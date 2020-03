Yläkoulun opettaja hieraisi silmiään, kun kesken etäopetuksen näytölle ilmestyi housuton isä – naisrehtorin viestistä tuli hillitön somehitti

Kangasalla sijaitsevan Pikkolan koulun rehtori Marianne Liimatainen kertoi sosiaalisessa mediassa kommelluksesta, joka sattui eräälle isälle kesken etäopetushetken.

Kouluissa ympäri Suomen on tällä viikolla siirrytty etenevissä määrin etäopetukseen koronaviruksen vuoksi. Niin tehtiin myös Kangasalla sijaitsevassa Pikkolan koulussa, jossa kaikki koulun oppilaat siirtyivät tänään kouluista etäopetukseen.

Pikkolan koulun rehtori Marianne Liimatainen ylläpitää suosittua Rehtorin eloa -Twitter-tiliä. Keskiviikkona Liimatainen julkaisi kyseisellä tilillä hupaisan päivityksen, joka lähti nopeasti leviämään kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa.

– Hei, meidän koulun oppilaiden isät! Henkilökunnalta tuli toive, että vois laittaa housut jalkaan, kun viuhahtelette taustalla. Yksi kalsari-iskä syöpynyt verkkokalvoille, Liimatainen vitsaili päivityksessään.

Liimataisen julkaisemaa Twitter-päivitystä on tähän mennessä jaettu viestipalvelussa lähes 300 kertaa, ja tykkäyksiä päivitykselle on kertynyt 3300 kappaletta. Ilta-Sanomat tavoitti kirjoituksen saamasta huomiosta häkeltyneen Liimataisen keskiviikkoiltana. Liimatainen kertoi saaneensa tiedon ”housuttomasta isästä” Pikkolan koulun apulaisrehtorilta.

– Meillä on tästä päivästä alkaen olleet kaikki oppilaat etäopetuksessa, samaan aikaan moni vanhempi on myös etätöissä. Siellä oli sitten sattunut sellainen hauska tilanne, että oppilas oli ollut siinä etäyhteydessä ja siellä oli isä sitten hiippaillut takana kalsarit jalassa. Varmaan jotain omia aamupuuhiaan siinä teki, hyväntuulinen Liimatainen kertoi.

Liimatainen kertoi koulujen ja vanhempien väliseen viestintään käytettävän Wilma-järjestelmän olleen tapahtumahetkellä erittäin ruuhkautunut, jonka vuoksi Liimatainen ei saanut välitettyä tietoa yllättävästä viuhahduksesta suoraan oppilaiden vanhemmille. Niinpä Liimatainen päätti julkaista tiedon tapahtuneesta omalla Twitter-tilillään ja huumorilla varustettuna.

– Välttämättä kaikki vanhemmat eivät edes tiedä sitä, että kaikki mitä kotona tapahtuu, näkyy myös opettajalle. Mä sitten ajattelin, että jos kerran Wilma on nurin, niin laitan Twitterin kautta sen viestin. Mulla on paljon vanhempia ja oppilaita seuraajina, joten ajattelin, että sitä kautta viesti menee nopeasti perille, Liimatainen kertoi.

Vanhempien tavoittaminen ei kuitenkaan ollut Liimataisen ainoa motiivi julkaista kyseinen Twitter-päivitys. Rehtorin mukaan koronaviruksen ja siitä aiheutuneen huolen keskellä ihmiset kaipaavat päiviinsä myös ripausta naurua ja huumoria.

– Halusin vähän kevennystä tähän päivään. Tuntuu, että kaikki on niin synkkää ja epätietoista. Kaikki joutuvat vähän jännittämään, yrittämään parhaansa ja pinnistelemään. En olisi osannut kuvitellakaan, että tämä olisi osunut ja uponnut näin hyvin. Olen saanut valtavasti hyvää palautetta, on tosi onnellinen mieli tästä, Liimatainen iloitsi.

Ripaus huumoria

Liimatainen kertoo saaneensa lukuisia yhteydenottoja sosiaalisen median välityksellä, jossa ihmiset kehuvat hänen päivitystään. Liimataista on kiitelty muun muassa siitä, että hän toi omalla toiminnallaan ripauksen huumoria muuten synkkään päivään.

– Mulla on sellainen olo, että voin nyt hyvillä mielin mennyt loppumaan. Ihmiset ovat kommentoineet pelkästään hyvää. Toki joukossa on muutama, jotka ihmettelivät, eikö enää edes omassa kodissaan saa olla kalsareissa. Mutta uskon heidänkin tietävän, ettei se ollut tämän kirjoituksen pointti, hän pohdiskeli.

Kesken etäopetuksen viuhahtanutta isää Liimatainen ei ole toistaiseksi tavoittanut henkilökohtaisesti. Lukuisat muut vanhemmat ovat kuitenkin ottaneet yhteyttä ja monet äidit ovat vannottaneet Liimataiselle, että heidän perheissään pidetään kyllä tunnollisesti housut jalassa.

– Kyllähän mulle on aika monta iskää ilmoittautunut. Varmaan ihan vitsillä, ehkä he haluavat vaan puhutteluun, Liimatainen nauroi.

– Eräs äiti laittoi minulle viestiä, että heidän perheessään isä ja poika tekevät yhdessä töitä yläkerrassa – isä etätöitä ja poika koulutehtäviä. Hänen oli sitten täytynyt käydä varmistamassa, että onhan isännällä varmasti housut jalassa.

Liimataisen mukaan hänen päivitykselleen tuntui olevan juuri nyt oikea aika ja paikka. Siitä kertoo päivityksen saama huomio ja siitä poikinut palaute.

– Sille oli selkeästi tarve. Eihän tämä tilanne tästä mihinkään muutu, mutta elämä jatkuu ja me kyllä selviämme tästä yhdessä. Niin se vaan on ja niin meidän on pakko uskoa, Liimatainen muistutti.

Lähiopetus peruskouluissa on tänään keskiviikkona pitkälti keskeytetty koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Vain kriittisillä aloilla työskentelevien vanhempien 1.-3. luokan oppilaiden sekä eritysoppilaiden kohdalla lähiopetus järjestetään normaalisti. Myös yliopistot ja korkeakoulut on suljettu. Päiväkodit pysyvät toistaiseksi avoinna.