää edes järjestettäisiin, koska julkiset tilat on esimerkiksi suljettu ja urheilusarjat ovat lopettaneet toimintansa, Arvelin kertoo.

Hän kertoo, että sallittuja kokoontumisia ovat yksityiset tilaisuudet, kuten juhlat, hautajaiset tai katulätkän pelaaminen kaveriporukalla. Arvelin kuitenkin painottaa, että ihmiset välttäisivät vapaaehtoista kokoontumista koronaviruksen taltuttamiseksi, vaikka se olisikin vielä tällä hetkellä sallittua.

Esimerkiksi pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi torstaina, että kaikenlaista kokoontumista kannattaa välttää.