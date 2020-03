Aurinko paistaa laajoilla alueilla tänään – lämpötila jopa +7 astetta

Viikonloppua lähestyessä Suomessa vallitsee kylmä ja kuiva pohjoinen ilmavirtaus.

Keskiviikkona Suomessa vallitsee lauha länsituuli. Maan eteläosassa on pilvistä ja illaksi lounaasta saapuu sateita. Muualla maassa sää on poutaista ja aurinko paistaa laajoilla alueilla. Lämpötila on 4 – 7 astetta, maan pohjoisosassa 0 – 4 astetta.

Torstaina Suomeen alkaa virrata kylmempää ilmaa pohjoisesta. Sää on poutaista ja monin paikoin aurinkoista, maan pohjoisosassa tulee jokunen lumikuuro. Maan etelä- ja keskiosassa on vielä lämmintä, päivälämpötila on 4 – 8 astetta. Lapissa on heikkoa pakkasta ja iltaa kohti sää pakastuu myös muualla maassa.

Perjantaina sekä loppuviikolla Suomessa vallitsee kylmä ja kuiva pohjoinen ilmavirtaus. Sää on aurinkoista ja poutaista koko maassa. Päivälämpötila kohoaa maan etelä- ja länsiosassa nollan vaiheille tai vähän yli, muualla maassa on heikkoa pakkasta. Yöt ovat kylmiä.