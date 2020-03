Nora ja Aleksi eivät olleet päästä Ranskasta Saksaan, Karlssonin pariskunta jumissa Portugalissa – IS seuraa suomalaisten autoilijoiden matkaa kotiin

Tilanteet muuttuvat Euroopan maiden rajoilla, mutta toistaiseksi suomalaiset automatkailijat ovat päässeet autoilemaan Espanjasta Ranskaan ja Saksaan. Portugalin Espanjan puoleisella rajalla epäselvä tilanne jatkuu. IS seuraa autoilijoiden matkaa Euroopassa.

Tuula ja Eko Räsänen aloittivat keskiviikkoaamuna henkilöautolla matkan Espanjan Aurinkorannikolla sijaitsevasta Benalmádenasta kohti Suomea. He ylittivät Espanjan ja Ranskan välisen rajan myöhään keskiviikkoiltana.

– Rajanylitys oli yllättävän helppo, meitä ei edes pysäytetty. Passitkin olimme ottaneet valmiiksi esille, mutta niitä ei kysytty, Tuula Räsänen kertoo.

Eko Räsänen polttoaineostoksilla huoltoaseman luukulla Espanjassa.

Räsäset ajoivat Suomesta Espanjaan marraskuussa. Myös koronatilanteen vuoksi aikaistetulle paluumatkalle he lähtivät sinnikkäästi henkilöautolla, vaikka monet Euroopan maat rajoittavat liikennettä maidensa kautta ja hotellit ovat sulkeneet oviaan. Toistaiseksi ainakin Saksa, Ranska ja Tanska sallivat kauttakulkuliikenteen kauttaan, jos autoilija on matkalla koti- tai asuinmaahansa.

Espanjan huoltoasemilla on tällä hetkellä auki vain maksuluukku. Jopa WC-tilat on suljettu.

– Suurin vaikeus matkalla Espanjan halki oli WC:n löytäminen. Useimmilla huoltoasemilla onnistui vaan tankkaus ja maksu luukun kautta. Lopulta löysimme paikan, missä pääsi vessaan, Räsänen kertoo.

– Kaikki palvelut tankkauspisteitä lukuun ottamatta oli teiden varsilla suljettu, mutta onneksi meillä oli eväät mukana.

Espanjan teille kannattaa nyt varautua omin eväin. Tuula Räsänen kertoo kaikkien palveluiden olevan suljettuja teiden varsilla.

Luottavaisella mielellä tien päälle lähteneet Räsäset etsivät majoituksen Ranskan puolelta tien päällä ollessaan. Majoituspaikan löytäminen oli vaikeaa.

– Meidän täytyi yöpyä maaseudulla, koska muuta ei ollut tarjolla, ja kylään piti kiertää monen mutkan kautta.

Liikenne on Espanjan ja Ranskan teillä nyt rauhallista.

– Teillä näkyy vain rekkoja ja joitakin matkailuautoja.

Torstaina Räsästen tavoitteena on päästä Ranskasta Saksan puolelle.

Osa Saksan rajanylityspisteistä suljettu

Opiskelija Nora Kumpulainen ja sisustussuunnittelu- ja verkkokauppayritystä pyörittävä Aleksi Heiskanen lähtivät retkeilyautollaan Aurinkorannikolta Suomen suuntaan tiistaina. Keskiviikkoiltana he ylittivät rajan Ranskasta Saksaan.

Nora Kumpulainen ja Aleksi Heiskanen eivät päässeet Ranskan puolelle Mulhousessa, mutta lopulta rajanylityspaikka löytyi.

Ainakin kaksi rajanylityspistettä Ranskasta Saksaan oli suljettu, mutta lopulta he pääsivät läpi Saksan puolelle D 415 -tien kautta.

– Saksan rajan ylitys on varmaankin tiistaina vaikeutunut, sillä vielä maanantaina Mulhausen rajanylityspaikan kautta oli suomalaisia päässyt Saksan puolelle. Nyt joutui luovimaan, mutta onneksi ylityspaikka löytyi, Kumpulainen kertoo.

Rajanylityspaikalla poliisit pysäyttivät suomalaisen matkailuauton, mutta Kumpulainen ja Heiskanen päästettiin jatkamaan matkaa.

– Poliist kysyivät ”do you want to go home”, haluammeko mennä kotiin, ja vastasimme, että kyllä. Sitten he toivottivat turvallista matkaa, Kumpulainen naurahtaa.

Poliisit pysäyttivät Nora Kumpulaisen ja Aleksi Heiskasen Saksan rajalla, mutta päästivät suomalaisparin jatkamaan matkaa ongelmitta.

Heiskanen ja Kumpulainen ajoivat Ranskassa pieniä teitä ja törmäsivät muutamiin poliisiratsioihin, mutta heidän pysäytettiin vain kerran. Suomen kilvet nähtyään poliisit antoivat autoilijoiden jatkaa matkaa.

– Matkan varrella näkyi paljon tyhjiä kyliä, Ranskassa on selkeästi paljon paikkoja kiinni. Monien kaupunkien muuttuvissa opasteissa luki jotain koronaviruksesta.

Torstaina suomalaisparin suunnitelmissa on jatkaa matkaa Pohjois-Saksaan tai Tanskan puolelle.

– Aiomme ottaa lautan joko Pohjois-Saksasta tai Tanskasta Ruotsiin.

Saksan rajalla.

Suurlähetystö: Espanja hyväksy kauttakulkijoita

Suomalaisia karavaanareita ja muita automatkailijoita on myös Portugalin puolella. Esimerkiksi Algarven alueella leiriytyvät Hjalte ja Pirkko Karlsson odottavat tietoa siitä, päästääkö Espanja kauttakulkijat kauttaan Ranskan puolelle.

Konsuli Eeva Helminen Suomen Madridin suurlähetystöstä kertoo, että tilanne Espanjan Portugalin puoleisella rajalla on toistaiseksi epäselvä. Rajanylitystä läpikulkumatkalle Espanjan läpi odottavat useamman maan kansalaiset.

– Portugali päästäisi autoilijat lähtemään, mutta Espanja ei ota heitä vastaan. Espanjan virallinen ohje on, että läpikulkumatkalla olevat pitäisi päästää Portugalista Espanjaan, mutta rajalla näytetään toimivan toisin. Tätä yritetään selvittää EU-maiden kesken, Helminen toteaa.

Helmisen tietojen mukaan suomalaisten kotiinpaluu Espanjasta Suomeen onnistuu ainakin toistaiseksi vielä Ranskan, Saksan ja Tanskan kautta, vaikka rajat ovat muuten kiinni. Belgia ja Ruotsi pitävät vielä rajojaan auki, ja lauttaliikenne Saksan Travemündestä Helsinkiin toimii edelleen.