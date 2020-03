Venäläinen Valeri suhtautui koronaan huolettomasti – sitten hän sai kuulla karut tiedot Italiasta

Lappeenrannassa ei nähty ostosmatkailijoiden tulvaa ennen itärajan sulkeutumista henkilö- ja matkustajaliikenteeltä.

Ennakoitu venäläisten ostosmatkaryntäys Suomeen ennen itärajan sulkemista koronaviruksen vuoksi jäi toteutumatta.

Vielä tiistaiaamuna Pietarissa esimerkiksi Neva Today- ja Peterburg2 -uutissivustot kertoivat, että pietarilaiset olivat suurin joukoin lähdössä Suomessa käymään ja että ostosmatkabussit Pietarista Lappeenrantaan olivat täyteen buukattuja.

Venäjällä kerrottiin Suomen rajan sulkeutuvan venäläismatkailijoilta jo keskiviikosta eli 18. päivästä lähtien.

Todellisuudessa Suomi päätti tiistaina, että raja sulkeutuu henkilö- ja matkailijaliikenteeltä vasta torstaina 19. päivänä. Venäläisillä oli siten keskiviikkoon asti mahdollisuus päästä ostoksille Suomeen.

Raja avautuu uudelleen huhtikuun 14. päivänä.

Venäjä puolestaan sulki rajansa ulkomaalaisten henkilö- ja matkailuliikenteeltä jo tiistaina illalla kello 23 ja pitää sen kiinni toukokuun alkuun saakka.

Ostosmatkabussilla tiistaina aamupäivällä Prismaan tullut eläkkeellä oleva opettaja Valeri Deshkin osti kahvia, pesuainetta ja oliiviöljyä.

– En saanut haluamaani juustoa. Suomalaiset olivat kai itse hamstranneet sen, harmitteli Deshkin.

Valeri Deshkin suhtautui huolettomasti koronaan kunnes sai kuulla Italian tilanteesta.

Hän pitää rajojen sulkemista koronaviruksen takia ylimitoitettuna ja koronavirusta vaarallisuudeltaan flunssan veroisena.

– Myös sikainfluenssa oli lääkkeitä ja hengityssuojaimia valmistavien yhtiöiden keksintö, väitti Deshkin.

Kuultuaan pelkästään Italiassa jo yli kahden tuhannen ihmisen kuolleen ja lähes 30 000 sairastuneen koronaan tiistaihin mennessä, Deshkin kävi miettiväisen näköiseksi.

– Ehkä rajoitustoimet ovatkin aiheellisia, hän sanoi.

Bussi ei ollut edes täynnä.

Etelä-Karjalan osuuskaupan marketkaupan johtajan Olli Kurpan mukaan venäläisten suosimassa Lappeenrannan Prismassa tiistain pari ensimmäistä aukiolotuntia olivat hyvin vilkkaita.

– Tiistain loppupäivä ei ollut tavallisuudesta poikkeava, ja keskiviikko on ollut venäläisten osalta hyvin hiljainen, kertoi Kurppa keskiviikkona illansuussa.

Hänen mukaansa ruplan heikentyminen hiljensi jo aiemmin venäläisten ostointoa.

Rajan toisella puolella ikävöidään juustoa, toisella puolella bensaa

Nuijamaan raja-aseman lähellä Lappeenrannassa sijaitsevan Laplandia-marketin pihassa oli tiistaina aamupäivällä normaali määrä venäläiskilvissä olevia ajoneuvoja.

– Bussissa on 55 paikkaa, ja matkustajia on 46. Yleensä auto on ihan täynnä. Ihmiset varmaankin pelkäävät koronavirusta, kertoi ostosmatkailijoita Laplandiaan tuoneen linja-auton kuljettaja Aleksei Zhelnov.

Aleksei Zhelnov ajoi bussia.

Zhelovin bussissa matkustanut eläkkeellä oleva pietarilainen rakennusinsinööri Lilija Kuznetsova osti Laplandiasta vain teetä.

– Bussi käy vielä Lappeenrannassa Lidlissä, ja ostan sieltä suklaata, suunnitteli Kuznetsova.

Hän oli varannut paikan ostosbussiin jo reilusti etukäteen, ja sattumalta matka osui juuri rajan sulkeutumisen alle.

Myöskään eläkkeellä oleva taloushallinnon asiantuntija Alfija Imaikina ei tullut Suomeen hamstrausmielellä.

– Ostin kasvisöljyä ja juustoa, koska Pietarissa ei ole lainkaan tarjolla lainkaan laktoositonta juustoa.

Matkailijat uskoivat, että rajan sulkeuduttua pietarilaisten tulee ikävä suomalaisia juustoja. Zhelnov tosin muistutti, että ikävä voi tulla suomalaisillekin.

– Te ette pääse tankkaamaan meidän bensiiniämme, hän naurahti.

Alfija Imaikina ja Jelena Sidnik

Kuznetsovan ja Imaikinan mukaan Pietarista puuttuu koronaviruspaniikki: ihmiset käyvät normaalisti töissä, metrossa on paljon ihmisiä eikä hengityssuojaimia näy. Vanhemmat voivat valita, laittavatko lapset kouluun vai eivät.

Entä mitä neuvoja viranomaiset ovat antaneet kansalaisille virukselta suojautumiseen?

– Minä en ainakaan tee yhtään mitään erityistä suojautuakseni, totesi Aleksei Zhelnov ykskantaan.

Kai ihmisiä on esimerkiksi kehotettu pesemään käsiään?

– Totta kai me pesemme käsiämme! Me pesemme kätemme muutenkin aina, kun käymme vessassa ja ennen ruokailua. Se opetettiin meille jo neuvostoaikana, sanoo Imaikina.

Lilija Kuznetsov

Venäjällä virallisesti todettujen koronavirustapausten määrä on ollut hyvin pieni. Kuznetsova ei usko Venäjän viranomaisten kertovan totuutta.

– Uskon, että todellisuudessa luku on suurempi, hän sanoo.

Itäraja pysyy kiinni kaksoiskansalaisillekin

Suomessa on lähes 32 000 Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaista, joilla on kaksi passia ja kaksi kotimaata.

Teoriassa he voisivat liikkua edestakaisin Suomesta Venäjälle myös matkustuskiellon aikana valitsemalla kulloinkin sopivan passin maahan tullessaan, sillä kansainvälisten säädösten mukaan kansalaisilla on aina oikeus palata kotimaahansa.

Kahden maan passit eivät kuitenkaan oikeuta esimerkiksi ostosmatkailuun itärajan yli koronaviruksen aiheuttamien matkustusrajoitusten aikana.

Nuijamaan raja-asema.

Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja Vesa Blomqvist sanoo, että käytännössä keinottelu Suomen ja Venäjän rajalla ei ole mahdollista.

– Teoriassa kaksoiskansalaiset voisivat pyrkiä peittelemään kaksoiskansalaisuuttaan ja ylittämään rajan vaihtamalla rajaviranomaisille esitettävää passia, mutta kysymys on superteoreettinen, hän sanoo.

Jos matkustaja esittää Suomen puolella Suomen passin ilman Venäjän viisumia, rajaviranomaiset tiedustelevat matkustajalta mahdollista toista passia, joka oikeuttaisi hänen maahanpääsynsä Venäjälle.

Venäjän passin esittävän matkailijan passi puolestaan leimataan Suomen puolella, ja jos leima jompaankumpaan suuntaan puuttuu, se herättää kysymyksiä rajaviranomaisissa.

– Lisäksi koko ajan hiljenevillä raja-asemilla edestakaisin kulkevaan henkilöön kiinnitettäisiin nopeasti huomiota, sanoo Blomqvist.