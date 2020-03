Näin käy hautajaisille – kirkko linjasi toimintaansa korona-aikana

Muun muassa jumalanpalvelukset järjestetään netin välityksellä.

Suomen evankelisluterilainen kirkko linjasi maanantai-iltana toimistaan koronaviruksen aikana.

Kirkollisten toimitusten osallistujamäärää rajataan kymmeneen henkilöön, ja seurakuntia ohjeistetaan suorittamaan esimerkiksi jumalanpalvelukset netin välityksellä. Hautajaistilaisuuksissa suositaan haudalla tapahtuvaa siunaamista. Seurakunnat sopivat perheiden ja omaisten kanssa järjestelyistä. Muutokset vaikuttavat seurakuntien toimintaan ympäri Suomea.

IS kysyi seurakunnilta, miten poikkeustilanne näkyy heidän arjessaan.

Vantaan seurakuntien viestintäpäällikkö Meri-Anna Hintsalan mukaan myös seurakuntien täytyy toimia hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Jumalanpalveluksissa noudatetaan piispojen ohjeistusta, ja ne lähetetään suorana verkkoon.

– Jumalanpalvelukset pidetään, mutta ilman koolla olevaa seurakuntaa. Pyrimme siihen, että kaikki Vantaan seitsemän seurakuntaa saisivat lähetettyä jumalanpalveluksensa verkkoon sunnuntaina, Hintsala kertoo.

Seurakunnan työntekijöille on annettu tarkat hygieniaohjeistukset, joissa on määrätty noudattamaan THL:n antamia ohjeita. Kirkon toimintaa rajataan ylipäätään.

– Kaikki ihmisiä kokoava toiminta on päätetty lopettaa toukokuun loppuun saakka. Aivan pakolliset eli esimerkiksi hautajaiset toteutetaan lain sallimissa rajoissa.

Myös Vantaalla päivittäin jopa satoja ihmisiä keränneet yhteisöruokailut on peruttu. Niiden tilalle Yhteinen pöytä -hanke toimittaa hävikkiruokaa seurakuntiin, josta sitä pyritään jakamaan mahdollisuuksien mukaan eteenpäin ihmisille. Kirkon palveluiden tarve korostuukin vaikeina aikoina.

– Kentältä kuuluu sellaista ääntä, että ihmisten huoli on kova. Tilanne haastaa ihmisten arjen ennakoimattomilla tavoilla. Pyrimme vastaamaan seurakunnissa siihen, etteivät ihmiset jäisi tilanteessa yksin tai pulaan. Esimerkiksi nettisivuillamme olevaa chatia aletaan miehittämään paremmin, jotta siellä olisi enemmän keskustelijoita.

Myös Nurmijärven evankelisluterilaisen seurakunnan kirkkoherra Ari Tuhkanen korostaa kirkon roolia pandemian aikana.

– Kirkon tulee erityisesti nyt seistä ihmisten rinnalla, tukea ja antaa toivoa. Kirkko on iso toimija, ja on äärimmäisen tärkeää, että olemme mukana hidastamassa koronaviruksen etenemistä. Piispat tekivät viisaan linjauksen.

” Nyt on tärkeää, että saamme voitettua viruksen yhdessä, joten rajoitukset koskevat myös hautajaisia.

Jumalanpalvelukset lähetetään Nurmijärvelläkin netin välityksellä.

– Teimme eilen illalla valmisteluja täälläkin, että saadaan ensi sunnuntaina ensimmäinen striimattu jumalanpalvelus Nurmijärven kirkosta.

Tuhkanen muistuttaa, että vaikea tilanne vaatii joustavuutta.

– Kirkon pyhät toimitukset tulee hoitaa, mutta tilanne vaatii seurakuntalaisilta ja monissa tapauksessa myös omaisilta toimia. Esimerkiksi hautajaisissa on tietysti usein paljon enemmän väkeä kuin kymmenen, mutta nyt on tärkeää, että saamme voitettua viruksen yhdessä, joten rajoitukset koskevat myös hautajaisia.

Hygieniasyistä muun muassa kättelemisestä on luovuttu. Seurakuntien on Tuhkasen mukaan jatkettava auttamistyötä soveltaen.

– Käytännön auttamistyö jatkuu, mutta on otettava käyttöön uudet keinot. Puhelimella tai Skypellä voidaan edelleen käydä sielunhoitokeskustelua, tai voimme rukoilla ihmisten puolesta. Selvitämme myös, miten käytännön taloudellinen avustustyö on mahdollista. On selvää, että ihmiselle, jolla on rahat lopussa ja nälkä, ei koronavirustilanne näitä asioita mitenkään hävitä. Mennään tilanteen mukaan ja ollaan yhteisessä rintamassa, jotta saadaan virus voitettua.

Kiimingin seurakunnan kirkkoherra ja lääninrovasti Pauli Niemelä kertoo, että kirkolliset toimitukset pyritään hoitamaan omaisten kanssa sopien.

– Yritetään olla huolellisia, että altistetaan mahdollisimman vähän ihmisiä virukselle. Yritämme siirtää mahdollisimman paljon palveluita netin puolelle. Jumalanpalveluksia lähetetään useammasta seurakunnasta, ja niitä voi kuunnella myös nettiradion kautta. Jumalanpalvelusten toimittajat ovat paikalla, ja seurakunta on katsomossa kotisohvalla.

Niemelä korostaa, että yhteyksissä voi olla myös puhelimitse, jos netin käyttö ei suju. Paikan päällä esimerkiksi hautajaisissa toimiessa on noudatettava erityisvarovaisuutta.

– Suojaus täytyy hoitaa mahdollisimman hyvin haavoittuvassa asemassa olevien suojelemiseksi.