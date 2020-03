Kommentti: Hei, maailma on jo muuttunut vähän paremmaksi

Psykologia tuntee ilmiön nimeltään traumaperäinen kasvu – ja sitä on jo liikkeellä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Kaikenlaisissa kriiseissä on tapana sanoa, että ne ovat oppimisen ja henkisen kasvun paikka. Ja että ne voi kääntää vahvuudeksi.

Kuulostaa kliseiseltä, mutta se on totta. Ilmiö tunnetaan psykologiassa nimellä post-traumaattinen tai traumaperäinen kasvu eli PTG (englanniksi post-traumatic growth). Se on traumaperäisen stressihäiriön eli PTSD:n vastailmiö.

Yhdysvaltalainen psykologian tohtori Richard Tedeschi on tutkinut PTG:tä yhdessä kollegansa Lawrence Calhounin kanssa 1990-luvun puolivälistä lähtien. Tutkijoiden mukaan kriisitilanteissa hyvin pärjäävät ihmiset osoittavat usein myönteistä henkistä kasvua, kun painajainen on mennyt ohi.

– Heille syntyy uusi ymmärrys omasta itsestä, ympäröivästä maailmasta ja suhteista toisiin ihmisiin: kuva tulevaisuudesta, jossa he voivat ymmärtää paremmin kuinka elää elämäänsä, Tedeschi sanoi Yhdysvaltan psykologisen seuran APA:n verkkolehdelle vuonna 2016.

Traumaperäinen kasvu merkitsee siis parhaimmillaan myönteistä muutosta, uusia mahdollisuuksia, uutta voimaa, entistä suurempaa myötätuntoa muita kohtaan, läheisyyden tunnetta ja uutta arvostusta elämään.

Perheiden hyviä vuorovaikutussuhteita tarvitaan, sillä Suomi ja lukuisat muut maat ovat sulkeneet koulut pandemian vuoksi. Nyt monet vanhemmat tekevät koulutöitä kotona lastensa kanssa.

Presidentti Sauli Niinistö ei turhaan puhunut televisiossa fyysisestä etäisyydestä ja henkisestä läheisyydestä. Hänen ajattelunsa ja suhteensa elämään todennäköisesti muuttuivat Kaakkois-Aasian tsunamikatastrofissa vuoden 2004 viimeisinä päivinä. Niinistö pelastautui thaimaalaisesta hotellistaan puhelinpylvääseen, kun hyökyaalto nousi. Ja näki luonnonkatastrofin aiheuttaman hädän.

Terveystalon johtava psykologi Tuija Turunen puhui traumaperäisestä kasvusta Yle Radio 1:n Ykkösaamussa keskiviikkona.

– Melkein kaikista katastrofeista poikii jotakin hyvää. Se ei välttämättä tunnu vielä tässä kohtaa, mutta se voi tuntua jo nyt, Turunen sanoi.

Ilmiöllä on sekä yksilöllinen että yhteiskunnallinen taso. Turusen mukaan arvot kristallisoituvat yhteiskunnassa: ihmiset havahtuvat huomaamaan sen, mikä maailmassa on tärkeintä.

Maailma on itse asiassa jo nyt parempi kuin ennen koronakriisiä, kirjoittaa antropologi ja kognitiotieteilijä Samuel Paul Veissière tiistaina Psychology Today -lehdessä julkaistussa artikkelissa. Veissièrellä on tästä viisi pointtia:

1. Emme ole enää välinpitämättömiä. Huomiomme kiinnittyy asioihin, jotka olivat aiemmin itsestään selviä ja jotka ovat nyt uhattuina: terveyteen, vapauteen ja yhteiskunnan perustoimintoihin. Opimme arvostamaan asioita, joista tulee puutetta ja opimme auttamaan naapuria hädässä. Veissièren mukaan toisista huolehtiminen on pitänyt ihmistä elossa koko lajin historian ajan. Tämä keskinäisen avun henki on herännyt epidemian myötä myös Suomessa.

2. Maailmanlaajuinen yhteistyö tiivistyy ennen näkemättömällä tavalla. Hallitukset ja kansainväliset rahoituslaitokset suunnittelevat yhdessä pandemian vastaisia toimia ja taloudellisia apupaketteja.

3. Ajattelumme avartuu. Käsityksillä ”meistä” ja ”heistä” on aina ollut valtava vaikutus ihmisen toimintaan. Ihmisillä on taipumus mieltää itsensä jäseneksi ryhmässä, joka yhdistyy ulkoista uhkaa vastaan. Nyt vastassa on kaikille yhteinen, iso vihollinen: pandemia. Sisäryhmä ”me” laajenee: se ei ole enää pieni heimo vaan globaali yhteisö. Veissièren mukaan ilmastonmuutos on liian abstrakti ja vaikeasti hahmotettava ongelma tällaiseen ajattelun muutokseen. Siihen tarvittiin konkreettinen, kaikkia lähelle tuleva uhka: koronavirus.

4. Tahti hidastuu – kaikessa. Koronavirus on saanut tuotannon lähes pysähtymään. Tuottavuuden jatkuva korostaminen ja työn liiallinen kuormittavuus ovat Veissièren mukaan läntisen maailman ongelma, joka on johtanut ympäristön saastumiseen, ilmastonmuutokseen ja mielenterveysongelmiin. Nyt meillä on tilaisuus tarkastella ongelmaa uudessa valossa, tehdä vähemmän työtä, levätä sekä viettää enemmän aikaa luonnossa ja läheisten kanssa.

5. Eristyksissäkin voi löytää elämälle tarkoituksen ja yhteyden muihin. Huomio siirtyy rikkauden, aineellisen hyvän ja yksilöllisten saavutusten jatkuvasta tavoittelusta yksinkertaisiin asioihin kuten yhteiseen aikaan läheisten kanssa, hyvään ruokaan, yön lepoon ja auringon lämpöön iholla.

Kaikilla ei kuitenkaan ole perhettä eikä läheisiä ystäviä, eikä voimia. Kaikki eivät ole superselviytyjiä, jotka selviävät kriisistä kuin kriisistä parempina ihmisinä.

Siksi vahvojen pitää nyt muistaa yksinäisiä ja heikkoja ja auttaa heitä selviytymään kriisin yli. Mutta sitähän on jo liikkeellä!