Finnair järjestää ylimääräisiä lentoja Espanjan Aurinkorannikolle suomalaisten palauttamiseksi – ulkoministeriö ei ole vielä pyytänyt erityisapua

Finnairilla on valmius keskustella kotiutuslentojen operaatiosta.

Suomen hallitus kehottaa suomalaisia olemaan matkustamatta ulkomaille, ja ulkomailla oleville suomalaisille suositellaan välitöntä paluuta kotimaahan.

IS kysyi Finnairilta, miten se toimii tässä tilanteessa.

– Olemme lisänneet yhteensä viisi lentoa Espanjan Malagasta Suomeen. Perjantaiksi on yksi lento, lauantaiksi kaksi lentoa ja sunnuntaiksi kaksi lentoa, Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist kertoo.

Hän kertoo, että paikkoja on myyty ahkerasti noille lennoille.

– Lennot näyttävät täyttyvän nopeasti.

Onko teillä arviota siitä, kuinka moni suomalainen odottaa paluuta Suomeen?

– Meillä ei ole tarkkaa arviota siitä, kuinka paljon kotiin palaavia suomalaisia on esimerkiksi Espanjan aurinkorannikolla. Toinen alue, missä on paljon suomalaisia, on Thaimaa, hän sanoo.

Hän muistuttaa, että Finnair kertoi jo aiemmin, että asiakkaat voivat siirtää matkapäiviään kotiin päästäkseen jäljellä olevilla lennoilla.

Miten Finnair toimii, jos ulkoministeriö pyytää teiltä apua operaatioon suomalaisten saamiseksi kotiin?

– Meillä on valmius keskustella tällaisesta kotiutuslentojen operaatiosta. Tässä vaiheessa kehotamme kuitenkin hyödyntämään jäljellä olevia lentoja, hän sanoo.