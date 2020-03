Janne Tranbergin asianajaja vaatii Katiska-käräjien lykkäämistä: ”Oikeudenkäynti jatkaa kuin Titanicin orkesteri”

Asianajajan mukaan Katiska-huumejuttu ja kohta alkava United Brotherhood -juttu vaarantavat terveyden.

Katiska-huumejutun toista pääepäiltyä Janne ”Nacci” Tranbergia avustava asianajaja Jaakko Tuutti vaatii oikeudenkäynnin lykkäämistä koronariskin takia.

Tuutti esitti asiasta vaatimuksen torstaina Helsingin käräjäoikeudessa, kun Katiska-jutun käsittelyä jatkettiin. Syyttäjät vastustivat vaatimusta. Tuutti perusteli vaatimustaan sillä, että jatkamalla oikeudenkäyntiä käräjäoikeus laiminlyö sosiaalisen eristämisen ja terveyden edistämisen.

Käräjäoikeuden ratkaisu jatkaa Katiska-oikeudenkäyntiä uhkaa Tuutin mukaan levittää taudin tehokkaasti kauas maakuntiin ja eri vankiloihin. Vankien yleisterveys on muutenkin heikompi kuin väestön keskimäärin.

– Vankeja lienee sitten sairaalassa myös vartioitava. Rikosseuraamuslaitoksen resurssit loppuvat siltäkin osin, Tuutti esitti.

Katiska-jutussa on yli 50 syytettyä, joista toistakymmentä on tutkintavankeja. Vaikka he eivät ole aina salissa yhtä aikaa, niin heillä kaikilla on myös avustajat ja osalla vartijat. Lisäksi jutussa on neljä syyttäjää ja kolme tuomaria.

Tuutin mukaan perustuslain mukainen velvoite edistää terveyttä koskee myös tuomioistuinta. Katiska-prosessi vaarantaa hänen mukaansa siihen osallistuvien terveyden.

– Hallitus on jo tehnyt monia toimia asian suhteen ja ne ovat oikean suuntaisia ja niiden perusajatus on sosiaalinen eristäminen. Tämä oikeudenkäynti kuitenkin jatkaa kuin Titanicin orkesteri.

Käräjäoikeuden on tarkoitus ottaa kantaa Tuutin lykkäämisvaatimukseen vielä tänään torstaina.

Tuutti on mukana myös kohta alkavassa United Brotherhood -oikeudenkäynnissä, jossa siinäkin on lähes 40 syytettyä. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus aloittaa jutun käsittelyn 31. maaliskuuta.

Juttu on tarkoitus istua Vantaan vankilan liikuntasalissa. Tuutti esitti torstaina Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vaatimuksen, että sen olisi päätettävä tilojen sulkemisesta.

– Toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi, Tuutti kirjoittaa.