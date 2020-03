Poliisihallitus ja oikeusministeriö käyvät vääntöä siitä, saavatko yhdistykset ja yritykset järjestää yli kymmenen hengen kokouksia.

Aluehallintoviranomaiset määräsivät tiistaina, että kaikki yli kymmenen henkilön julkiset kokoukset ja yleisötilaisuudet kielletään koronaviruksen taltuttamiseksi.

Poliisihallituksen ja oikeusministeriön välille on kehkeytynyt kuitenkin väittely siitä, koskeeko kielto myös yhdistysten ja yritysten kokouksia.

Vääntöä käydään nimenomaisesti siitä, ovatko yhdistys- ja yhtiökokoukset kokoontumislaissa tarkoitettuja julkisia vai yksityisiä kokouksia. Viranomaisten asettama yli kymmenen henkilön kokoontumiskielto koskee nimittäin julkisia kokoontumisia.

Nyt keväällä ajankohtaiseksi tulevat esimerkiksi suurien pörssiyhtiöiden ja taloyhtiöiden yhtiökokoukset, joihin voi osallistua jopa satoja ihmisiä.

– Meillä on (oikeusministeriön) kanssa vielä eriävä kanta siitä, luetaanko yhdistyskokoukset ja yhtiökokoukset näihin kiellettyihin kokouksiin, koska yleisötilaisuuden määritelmä on ratkaiseva tekijä, Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelin kertoo IS:lle.

– Meillä on menossa kiihkeä keskustelu menossa Poliisihallituksen ja oikeusministeriön tasolla, että minkälainen tulkinta tässä on otettava, Arvelin muotoilee.

– Keväällä on nyt isojen pörssiyhtiöiden kokouksia ja he ovat siitä syystäkin huolissaan, voivatko he niitä kokouksia järjestää, koska osinkojen jakaminen voi olla kiinni siitä yhtiökokouksen järjestämisestä, Arvelin toteaa.

Käytännössä kokoontumislain noudattamista valvoo poliisi. Poliisihallitus olisi itse kääntymässä sen kannalle, että yhdistysten ja yritysten yli kymmenen henkilön kokoukset voitaisiin järjestää normaalisti.

– Ne kokoukset ovat yleisöltä rajattuja ja siten yksityisiä, Arvelin sanoo.

Arvelin toivoo, että asiaan saataisiin ratkaisu mahdollisimman nopeasti, mahdollisesti jo torstain aikana. Hän muistuttaa kuitenkin, että on yhdistysten ja yritysten omassa harkinnassa, siirtävätkö he jo suunniteltuja kokouksia myöhempään ajankohtaan järjestettäväksi. Osa pörssiyhtiöistä, kuten Nokia, on jo kokousta siirtänyt.

Monissa taloyhtiöissä ja yrityksissä pohditaan kuitenkin sitä, voiko yhtiökokouksia järjestää etäyhteydellä. Kysymys on siis siitä, ovatko etäyhteytenä järjestetyt kokoukset lainvoimaisia ja päätäntävaltaisia. Ratkaisevaa on se, miten yhdistykset ja yhtiöt ovat määritelleet asiasta omissa säännöissään.

– Kaikki on täysin mahdollista, mutta yhtiöjärjestyksissä ja yhdistyksen säännöissä erikseen määritellään se, minkälaisilla kokousmuodoilla sitä kokousta voidaan viedä eteenpäin. Se on ratkaiseva asia, Arvelin toteaa.

Aluehallintovirastojen asettama kokoontumiskielto on tällä hetkellä voimassa 13. huhtikuuta mennessä.