Australiassa kehotetaan varautumaan puoleksi vuodeksi poikkeusoloihin koronan takia – IS seuraa

Tilanne Suomessa

THL:n antamien mukaan Suomessa on nyt todettu vahvistettuja koronatapauksia yhteensä 319. Sairastuneiden todellista määrää ei enää tiedetä. Useat sairaanhoitopiirit keskittävät testaamisen iäkkäisiin, vakavasti sairaisiin ja terveydenhuollon henkilökuntaan. Useimmat lieväoireiset koronavirustartunnat eivät siis enää tule mukaan lukuihin.

Tiistaina uutisoitiin, että yksi ihminen on joutunut tehohoitoon Mikkelissä koronaviruksen takia, kertoo Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Myös Kuopiossa on yksi ihminen tehohoitoon koronatartunnan vuoksi, kertoo Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Tartunta on saatu matkalla Pohjois-Italiassa. Kyseessä on eläkeikäinen henkilö, jonka vointi on tällä hetkellä vakaa.

THL:n tuoreimmat tiedot ovat täällä. Sairaanhoitopiiri­kohtaisissa tiedoissa on kuitenkin erilaisia lukuja THL:n ja sairaanhoitopiirien ilmoittamien tapausten välillä.

Pohjois-Karjalan ja Heinäveden sote-palveluista vastaava Siun sote tiedottaa, että THL:n tiedoista poiketen Pohjois-Karjalassa on edelleen vain yksi varmennettu koronavirustartunta ja varmennettuja tapauksia on kirjattu virheellisesti Pohjois-Karjalan alueelle. Lisäksi Kymenlaakson sairaanhoitopiiri on jo aiemmin tiedottanut alueella varmistuneesta koronavirustartunnasta, joka varmistui lauantaina 14.3. THL:n tiedoissa Kymenlaaksoa ei ole erikseen mainittu.

Varautuminen Suomessa

Eduskunta käsittelee keskiviikkona valmiuslain käyttöönottoasetuksia perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta. Valmiuslailla kansalaisten vapauksia ja yhteiskunnan toimintoja rajoitetaan koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Perustuslakivaliokunta jatkoi mietintönsä hiomista puolille öin ja mietinnön tekemistä jatketaan aamulla yhdeksältä.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) arvioi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, että valiokunta saa mietinnön hyväksyttyä.

Ojala-Niemelän mukaan perustuslakivaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden näkemykset olivat yhdensuuntaisia.

Tilanne maailmalla

Koronaviruksen lähtömaassa Kiinassa kirjattiin keskiviikkona vain yksi uusi kotimainen koronatartuntatapaus, kuten tiistainakin.

Tartunta rekisteröitiin Hubein maakunnan pääkaupungissa Wuhanissa, mistä viruksen katsotaan lähteneen liikkeelle joulukuussa.

Tämän lisäksi Kiinaan ulkomailta saapuneiden keskuudesta tartuntatapauksia löytyi keskiviikkona yli kymmenen.

Hubein maakunnassa uusien koronavirustartuntojen määrät ovat olleet yksinumeroisia kuluneen seitsemän päivän aikana. Pahimpaan aikaan helmikuun alussa uusia tartuntoja kirjattiin useita tuhansia päivässä.

Keskiviikkona virukseen kuolleita kirjattiin Kiinassa 11. Kuolleiden kokonaismäärä on yli 3 200, ja tartunnan saaneita Manner-Kiinassa on yhteensä lähes 81 000.

Australia kehottaa kansalaisiaan pysymään kotimaassa koronaviruspandemian vuoksi. Pääministeri Scott Morrison julisti uusia matkustusrajoituksia lehdistötilaisuudessa keskiviikkona. Morrisonin mukaan nyt ei ole aika matkustaa ulkomaille.

Australia on myös päättänyt kieltää yli sadan hengen kokoontumiset sisätiloissa. Kielto ei koske julkista liikennettä, ostostentekopaikkoja ja kouluja.

Pääministerin mukaan Australian pitäisi varautua siihen, että poikkeukselliset olot jatkuvat vähintään puoli vuotta.

Australia on kertonut noin 450 koronavirustartunnasta. Kuolleita on toistaiseksi viisi.

