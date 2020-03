Kysyimme neljältä asiantuntijalta, kuinka kauan koronaepidemia vielä kestää Suomessa.

Koronavirus rajoittaa suomalaisten arkielämää vielä kauan.

Asiantuntijat arvioivat, että koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolosuhteet Suomessa eivät ole ohi kuukaudessa, vaan esimerkiksi ikäihmisten kannattaa valmistautua elämään eristyksissä pari kuukautta. Koronaepidemian uskotaan kaikkiaan kestävän useita kuukausia.

Haastatellut asiantuntijat korostavat, että kyse on arvioista, jotka perustuvat siihen, mitä on tapahtunut muissa maissa. Sataprosenttista varmuutta uuden viruksen käyttäytymisestä ei ole olemassa.

Viranomaiset tekevät lopulliset päätökset suojautumistoimenpiteistä.

Seppo Meri

Immunologian professori, Helsingin yliopisto

– Kiinan esimerkki Wuhanista näyttää, että jos tehdään kunnolla voimakkaita toimenpiteitä, niin pahin kuorma saadaan kääntymään kahden–kolmen kuukauden kuluessa. Käyrien mukaan voidaan nähdä, että jos kunnollisia toimenpiteitä ei tehdä, huippu nähdään parin kuukauden kuluessa infektion leviämisestä.

– Karanteeni- ja muilla suojatoimenpiteillä saadaan hidastettua huippua, jolloin epidemia venyy pidemmälle ajanjaksolle. Silloin huippu tavoitetaan noin kolmen–neljän kuukauden kohdalla. Sen jälkeen käyrä lähtee laskemaan alaspäin. Silloin kestää 4–6 kuukautta, ennen kuin epidemia on voiton puolella.

Tällä hetkellä viranomaiset ovat asettaneet yli 70-vuotiaat karanteeniin kuukauden ajaksi. Kuinka kauan tämä toimenpide tulee kestämään?

– Se on tietysti viranomaisista kiinni. Kukaan ei sitä varmasti tiedä, mutta arvioisin, että tämä tulee jatkumaan pari kuukautta.

Voiko kesä helpottaa virustilannetta?

– Niin yleensä käy influenssaepidemioiden kanssa. Ihmiset hajaantuvat maaseudulle, ja ihmiset eivät ole työpaikoilla. Oletettavaa on, että kesään mennessä tämä helpottaisi. Kesän kuivuus ja lämpö hillitsevät epidemian leviämistä, koska silloin virukset kuolevat nopeammin ulkotiloissa.

Anu Kantele

Infektiosairauksien professori, Helsingin yliopisto

– Kukaan ei varmasti tiedä, kauanko tämä kestää. Eletään toivossa, että virus helpottaa kesän tullen. Näinhän yleensä käy hengitystieinfektioiden kanssa. Toivotaan, että ilmojen lämpiäminen auttaa tilannetta.

– Kun katsotaan muita maita, niin ihan varmasti useammasta kuukaudesta puhutaan. On hyvin mahdollista, että koronavirus jää kiertämään ja se on meillä pysyvästi. Hyvinhän se virus näyttää ihmisten kanssa viihtyvän, valitettavasti.

– Vaikka nyt ollaan kovasti huolissaan siitä, että rokotteen kehittämiseen menee niin kauan, niin viruksen jäädessä pysyväksi rokotteet voivat tulla vielä elintärkeiksi jatkossa. Viruksen hoitoa ja ehkäisyä on oleellista saada eteenpäin.

– En usko, että tämä tilanne on kuukaudessa ohi. Kuukausi on tässä perspektiivissä lyhyt aika, en pidä sitä mahdollisena.

Olli Vapalahti

Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, professori, Helsingin yliopisto

– Kukaan ei voi varmuudella sanoa, kauanko tilanne jatkuu. Voimme katsoa, kuinka tilanne on edennyt esimerkiksi Kiinassa ja Italiassa. Ideahan onkin, että eri toimilla halutaan pidentää sen kestoa ja loiventaa käyrää.

– Kuukausista tässä varmasti puhutaan.

Jussi Sane

THL:n johtava asiantuntija

– Tämä on ihan arvio, mutta epidemian huppu voisi ajoittua jonnekin huhtikuun puoliväliin ja jatkua melkein kesään saakka, mutta ei tietysti samalla intensiteetillä. Tähän liittyy kyllä vielä paljon epävarmuuksia. Meidän tarkoituksenamme on julkaista lähipäivien aikana tekemämme mallinnukset liittyen tähän epidemian kulkuun ja esimerkiksi koulujen sulkemisen hyötyihin ja haittoihin.

Sanen mukaan koronaviruksen terveydenhuoltoa kuormittavaa vaikutusta todennäköisesti pehmittää se, etteivät kaikki tartunnat tapahdu yhtä aikaa ja se on torjuntastrategian tavoitteena.

– On mahdollista että tämäkin epidemia ensin tulee, menee pois, jonka jälkeen se tulee takaisin. On myös mahdollista että siitä muodostuu kausiluonteinen koronavirus, mutta tätä ei vielä tiedetä. Meillä on Suomessa muitakin koronaviruksia jotka kiertävät välillä kausiluontoisesti, hän sanoo.