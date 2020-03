Uutinen ”viruslingosta” säikäytti Levillä – alueen tunnetuin after ski -baari sulki ovensa

Levin alueen matkailun palveluista osa on auki.

Levin Matkailu Oy:n Vt. Toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari kertoo, että noin kolmannes koko kauden tuloksesta on menetetty.

Ilta-Sanomat kysyi Levin matkailun tuntijalta, miten koronavirus näkyy alueen matkailussa.

– Ulkomaalaiset ovat toki peruneet varauksiaan ja kotimaisetkin ryhmät ovat suunnanneet muualle, Levin Matkailu Oy:n Vt. Toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari kertoo Ilta-Sanomille.

– Muutamat mökkiläiset ovat jääneet tänne etätöihin, Kivisaari sanoo.

Itävallan ”viruslinko” ei voi tapahtua Suomessa

Onko tässä mitään vaaroja? Satojen pohjoismaalaisten epäillään saaneen koronavirustartunta yhdestä pienestä, mutta turisteja vilisevästä kylästä Itävallan Alpeilta Ischglin laskettelukeskuksesta. He olisivat kuljettaneet sen mukanaan kotimaihinsa. Itävallassa puhutaan jopa ”viruslingosta”. Olisiko tämä mahdollista Levillä?

– Paikalliset yritykset noudattavat viranomaisohjeistusta ja ravintoloissa on luovuttu buffet-tarjoilusta ja annokset tarjoillaan asiakkaille myös pöytiin. Asiakkaat istuvat ravintoloissa väljästi ja ymmärtävät selkeästi sen että lähikontaktia on nyt vältettävä. Täällä yrittäjät ovat hyvin vastuullisia ja varovaisia ja toimivat hyvin, hän sanoo.

Mitkä palvelut siis toimivat nyt?

– Rinteet ja ravintolat ovat auki.

Kuinka suuria taloudellisia menetyksiä alueen yrittäjät ovat kokeneet?

– Yksi arvio on se, että noin kolmannes koko kauden tuloksesta on menetetty. Se vaikuttaa myös yrittäjien tunnelmaan, joka on kriittinen ja välillä lohduton, hän kertoo.

Mitä positiivia merkkejä on olemassa?

– Alueen yrittäjiltä on ostettu lahjakortteja jo tulevalle kampanjalle. Sen soisi jatkuvan. Minulle on tullut myös pyyntö siitä, että alkaisin kirjata ehdotukset siitä, miten voisimme ratkoa yrittäjien ongelmia, hän kertoo. Lisäksi paljon tämän hetken varauksia on siirretty tulevalle syksylle ja talvelle, joten katsomme eteenpäin luottavaisin mielin.

Sosiaalisessa mediassa on ollut jonkin verran pohdintaa siitä, että juhlinnat jatkuisi Levillä ravintoloissa kuin koronaa ei olisikaan? Millainen tilanne on näkemyksesi mukaan?

– Asiakkaat käyttäytyvät näkemykseni mukaan ravintoloissa asiallisesti ja poikkeustilanne huomioon ottaen. Ravintoloitsijat toimivat viranomaisohjeiden mukaisesti, Kivisaari korostaa.

– Juuri saamani tiedon mukaan alueen tunnetuin After Ski paikka Vinkkari on sulkenut ovensa peilaten juuri Itävallan tapaukseen. Minulle tuli juuri tieto ravintolasta. Työntekijöidemme ja asiakkaidemme hyvinvoinnin turvaamiseksi after ski -ravintola Vinkkari keskeyttää toimintansa toistaiseksi. Suljemme ravintolan toimenpiteenämme COVID-19 -viruksen leviämiselle, hän sanoo.