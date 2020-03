Koronasta tulee kova testi Suomen terveyden- ja vanhustenhoidon valuvioille, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Koronatilanne on Suomessa vielä parempi kuin muissa Pohjoismaissa. Pahempaan kuitenkin valmistaudutaan, ja erityisriskissä olevien ikäihmisten pitää uskoa ohjeita.

Se oli pääministeri Sanna Marinin (sd) johtaman tiedotustilaisuuden pääviesti torstaina.

Etelä-Euroopassa tauti jyllää voimalla, ja THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan Espanjan tilanne on jo yhä paha kuin Italian. Epäilemättä monista muista Euroopan maista on odotettavissa synkkiä uutisia lähipäivinä ja -viikkoina.

Suomen terveydenhuoltojärjestelmäkin voi kohta kokea täysillä uudenlaisen myrskyn. Kun koko koronaviruksen olemassaolosta on tiedetty, juuri siihen ei ole voitu varautua. Tämä koskee erityisesti testausta. Kysymys on siitä, ovatko järjestelmän perustukset kunnossa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) puhui siitä, kuinka vanhusten kotihoidossa pitäisi pyrkiä siitä, että samat työntekijät hoitaisivat tehtävää.

Näin siksi, että tartuntamahdollisuudet minimoituisivat. Jos työntekijät vaihtuvat jatkuvasti, myös tartuntamahdollisuudet kasvavat.

Nyt on vain niin, että vanhusten kotihoidon suurimpia ongelmia on ollut työntekijöiden jatkuva vaihtuminen, mikä johtuu työvoimapulasta. On odotettavaa, että karanteenit ja sairastumiset vievät lähiaikoina vakiväkeä pois tehtävistä. Kuinka tässä silloin onnistutaan?

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, pääministeri Sanna Marin ja sosiaali- ja terveysministeri Anna-Kaisa Pekonen puhuivat torstaina hallituksen tiedotustilaisuudessa, joista on tullut päivittäisiä.

Terveydenhoidon henkilöstön pulaan on ylipäätään herätty nyt niin, että alalta lähteneidenkin kutsumista ”palvelukseen” valmistellaan. Henkilöstöpula ei alkanut tänä keväänä. Jos työoloista ja työstä saadusta korvauksesta olisi huolehdittu ajoissa, työssä kokenutta väkeä olisi valmiiksi enemmän.

Heidän työolonsa eivät ainakaan lähikuukausina parane, vaikka työ muuttuu pahimmillaan hengenvaaralliseksi.

Kun myrsky huojuttaa koko rakennusta, valmiiksi lahoamaan päästetyt tukipylväät horjuvat ensin. Kysymys ei ole tämän, tuon tai sen hallituksen tekemisistä vaan ylipäätään pitkistä laiminlyönneistä. Ja niihin on syynä yhteiskunnan yleinen välinpitämättömyys, joka on nyt vaihtunut paniikkiin.

Tällaisiin asioihin ei suosituilla tehostamiskonsulteilla ole ollut neuvoja.

Nyt nähdään, kuinka Suomen systeemi kestää.