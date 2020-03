Koronavirus muutti työelämän ja matkustamisen äkkirysäyksellä: ”Kriisi on ihan uudenlainen”

Koska poikkeusolojen kestoa ei tiedetä, on koronaviruksen jättämän jäljen suuruuden ennakoiminen erittäin vaikeaa. Taloudelle pahin isku on luvassa siinä vaiheessa, jos pandemian rinnalle puhkeaa finanssikriisi.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja Juha Kaskinen on palannut juuri työpaikalleen Turun yliopistoon viikon poissaolon jälkeen.

– Olin viikon kipeänä, en tosin koronassa, tarkentaa Kaskinen heti keskustelun aluksi.

Työpaikka on hänen sairauslomansa aikana tyhjentynyt ihmisistä. Kollegat tekevät etätöitä ja samoin opetus on muutettu etäopetukseksi.

Yliopisto on suositellut opiskelijoita välttämään yliopiston yhteisiä avoimia tiloja.

Tämä on yksi konkreettinen esimerkki, millä tavalla pandemiaksi julistettu koronaepidemia on muuttanut työn tekemistä jo nyt. On pakko testata äkkirysäyksellä, missä kaikessa etätyö on mahdollista, järkevää ja riittävän tehokasta.

Voi olla, että kokemusten perusteella osa nyt testatuista asioista jää laajempaan käyttöön koronaviruksen talttumisen jälkeenkin.

Se, minkä kokoisen jäljen pandemia maailmaan ja Suomeen lopulta jättää, riippuu täysin sen kestosta.

– Pitkään jatkuessaan tämä voi vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen ja heijastua sitä kautta yrityksiin, niiden tulokseen, verokertymään ja siitä edelleen muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, sanoo Kaskinen.

– Jos tämä taas laantuu runsaassa parissa kuukaudessa, niin ihmisen muisti ei ole loppujen lopuksi kovin kauaskantoinen. Se, mikä voi jäädä jäljelle, on valmius jonkun pahemman varalle.

Pandemian tässä vaiheessa Kaskinen kutsuu koronavirusta ”hyväksi harjoitukseksi” erilaisille valmiustoimenpiteille.

Radikaalien keinojen käyttäminen on moraalisesti helpompaa nyt, kun yksilön terveys on uhattuna.

Ympäri maailmaa on nähty historiallisen kovia keinoja pandemian taltuttamiseksi. Maat ovat sulkeneet kiivaassa tahdissa rajojaan ja ihmisten liikkumista ja kokoontumista on rajoitettu. Suomessa esimerkiksi yli 10 henkilön kokoontumiset on kielletty.

– Ei tämä todennäköisesti kuitenkaan mikään rutto ole, sanoo Kaskinen.

– Nyt kokeillaan käytännössä, kuinka eristämistoimet tehoavat ja valmistautumismekanismit voivat parantua tässä kuviossa. Mikä on tietysti ihmisten terveyden kannalta hyvä asia.

Kaskinen sanoo, että epidemian jälkeen kynnys tällaisten keinojen käyttöön voi olla aiempaa matalampi myös muissa yhteyksissä.

– Ainakin mahdollisuus siihen kasvaa, että tällaiset keinot tulevat aiempaa herkemmin mieleen.

Helsingin yliopiston taloustieteen työelämäprofessori Vesa Vihriälä siteeraa keskustapoliitikko Ahti Karjalaisen tutuksi tekemää lausahdusta: ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen.

Työelämäprofessori Vesa Vihriälä on työskennellyt aiemmin muun muassa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) toimitusjohtajana.

– Tällä kertaa lausahduksella on normaalia enemmän katetta, kun kriisi on ihan uudenlainen. Modernina aikana ei ole ennen nähty vastaavaa pandemian aiheuttamaa taloudellisen toiminnan pysähdystä.

Maailmalla ja Suomessa raivosi 1950-luvun lopulla ”aasialaiseksi” kutsuttu influenssa, mutta maailma oli silloin hyvin erilainen kuin nyt, eikä sitä voi pitää kovin mielekkäänä vertailukohtana. Sama pätee espanjantautiin 1918–1919, jonka voimaa kiritti ensimmäinen maailmansota.

Menneinä vuosikymmeninä ei asuttu niin tiheästi, ei matkustettu niin paljon ja pitkälle kuin nyt eivätkä tuotantoketjut olleet yhtä globaaleja. Tilanne on aivan uusi.

Vihriälä sanoo, että tällä hetkellä tulevaisuuden ennakointia vaikeuttaa eniten epätietoisuus poikkeusolojen jatkumisen kestosta.

Jos voimaantulleita rajoituksia päästään purkamaan kesään mennessä, Vihriälä ennakoi, että jo loppuvuodesta voisi näkyä talouden toipumista pandemian aiheuttamasta sokista.

– Mutta jos tähän tulee pandemian lisäksi finanssikriisin elkeitä, kuten paljon konkursseja ja pankkijärjestelmien horjumista joissain maissa, sitten kriisi varmasti pitkittyy. Finanssikriisejä seuranneet taantumat ovat olleet pitkiä.

Vihriälä arvioi pandemian muuttavan yritysmaailmaa ainakin niin, että tarjontaketjut lyhenevät pitkäksi aikaa. Tarjontaketju tarkoittaa tuotannon pilkkoutumista eri vaiheisiin.

– Kuvittelisin, että tämän jälkeen yritykset pyrkivät pitämään tavarantuotannon lähempänä kotipesää pitääkseen sen paremmassa kontrollissa. Samalla tuotantoa hajautetaan useammalle tuottajalle, ettei olla riippuvaisia vain yhdestä tai kahdesta tuottajasta.

– Kumpikin näistä vähentää tuotannon tehokkuutta, mutta lisää sen riskinsietokykyä, resilienssiä.

Sitran tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufvan mukaan koronavirus on tehnyt näkyväksi sen, kuinka maailmamme on nykyään keskinäisriippuvainen.

– Tällä hetkellä huomaamme miten riippuvaisia olemme globaaleista talouden ketjuista ja toisaalta, miten yhteen kytkeytyneitä talous, teknologia, politiikka, kulttuuri ja hyvinvointi ovat.

Pandemia on hänen mukaansa monia oletettuja kehityssuuntia ja megatrendejä haastava ”villi kortti”.

Esimerkkinä Dufva mainitsee lentoliikenteen äkkipysähdyksen.

Muun muassa Finnair ilmoitti leikkaavansa peräti 90 prosenttia lennoistaan huhtikuun alusta alkaen siihen asti, kunnes tilanne parantuu. Vastaavaa kriisiä ei ole lentoliikenteessä koettu koskaan aiemmin.

– Tämä auttaa meitä tunnistamaan niitä oletuksia, joita meillä helposti tulevaisuudesta on. Kuten sen, että lentäminen vain yleistyy entisestään. Ehkä näin ei välttämättä olekaan.

Dufva sanoo, että kenties pandemian jälkeen lentojen rajoittamista pohditaan varteenotettavana keinona myös ilmastokriisin hillitsemiseksi, kun rajoitusten seuraukset on kerran arjessa koettu.

– Emme kuitenkaan elä nyt missään post-apokalyptisessa maailmassa, vaikka lentorajoituksia onkin. Ihmisten elämä ja arki jatkuu eikä maailma lopu, vaikka tulee poikkeustilanteita ja merkittäviäkin muutoksia.

Myös Kaskinen sanoo, että pandemia yhdistettynä ilmastonmuutoksen tuomiin toimenpidepaineisiin voi tietää pitkää taantumaa matkailualalle.

– Pandemia korostaa kuluttajien siirtymistä muihin elämyksiin kuin matkailuun – ainakin joksikin aikaa.

Jos ei muuta, niin koronavirus opettaa ainakin reagoimaan seuraavaan epidemiaan, sanoo Dufva.

– Toisella kerralla esimerkiksi hysterian ja hämmennyksen lietsominen ei ole enää niin helppoa, kun on kerran koettu ja yhdessä selvitty, sanoo Dufva.

Dufva käyttää termiä infodemia, joka on lyhennys sanoista informaatioepidemia. Sillä tarkoitetaan suurten informaatiomäärien leviämistä epidemiamaisen hallitsemattomasti, ja sekaan mahtuu niin faktoja, spekulaatioita, valheita kuin salaliittoteorioitakin.

Koronaepidemian aikana sosiaalisessa mediassa on kiertänyt esimerkiksi sitkeästi teksti ”Wuhanin lääkäreiden” neuvoista.

Neuvoissa esiintyy muun muassa väite, että koronavirus kuolee 26–27 asteen lämpötilassa, joten virusta välttääkseen pitäisi saunoa. Väitteellä ei ole mitään totuuspohjaa. Myös ensimmäiset koronan varjolla tehdyt huijaukset on nähty.

Myönteisenä vaikutuksena Dufva mainitsee merkit ihmisten solidaarisuuden korostumisesta.

– Ihmiset ovat löytäneet paremmin toisensa. On esimerkiksi laitettu rappukäytäviin lappuja, että tarvitseeko joku apua kaupankäynnissä. Vastakkainasettelu ja riitaisuus kun ovat tässä ajassa aiemmin helposti korostuneet, niin ehkä nyt huomataan, että solidaarisuus ja empatia ovat tärkeitä.