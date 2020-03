Astmaatikko Noran Malediivien-loma muuttui painajaiseksi – jäi karanteeniin homeiseen huoneeseen: "Tämä voi koitua kohtalokseni"

Helsinkiläinen Nora joutui astmaoireidensa takia karanteeniin trooppisen pikkusaaren homeiseen hotelliin. Koronatesti oli negatiivinen, mutta hänet uhataan silti siirtää koronapotilaille tarkoitetulle eristysalueelle.

Moni suomalainen on tällä hetkellä jumissa ulkomailla.

Yksi heistä on helsinkiläinen Nora Heikkilä, 27, jonka unelmaloma Malediiveilla muuttui painajaiseksi, kun koronavirustilanne kärjistyi äkisti matkan aikana.

Hän saapui ystävänsä kanssa Fehendhoon saaren postikorttimaisemiin viime viikon maanantaina. Tuolloin ulkoministeriön suositus olla matkustamatta ulkomaille ei ollut vielä voimassa.

Saari sijaitsee kahden tunnin päässä pääsaarelta Malélta. Pienessä kylässä on vain yksi terveyskeskus – ja yksi lääkäri.

Paikan päällä Nora huomasi, että varattu hotellihuone oli yltä päältä homeessa. Se oli astmaatikolle ikävä yllätys.

Jo toisena yönä Nora sai pahan astmakohtauksen. Lääkkeet eivät auttaneet, joten hän joutui lähtemään sairaalaan. Siellä hänet laitettiin hengityskoneeseen, jossa hän sai hengitysteitä avaavaa lääkettä.

Hotellihuone on homeessa.

Seuraavana päivänä kohtaus toistui ja Nora joutui uudestaan sairaalaan. Se herätti hoitohenkilökunnan epäilykset koronaviruksesta. Nora päätettiin asettaa karanteeniin hänen hotellihuoneeseensa ja ystävä siirrettiin eristykseen toiseen huoneeseen.

– Yritin selittää, että huone on homeessa ja minulla on astma. Lääkäri ymmärsi, mutta hän ei voinut vaikuttaa asiaan mitenkään, sillä kaikista korona-asioista päättää terveysministeriö, Nora kertoo puhelimitse hotellihuoneestaan.

Negatiivinen testitulos ei auttanut

Samaan aikaan koronavirustilanne muuttui maailmalla vakavammaksi. Ulkoministeriö kehotti suomalaisia palaamaan kotiin, mutta Nora oli jumissa.

Koko asuinkompleksi eristettiin poliisiteipein ja pääsaarelta saavuttiin ottamaan häneltä koronavirustesti. Testin tulos oli onneksi jo päivän päästä valmis: helpotukseksi negatiivinen.

– Ajattelin, että jes. Nyt pääsen lähtemään kotiin täältä homeluolasta. Aioin lopettaa matkan siihen paikkaan.

Hotellin kompleksi on eristetty poliisiteipein.

Karanteenia kuitenkin päätettiin jatkaa kahdella viikolla. Viranomaiset olivat varpaillaan, koska maasta oli aiemmin lähtenyt italialainen matkailija, joka oli tartuttanut ihmisiä kotimatkallaan.

Viranomaiset ovat luvanneet siirtää Noran terveempään huoneeseen, mutta mitään ei ole tapahtunut päiviin.

Nora on perheensä kanssa ollut yhteydessä Suomen ulkoministeriöön, mistä on kehotettu kuuntelemaan paikallisia viranomaisia. Malediiveilla ei ole Suomen suurlähetystöä, mutta Noran mukaan paikallinen Suomen kunniakonsuli on hoitanut tapausta. Hän on yrittänyt saada Noraa siirrettyä toiseen huoneeseen, mutta tehtävä on osoittautunut haastavaksi.

Samalla viranomaiset ovat pohtineet, tulisiko Nora siirtää pääsaarella sijaitsevalle valtion karanteenialueelle, missä on muita koronatapauksia.

– On uskomatonta, että vaihtoehtoa edes ehdotetaan. Jos saan koronan, voin kuolla siihen.

Nyt karanteenia on jäljellä kahdeksan päivää. Kohtaukset pahenevat, mutta Noraa ei suostuta pitämään sairaalassa, koska vastaanotolle ei voisi silloin tulla muita potilaita. Hänelle annettiin hotellihuoneeseen mukaan yskänlääkettä ja C-vitamiinia.

Noralla on karanteenihuoneessa hengitysvaikeuksia.

– Tänäänkin olen saanut kolme astmakohtausta, mitkä eivät lähde kunnolla pois lääkkeillä, Nora kertoo.

– Tilanne on aivan absurdi. Tämä voi koitua kohtalokseni. Astmakohtaukseen voi kuolla hyvinkin nopeasti.

”Tuntuu, että tämä ei ole totta”

Tilanne tuntuu epätoivoiselta myös koti-Suomessa, missä Noran vanhemmat yrittävät selvittää, miten tytär saataisiin kotiin. Ulkoministeriöstä oli kerrottu heille, että asia siirtyy kriisiryhmän käsiteltäväksi. Mitään ei ole vielä kuulunut.

– Tuntuu, että tämä ei ole totta, Noran äiti Titi Heikkilä huokaa.

– Tuntuu uskomattomalta, että Suomen kansalaista ei saada autettua edes sairastapauksessa.

Äidille nousi kylmät väreet, kun hän katsoi Noran sijaintia kartalta.

– Saari on aivan jumalan selän takana. Emme pysty tekemään mitään muuta kuin rauhoitella tytärtä.

Ensimmäisenä karanteeni-iltana hotellia valvoivat poliisit. Nyt eristetyn kompleksin merkkaa poliisiteipit.

Heikkilä huomauttaa, että Noran olosuhteet ovat hänelle aidosti vaaralliset.

– Puhumattakaan siitä, että hänet siirrettäisiin karanteenialueelle, missä on oikeita koronapotilaita.

”Kiireellisiä tapauksia käsitellään”

Ulkoministeriön viestinnästä kerrotaan, että yksittäisiä tapauksia, tässä tapauksessa Noran tapausta, ei voida kommentoida.

Keinot ulkomailla karanteenissa olevien suomalaisten auttamiseksi ovat rajalliset. Ulkoministeriö on aiemmin tiedottanut, että päivystyskeskukseen on tullut paljon yhteydenottoja ja vain osaan ehditään vastaamaan.

– Ilman muuta kiireellisiä tapauksia käsitellään. Vähemmän kiireellisiä tapauksia opastetaan neuvonnalla, kertoo Petra Sarias ulkoministeriön viestinnästä.

Ulkoministeriön mukaan hätätilanne on jonkinlainen vaara, esimerkiksi se, että sairastuu vakavasti, joutuu koronaviruksen takia tehohoitoon tai joutuu onnettomuuteen, tulipaloon, rikoksen uhriksi, vangituksi tai pidätetyksi.

Sariaksen mukaan ulkoministeriön päivystyskeskus on ollut ajoittain ruuhkainen, mutta hädässä olijoita on pystytty auttamaan.