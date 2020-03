Hoitohenkilöstö kovassa paineessa – vetoavat kansalaisiin: ”Kaikkien on noudatettava annettuja ohjeita”

Pelko terveydenhoito­järjestelmän kantavuudesta koronakriisissä mietityttää lääkäreitä ja hoitajia.

Valkotakkiset ovat kovassa huudossa juuri nyt. Kansa odottaa, että suomalainen terveydenhoitojärjestelmä lääkäreineen, sairaanhoitajineen ja lähihoitajineen voittaa taistelunsa koronavirusta vastaan.

Valmiuslakia ollaan ottamassa käyttöön, ja tavallisten suomalaisten arkitoimia on monin tavoin rajoitettu. Mutta kuka suojelee hoitohenkilökuntaa?

Miten heitä käytännössä suojataan? Auttaako mikään pitämään järjestelmää niin iskukykyisenä, että tautia vakavaoireisesti sairastavat ihmiset saadaan hoidettua?

IS haki vastauksia lääkäreiltä ja hoitajilta. Ammattikunnassa monella on huoli siitä, miten järjestelmä kestää.

– Huolestuttavin asia epidemiassa on juuri se, miten saadaan resurssit riittämään. Pelkoakin esiintyy, eikä kenelläkään ole vielä kristallipalloa, joka kertoisi lopputuloksen, sanoo lääkäri Anni Saukkola, joka on keskustellut koronaviruksesta aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

– Ihmisiä mekin vain olemme.

Lääkäri Anni Saukkola uskoo, että tartuntahuipuista selvitään.

Saukkolan mukaan ammattikunnan sisällä on viime viikkoina käyty aktiivista keskustelua koronaviruksesta ja siihen liittyvistä viranomaistoimista.

– Toisten mielestä viranomaiset ovat ylireagoineet, toisten mielestä taas kovat keinot otettiin liian myöhään käyttöön. Suurin osa on nähdäkseni kuitenkin keskilinjan kulkijoita, eli luottoa viranomaisiin löytyy paljon. Niin itseltänikin, Saukkola selvittää.

– Suomalaisten sitoutuminen hallituksen linjauksiin on ollut kunnioitettavaa. Jos tätä tietä jatkamme, pahimmat tartuntahuiput saadaan tasoitettua ja hoitohenkilökuntaa riittää kaikille apua tarvitseville. Selvältä näyttää, että hoitohenkilökunnalle on todellisia monsterivuoroja luvassa.

THL:n tuoreimpien skenaarioiden perusteella noin miljoona suomalaista saa lievimmässäkin tapauksessa koronatartunnan, pahimman mukaan jopa 3,2 miljoonaa kansalaista. On ilmeistä, että riskiryhmien kanssa työskentelevistä suuri joukko kuuluu tartunnansaajiin.

– Lääkäreiden ja sairaanhoitajien piirissä pelätään varmasti koronan tarttumista, jokainen omista lähtökohdistaan. En ole silti kuullut kenenkään harmittelevan vastuutaan. Pelottaa tai ei, niin töihin mennään, kokenut lääkäri Jenni Juslen kertoo.

– Itse olen pelännyt eniten sitä, että tartuttaisin infektion huomaamattani. Olisi kamalaa, jos sairastaisin taudin niin lievänä, että veisin sen vahingossa hauraille ihmisille.

Martinlaakson terveysasema jouduttiin sulkemaan, sillä osa henkilökunnasta oli altistunut virukselle.

Saukkola, Juslen ja kaikki muut IS:n haastattelemat terveydenhuollon ammattilaiset korostavat, että kapasiteetin riittämisen turvaamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen – ja vielä vähän päälle.

– Tärkeintä on, että suomalaiset toteuttavat nyt kaikkein harkinnanvaraisempiakin rajaamisohjeita. Ne on otettava tosissaan, ja näin varmasti myös tapahtuu.

Lääkärit ja sairaanhoitajat alleviivaavat käsihygienian merkitystä. Infektiopotilaiden kohdalla käytetään tavallisestikin tarkkaa hygieniaa, tarvittaessa suojavarusteita ja eristämistä.

– Nyt tehokkaampia keinoja otetaan aiempaa herkemmin käyttöön hengitystieinfektion aiheuttajasta riippumatta. Lisäksi fyysisten kontaktien vähentäminen huomioidaan myös suhteessa työkavereihin, Juslen sanoo.

– Etäisyyksiä pidetään esimerkiksi kahvihuoneissa ja muissa kokoontumisissa, jottei mahdollinen tartunta leviäisi työyhteisössä.

Erikoistuva lääkäri Henni Hyytiä-Ilmonen painottaa kansalaisten vastuuta. Lääkäreiden mielestä ammattikunnan suojaaminen ja sitä kautta riskiryhmien hoidon varmistaminen on pitkälti kansalaisten itsensä kontolla.

– Väestölle on vielä alleviivaten saatava vietyä perustietoa siitä, että oireisena ei mennä lääkärin vastaanotolle soittamatta. Itsehoito-ohjeita voisi kerrata eri kanavilla. Oireisena ei pidä liikkua oikeastaan yhtikäs mihinkään, ellei ole hätätilanne, Hyytiä-Ilmonen muistuttaa.

– Itsekkyyteen ei ole nyt varaa.

Sairaanhoitaja Susanna Nuoramo toivoo, että ohjeita noudatetaan.

Pitkän linjan sairaanhoitaja Susanna Nuoramo toivoo niin ikään ihmisten noudattavan viranomaisten antamia ohjeita.

– Tässä on nyt jokaisella pakkopysähtyminen omien arvojen äärelle, hän linjaa.

– Yksi usein unohdettu keino on se, että ihmiset pitäisivät aktiivisesti yhteyttä lähiomaisiinsa ja yksinäisyydestä kärsiviin. Ihmiset kaipaavat kriisien kohdalla läheisyyttä, ja nyt kun hoitohenkilökunta ei sitä pysty samalla tavalla tarjoamaan, vastuu jää jokaiselle.

Vaikeuksia päästä testeihin

THL on ohjeistanut ammattikuntaansa koronavirukselta suojautumiseksi. THL:n ylilääkäri, infektiosairauksiin erikostunut Tuula Hannila-Handelberg painottaa hygienian merkitystä.

– Käsihygieniaa potilaiden ja työyhteisön keskuudessa ei voi liikaa korostaa. Lisäksi sitä on nyt painotettu myös henkilöstön omaisille, Hannila-Handelberg sanoo.

– Suojaamiskeinoihin kuuluu myös se, että ulkopuolisilta on nyt kielletty vierailut sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Lisäksi kotikäynneillä on pidettävä huoli siitä, että käsihygieniaan on riittävän tehokkaat aineet matkassa. Potilaskuljetuksissa oireisille on laitettava suu- ja nenäsuojukset.

Hän muistuttaa, että vaikka tehtäisiin mitä, koronavirusepidemia tulee koskettamaan isoa osaa terveydenhuoltohenkilökunnasta.

– Nyt on vaan tehtävä kaikki mahdollinen, jotta ihmisiä sairastuisi mahdollisimman vähän yhtäaikaisesti. Kiinassa ja Italiassa kävi toisin, ja se vaikutti heti kriittisesti hoitojärjestelmän toimivuuteen.

– Kannamme huolta hoitohenkilöstön jaksamisesta. He tekevät työtään hurjien paineiden alla, ja nyt alalla kaikkien on pakko puhaltaa yhteen hiileen. Uskon, että hallituksen toimet auttavat paljon.

Osalla oireilevista terveydenhuollon ammattilaisista on IS:n tietojen mukaan ollut vaikeuksia päästä nopeasti koronatestiin, ja siksi eri alueilla on ryhdytty lisätoimiin. Esimerkiksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän piiriin kuuluville ollaan perustamassa oma koronatestauslinja. Samalla asiakkaille on tarkoitus vapauttaa testauskapasiteettia.

Lääkäriliiton johdossakin tilanneseuranta on nyt ”jatkuvasti päällä”. Liiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi painottaa lisäksi suojavarusteiden tärkeyttä.

– Kaikkien on noudatettava annettuja ohjeita. Kun kiireetöntä toimintaa ajetaan samanaikaisesti alas, tekevistä käsistä ei toivottavasti tule pulaa, Rajaniemi sanoo.

– Liiton johdossa kannamme joka tapauksessa huolta jäsentemme jaksamisesta. Työmäärä on raju, koska potilaita on tulossa hoidettavaksi selvästi normaalitilannetta enemmän. Toivomme kansalaisten ymmärrystä välttämättömälle toiminnan priorisoimiselle.