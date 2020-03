Ulkomaille jumiin jääneitä Suomeen ehkä EU:n lennoilla – ulkoministeriö ei enää pysty vastaamaan kaikkiin kyselyihin

Vain osaan ulkomailla matkustavien yhteydenotoista ehditään vastaamaan. Eniten matkustusilmoituksia on tehty Espanjaan.

Ulkomaille matkustaneita kehotetaan palaamaan Suomeen. Helpommin sanottu kuin tehty.

Joidenkin matkailijoiden kohdalla apuun saattaa tulla Euroopan unioni.

– Suositus matkailijoille on palata Suomeen mahdollisimman pian kaupallisia reittejä käyttämällä. EU:n puitteissa voi kotiutuslentoja tulla eri kohteista ja niille pyritään myös suomalaisia tarvittaessa avustamaan, ulkoministeriön (UM) viestintäpäivystäjä kertoo IS:lle.

Palaamiskehotus ja kaupallisten reittien alasajo ovat ristiriidassa keskenään. Ei siis ihme, että suomalaiset matkailijat ovat työllistäneet ulkoministeriön päivystyskeskuksen väkeä. Ruuhka on kasvanut ylikäymättömäksi.

– Yhteydenottoja sähköpostitse on tullut satoja. Viestejä alkoi tulla tiheämmin viime viikon lopulla ja tulee edelleen. Ulkoministeriön päivystyskeskukseen on tullut paljon yhteydenottoja, joista vain osaan ehditään vastaamaan.

UM:stä korostetaan, että päivystyskeskukseen tulee soittaa vain hätätilanteessa. Matkan keskeytyminen ja paluun vaikeutuminen koronaviruksen vuoksi ei ole hätätilanne.

Kiireettömissä tilanteissa viestintäkeskuksesta neuvotaan lähettämään tiedustelut osoitteeseen paivystys.um@formin.fi. Tilannetta pyritään päivittämään myös UM:n ja suurlähetystöjen some-kanaville: Facebookiin ja Twitteriin.

– Pyydämme matkustajilta malttia. Ennen kuin harkitset soittoa ulkoministeriön päivystykseen, lue usein kysytyt kysymykset um.fi-sivuilta ja selvitä tilannetta uutisista ja sosiaalisesta mediasta.

Matkustusilmoituksen on tehnyt yli 43 000 suomalaista. Todellisuudessa matkailijoiden määrä on selvästi suurempi, sillä ilmoituksen tekeminen on vapaaehtoista.

Eniten matkustusilmoituksia on tehty Espanjaan (8 786 kappaletta), Thaimaahan (4 866) ja Yhdysvaltoihin (3 180). Italiaan ilmoituksen on tehnyt 798 suomalaista.

Ulkoministeriöllä ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten moni on aikeissa palata Suomeen. UM yrittää auttaa löytämään lentoja Suomeen, mutta lennot pitää varata ja maksaa itse.

UM kertoo lähemmin kotiinpaluuseen liittyvistä ohjeista tässä.