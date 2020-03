Lasten siirtyminen päiväkodeista ja kouluista kotiin herätti kysymyksiä – näin ministerit vastaavat

Kunnilta toivotaan harkintaa päivähoitomaksujen perimisessä.

Kuka on oikeutettu kouluruokaan, pitääkö päivähoidosta maksaa korona-aikanakin ja miten käy yliopiston pääsykokeiden. Koulut olivat keskiviikkona ensimmäistä päivää kiinni, jotta koronaviruksen leviäminen estettäisiin. Kotona opiskellaan kuukauden päivät, 13. huhtikuuta saakka.

Moni arkinen kysymys oli keskiviikkona vielä avoinna, ja ministerit antoivat niihin vastauksia etätiedotustilaisuudessa.

Voivatko etätyötä tekevät vanhemmat viedä lapsensa päivähoitoon?

Opetusministeri Li Anderssonin (vas) mukaan hallituksen vahva suositus perheille on, että päivähoitoikäiset lapset hoidettaisiin kotona. Päivähoitopaikat pysyvät kuitenkin auki, ja kaikkien vanhempien on mahdollista viedä lapsensa hoitoon. Asia on Anderssonin mukaan perheiden harkittavissa.

– Monet vanhemmat ovat kysyneet, miten toimia, jos tekee itse kotona etätöitä eikä ole mahdollisuuksia samanaikaisesti hoitaa omaa lasta kotona. Siinä tilanteessa on edelleen mahdollista viedä lapsi päiväkotiin, Andersson vastaa.

Päivähoitomaksut ovat kuntien käsissä

Periikö kunta päivähoitomaksuja, jos lapset hoidetaan näissä poikkeusoloissa kotona? Päätös maksuista kuuluu kunnille.

Hallitus kuitenkin toivoo, että kunnat harkitsisivat maksujen perimättä jättämistä. Näinkin kannustettaisiin Anderssonin mukaan lasten kotihoitoon.

Kouluruoka periaatteessa vain lähiopetuksessa oleville

Kunnilla ja koulutuksen järjestäjillä ei ole velvollisuutta järjestää ruokailua kotona opiskeleville lapsille. Ruokailuun ovat oikeutettuja vain ne lapset, jotka poikkeuksena saavat lähiopetusta perusopetuksen 1.–3. luokilla. Lähiopetus järjestetään yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen lapsille.

– Kunnat voivat oman harkintansa mukaan järjestää ruokailua myös muille lapsille. Tämä ei ole kiellettyä, mutta kannustamme kuntia vahvaan harkintaan, koska näiden kaikkien rajoittamistoimien päämääränä on tulevien viikkojen aikana vähentää lähikontakteja myös pienten lasten osalta, Andersson vastasi.

Monissa kunnissa on hänen mukaansa kartoitettu etäopetuksessa olevien lasten tarvetta kouluruokailuun. Näin voidaan auttaa niitä lapsia, joille lämpimän ruoan saaminen kerran päivässä on ollut erityisen tärkeää.

Voiko koulujen lukukausi pidentyä?

Päätöksiä ei vielä ole, vaan tilannetta seurataan.

Miten käy korkeakoulujen pääsykokeiden?

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen (kesk) mukaan tilojen sulkemisista huolimatta korkeakoulujen opiskelijavalinnat voidaan toteuttaa koulujen tiloissa, kunhan varotoimia noudatetaan. Hallitus tekee hänen mukaansa kaikkensa, jotta opiskelijat pääsisivät etenemään korkeakouluihin.

– Jotta tämän kevään vaikutukset korkeakoulutukseen olisivat mahdollisimman pienet, on todella tärkeää, että tällä viikolla käynnissä olevat ylioppilaskirjoitukset saadaan hoidettua läpi, Kosonen sanoi.

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään tällä viikolla aiottua tiiviimmässä aikataulussa. Urakan päättää ensi viikon maanantaina saamen äidinkielen koe.

Voiko sisähalleissa käydä pelaamassa joukkuelajeja?

Kososen mukaan suositus on selvä. Kaikkea sosiaalista kanssakäymistä pitää vähentää. Julkisella puolella harrastuspaikat on jo laitettu kiinni.