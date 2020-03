Päättäjiltä ja viranomaisilta on syytä vaatia kunnollisia perusteluja rajoitustoimien ajoitukselle myös Suomessa, kirjoittaa toimittaja Johannes Kotkavirta.

Koulut ja kirjastot ovat kiinni, kokoontumiset kielletty, matkustamista suositellaan vain pakottavan syyn vuoksi. Suomi on suljettu ja tulee todennäköisesti olemaan vielä pitkään. Asiantuntijoiden mukaan Suomen koronapiina tulee kestämään vähintään pari-kolme kuukautta, pisimmillään jopa yli puoli vuotta uusien epidemia-aaltojen iskiessä.

Tulevana viikonloppuna moni suunnittelee jäävänsä kotiin pienentääkseen tartunnan riskiä. Viranomaisten selkeä viesti on ollut, että erityisesti iäkkäiden ja sairaiden suojelemisen kannalta on äärettömän tärkeää vähentää nyt sosiaaliset kontaktit minimiin.

Mutta mitä tapahtuu kun viikot kuluvat ja kevätaurinko alkaa lämmittää ulkona houkuttelevasti? Kun seinät alkavat kaatua tylsistyneen teinin päälle ja kun sekä vanhemmat että lapset kypsyvät yrityksiin järjestää koulutunnit kotioloissa? Taudin leviämiseen tähtäävät toimet pehmentävät epidemian aiheuttamaa iskua terveydenhuoltojärjestelmälle. Samalla ne kuitenkin uhkaavat venyttää epidemian jopa ensi kesän yli.

Poikkeusolojen pitkittyessä keskeiseksi ongelmaksi tulee muodostumaan suomalaisten turnauskestävyys. Käyttäytymispsykologia tuntee käsitteen behavioural fatigue – vapaasti suomennettuna käyttäytymyksellinen kyllästyminen – jolla tarkoitetaan turtumista poikkeukselliseen, henkisesti kuormittavaan olotilaan.

Kyllästyminen psykologisena ilmiönä on tuttu hurrikaanien iskualueilla asuville amerikkalaisille, joiden keskuudessa puhutaan myrskyväsymyksestä. Pääsin itse todistamaan tätä ilmiötä syyskuussa 2017 odottaessani Floridassa hurrikaani Irman rantautumista. Tuolloin olot muistuttivat paljon koronavirusepidemian huipun saapumista edeltävää tilannetta: koulut ja työpaikat olivat kiinni, kauppojen hyllyt tyhjenevät, ihmisistä pystyi aistimaan pelon ja huolen omasta terveydestä ja tulevaisuudesta.

Hurrikaani Irman aiheuttamia tuhoja Coconut Groven venesatamassa Miamissa 11. syyskuuta 2017.

Kuten nyt, myös silloin kaikki tiesivät että nyt on tosi kyseessä ja että henkiä on vaarassa. Floridalaiset olivat kuitenkin väsyneitä vasta edellisenä vuonna tuhoja tehneen hurrikaani Matthewin ja sitä ennen iskeneen hurrikaani Herminen jälkeen. Oman ja läheisten henkien puolesta pelkääminen on henkisesti erittäin raskasta. Suuri osa hurrikaanin hidasta etenemistä tv-ruuduista seuranneista floridalaisista päättikin jäädä kotiinsa ja yrittää elää normaalia elämää, koska jatkuva pelkääminen oli yksinkertaisesti liian kuluttavaa.

Esimerkiksi Britanniassa viranomaiset ovat perustelleet koronaviruksen vuoksi tehtävien rajoitustoimien suhteellisen myöhäistä aloittamista juuri kansalaisten kyllästymisellä. Ajatuksena on että viranomaisilla on käytössään tietty aikaikkuna, jolloin sosiaaliseen eristämiseen tähtäävillä toimilla on vaikutusta. Tämän ikkunan sulkeuduttua teho menetetään, koska sen jälkeen ihmiset eivät enää toimi toivotulla tavalla.

Suomessa viranomaisilla on ollut samankaltainen lähestymistapa koronaviruksen torjumiseen kuin Britanniassa. Myös meillä epidemian täyttä iskua pidetään väistämättömänä, ja estämisen sijaan epidemian huipun ajoitusta pyritään tasamaan ja tartuntoja ohjaamaan pois riskiryhmistä.

Ja myös täällä päättäjät ja viranomaiset ovat puhuneet rajoitustoimien oikeasta ajoittamisesta ja ihmisten kyllästymisen aiheuttamasta uhkasta.

– Näitä toimia mietittäessä oikea-aikaisuus on tärkeintä, koska olisi epärealistista odottaa yhteiskunnan pysyvän tällaisessa tilassa kovin pitkään. Täytyy osata miettiä niitä riskejä ja suhteuttaa siihen niitä toimia, totesi THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane minulle maanantaina.

– Liian aikaiset toimet voivat johtaa isoihin haittoihin mutta pieniin hyötyihin. Lisäksi ihmisille voi tulla turnausväsymys eli silloin, kun oikeasti pitäisi miettiä niitä toimia, niin ollaan jo väsyneitä siihen kaikkeen, hän lisäsi.

Britanniassa rajoitustoimien suhteellisen myöhäistä aloittamista on perusteltu kansalaisten kyllästymisellä.

Britanniassa vastatoimien ajoitus ja kyllästymisteoriaan nojaaminen ovat kuitenkin keränneet myös kritiikkiä. Viikonloppuna sadat brittitieteilijät julkaisivat avoimen kirjeen, jossa maan hallituksen syytettiin asettavan turhaan ihmisiä hengenvaaraan viivyttämällä rajoitustoimia.

Maanantaina julkaistussa, toisessa avoimessa kirjeessä sadat käyttäytymistieteiden asiantuntijat kyseenalaistavat koko kyllästymisen käsitteen rajoitusten viivyttämisen perusteena. Tutkijoiden mukaan ilmiölle ei ole esitetty mitään tieteellisiä perusteita, jonka vuoksi sen käyttäminen elintärkeiden päätösten pohjana on kyseenalaista.

– On vakuuttavasti osoitettu että ihmiset kykenevät ylläpitämään merkittävää yhteenkuuluvuutta kuukausien, jopa vuosien ajan, erityisesti kansallisten kriisien aikana, toteaa kirjeen allekirjoittajiin kuuluva käyttäytymistieteiden professori Nick Chater The Guardian -lehdessä.

Päättäjiltä ja viranomaisilta on myös Suomessa syytä vaatia tiukasti perusteita päätöksille, joista ihmishenget riippuvat. Tulevaisuudessa koronakriisin aikana tehdyt valinnat ja niiden onnistuminen tullaan käymään tarkasti läpi. Mutta keskustelua on voitava käydä myös kriisin aikana.

Kaikesta huolimatta lienee selvää, että kansalaisten sitouttaminen elämää rajoittaviin poikkeustoimiin pitkiksi ajoiksi on haaste myös Suomessa. Tässä asiassa suurin vastuu on jokaisella meistä tavallisilla suomalaisilla. Muutaman viikon kyllästyminen ja epämukavuus on voitava sietää kun kyseessä ovat ihmishenget.