Kommentti: Arki muuttui kerralla – miten tästä nyt selvitään?

Miten tehdä etätöitä, kun lapset ovat kotona? Korona paljasti sen, että mitään ei voi pitää maailmassa itsestään selvänä – ei edes lasten hoitopaikkoja ja kouluja, kirjoittaa Ilta-Sanomien Katri Utula.

Meillä kaikilla on nyt yhteinen huoli. Olemme täysin uuden edessä.

Miten tehdä etätöitä, kun lapset ovat kotona? Onko minulla edes kohta enää töitä?

Mihin enää uskaltaa mennä, ettei sairastu tai tartuta tiedostamattaan ketään toista?

Mitä kaupasta pitäisi ostaa nyt, kun rajatkin suljetaan? Olemmeko kohta täysin riippuvaisia Suomessa tuotetuista ruoista ja tuotteista?

Monta huolta, jonka vuoksi moni on menettänyt jopa yöunensa.

Se taas johtaa pysyvään lamaantumiseen ja stressitilaan, josta ei ole nyt kellekään hyötyä.

Nyt pitää hengittää. Pitää ostaa kaupasta jätskiä ja pitsa-ainekset ja tehdä kaikkea kivaa: leipoa, kuunnella äänikirjoja, lukea kirjoja, pelata lautapelejä ja käydä metsässä.

Metsä rauhoittaa ja poistaa stressiä.

Töitä pitää tehdä, mutta poikkeusoloissa niitäkin. Pitää olla armollinen itselle.

Tämä on se hetki, kun moni tajuaa, että oma kontrolli ei enää toimi – arjen normaalista rytmittämisestä on päästettävä irti.

Asiat eivät yksinkertaisesti ole nyt siten, kuin niiden pitäisi olla.

Korona paljasti sen, että mitään ei voi pitää maailmassa itsestään selvänä – ei edes lasten hoitopaikkoja ja kouluja.

Mikään muu ei ole pysyvää, paitsi muutos.

Nyt opetellaan tekemään etätöitä lasten ollessa kotona.

Mutta mikä onni meillä on, että asumme juuri Suomessa, harvaan asutussa maassa, jossa ihmiskontaktit ovat ylipäätään harvemmassa kuin muualla maailmassa.

Maassa, jossa meillä on loistava terveydenhuolto ja loistavat päättäjät, jotka uhkuvat luottamusta ja rauhaa.

Pääministeri Sanna Marin ja presidentti Sauli Niinistö korostivat sitä, mikä koronakriisissä on tärkeintä: muiden ihmisten huomioon ottaminen ja yhdessä tekeminen. Me selviämme tästä, yhdessä.

Korona toi siis mukanaan paljon huolta, mutta myös jotain hyvää: yhteisöllisyyden merkityksen.

Olemme kaikki samassa jamassa, eikä tämä ole kellekään kivaa, joten nyt me tarvitsemme toisiamme enemmän kuin koskaan.

Korona tuli ja palautti meidän ihmisyyden äärelle. Maailma alkoi olla pelkkää vastakkainasettelun aikaa, jossa jokaisen oli tarve olla oikeassa ja ihmiset huolehtivat vain itsestään.

On tutkittu, että onnellisuus lisääntyy, kun ihmiset auttavat muita, eivät itseään.

Ja nyt niin todella tapahtuu.

Olen ihaillen seurannut ihmisten halua auttaa ikäihmisiä ja riskiryhmään kuuluvia: heidän puolestaan käydään kaupassa ja todella jätetään nyt lähikontaktit minimiin.

Mutta samaan aikaan heihin halutaan olla muulla tavoin yhteydessä.

Eräs ystäväni perusti eilen ryhmää, jossa halutaan lähettää vanhusten hoitopaikkoihin postikortteja ja videotervehdyksiä ilahduttamaan vanhuksia.

Vanhuksia voi ilahduttaa videotervehdyksin ja postikortein.

Näyttelijät ja artistit ovat keksineet uusia sosiaalisen median tapoja olla yhteydessä faneihinsa ilahduttaakseen ja luodakseen ihmisiin toivoa ja hyvää mieltä.

Monet suomalaiset puolestaan tukevat teattereita, artisteja, urheiluseuroja ja matkanjärjestäjiä niin, etteivät lunasta peruuntuneista tapahtumista maksamiaan rahoja takaisin, vaan joko lahjoittavat rahat seuroille/yrityksille tai siirtävät tapahtumat eteenpäin.

Etätöitä tekeville on jo keksitty kaikenlaisia keinoja viihdyttää kotona olevia lapsia – netti on vinkkejä pullollaan.

(Kiitän myös kaikista helpoista ruokaohjeista, joille tulee nyt todenteolla käyttöä.)

En myöskään aio kokea tolkuttoman huonoa omatuntoa, jos lapsen ruutuaika ei pysy täysin Supernannyn luomissa raameissa. Poikkeusaika, poikkeussäännöt.

Mutta joku rytmi päivään on keksittävä, ja moni ystävistäni on jo turvautunut koululaisten kanssa kotona siihen, että on laadittu päivän lukujärjestys välitunteineen. Näin taataan kaikille työrauha.

Sosiaalisten kontaktien puute on itselleni tässä hetkessä ehkä yksi haastavampia asioita.

Niinpä opettelin eilen aivan uutena asiana Facebookin ryhmäpuhelut. Olipa ilahduttavaa seurata samanaikaisesti kahdeksan muun perheen touhuja ja kuulla vinkkejä, miten heillä tästä selvitään.

Vertaistuki ja toisillemme puhuminen, se on nyt meidän kaikkien voimavaramme. Me selviämme tästä, yhdessä.