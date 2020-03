4 syytä, miksi juuri yli 70-vuotiaiden otettava korona tosissaan: ”Suomella mahdollisuus oppia muiden maiden virheistä”

Yli 70-vuotiaiden pitää välttää kontakteja muiden ihmisten kanssa, koska siihen on vahvat perusteet.

Hallitus on antanut toimintaohjeen, jossa yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa ”mahdollisuuksien mukaan”.

Päätös on herättänyt keskustelua, miksi ohje osuu juuri yhteen näin tarkasti rajattuun ryhmään. IS:n haastattelema asiantuntija kertoo nyt neljä syytä, miksi jyrkältä kuulostavaan ohjeeseen päädytty ja miksi annettuja ohjeita on syytä noudattaa.

1. Ajattele itseäsi:

Ikääntyvien kansalaisten korona-altistumista vähentäville toimille löytyy kiistattomat lääketieteelliset perusteet.

– Yli 70-vuotiaat kuuluvat riskiryhmään ja heitä pitää suojella, Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahti aloittaa.

Ikääntyvillä ihmisillä vakavan koronavirusinfektion vaaraa lisäävät monet pitkäaikaissairaudet, jotka huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä.

Tällaisia ovat esimerkiksi vaikea-asteinen sydänsairaus, huonossa hoitotasapainossa olevat keuhkosairaus, elinvaurioita aiheuttanut diabetes, maksan tai munuaisten krooninen vajaatoiminta ja vastuskykyä heikentävät taudit, kuten leukemia tai lymfooma. Pääosa menehtyneistä on ikäihmisiä, mutta myös vakavista sairauksista kärsiviä alle 70-vuotiaita on maailmalla kuollut.

2. Usko tilastoja:

Koronaviruksen aiheuttama kuolleisuus on selvässä suhteessa potilaan ikään.

Korkean kuolleisuuden riski kääntyy jyrkkään nousuun juuri 70 ikävuoden kohdalla. THL:n Mika Salminen julkaisi neljä päivää sitten Italiasta saatuja lukuja, joiden perusteella koronavirukseen sairastuneiden yli 70-vuotiaiden kuolleisuus on 10 prosenttia ja yli 80-vuotiaiden kohdalla jo 17 prosenttia. Yli 90-vuotiasta kuolee jo lähes 20 prosenttia.

– Tästä syystä yli 70 vuotiaiden ja sitä vanhempien on syytä ottaa koronavirus ja siitä annetut varoitukset vakavasti, Vapalahti muistuttaa.

3. Ajattele nuoria:

Joku voisi ajatella, että viruksen välttäminen on ihmisen oma asia ja ikäihmisillä on oikeus päättää omasta terveydestään siinä missä muidenkin. Aivan näin asia ei kuitenkaan ole. Epidemiatilanteessa terveydenhoitojärjestelmä ylikuormittuu ja joutuu suoriutumiskykynsä äärirajoille.

Kriittiset resurssit, kuten mahdollisuus antaa tehostettua hoitoa ovat täydessä käytössä. Italiassa lääkärit ovat kriisin pitkittyessä joutuneet tekemään kipeitä päätöksiä siitä, ketä tilanteessa hoidetaan ja kenen kohdalla hoidosta luovutaan. Sairaalasängyt ja keuhkokoneet ovat loppuneet.

Koska 70-vuotiaiden ja sitä vanhempien vakavan hoidon tarve tiedetään koronavirustilanteessa muuta väestöä korkeammaksi, on näiden ryhmien altistumisen vähentäminen tehokasta terveydenhuollon resurssien säästämistä.

– Ihmiskontaktien välttäminen on yksi tärkeimmistä keinoista vähentää yli 70-vuotiaiden sairastumista, Vapalahti muistuttaa.

Suomen viranomaiset ovat olleet luottavaisia, että Suomessa tehohoitopaikat riittävät. Viranomaiset ovat kertoneet pyrkivänsä siihen, että epidemia etenee hallitusti, jolloin paikkoja on vuorollaan kaikille tarvitseville. Toistaiseksi tiettävästi kaksi suomalaispotilasta on joutunut tehohoitoon koronaviruksen takia.

4. Ajattele ikätovereita:

Koronaohjeiden huomioiminen on toisesta välittämistä. Vaikka itse olisi terve, niin kahvipöydässä vastapäätä istuvan iäkkään perusterveys voi olla heikompi. Hänelle virus voi olla kuolettava.

– Infektion paine on kova ja se koskee kaikkia, mutta koronavirus on ikäihmisille vaarallisempi kuin nuoremmille. Kontaktien välttäminen on siis välttämättömyys, jotta kuolleisuutta voidaan vähentää, Vapalahti sanoo.

– Suomella on nyt mahdollisuus oppia muiden maiden virheistä, hän sanoo.

Jokaisella on tilanteessa vastuunsa, kriisistä selviytymisen ja kuolleisuuslukujen kannalta yli 70-vuotiaiden toiminta on avainasemassa.

Ihmisiä jonottaa Laakson koronaterveysaseman ulkopuolella koronavirustestiin 16.3.

