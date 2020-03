Ahvenanmaalla ei vielä todettu yhtään koronatartuntaa – merenkulku huolettaa

Maarianhaminan satama on Ahvenanmaan taloudelle tärkeä tekijä.

Ahvenanmaan maaneuvos Veronica Thörnroos kertoo Ilta-Sanomille, että merenkulun varassa elävä Ahvenanmaa kärsii valtavasti liikenteen vähentymisestä.

Uusi koronavirus on levittäytynyt laajasti Euroopan alueelle. Vain harvat alueet ovat pystyneet kokonaan estämään koronavirustartuntojen leviämisen alueelleen.

Ilta-Sanomat kysyi, mikä on tilanne Ahvenanmaalla.

Kuinka monta koronavirustapausta on vahvistettu Ahvenanmaalla?

– Näytteitä on otettu, mutta emme ole vielä löytäneet yhtään tapausta, Ahvenanmaan maaneuvos Veronica Thörnroos kertoo Ilta-Sanomille.

Hän toimii Ahvenanmaan maakunnan hallituksen johdossa.

Suomen pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus tiedotti maanantaina uusista toimista koronaviruksen leviämisen torjumiseksi. Marin kertoi, että Suomessa otetaan käyttöön valmiuslaki, jonka myötä muun muassa lähiopetus kouluista korkeakouluihin keskeytetään keskiviikosta alkaen. Rajat menevät kiinni. Merenkulun sujuvuus on tärkeää Ahvenanmaalle. Se näkyy nyt, kun liikkuminen vaikeutuu.

Kuinka nämä poikkeukselliset olosuhteet vaikuttavat Ahvenanmaalla?

– Poikkeuksellisilla olosuhteilla on vakava vaikutus yhteiskuntamme. Maantieteellinen sijaintimme on haaste ja se vaatii toimivaa meriliikennettä Ahvenanmaalta itään ja länteen. Tuonti ja vienti vaikeutuvat, ja siitä seuraa vaikutuksia sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Lisäksi tarvitaan huippuosaamista useilla eri alueilla, ja siksi erilaiset asiantuntijat vierailevat Ahvenanmaalla säännöllisesti. Nyt tämä järjestely ei enää toimi. Todelliset seuraukset eivät ole vielä täysin selvillä, Thörnroos sanoo.

Kuinka vähentynyt merenkulku on vaikuttanut Ahvenanmaan talouteen? Mitä muuta on erityistä Ahvenanmaan tilanteessa, joka johtuu tällä hetkellä koronaviruksesta?

– Merenkulun osuus Ahvenanmaan bruttokansantuotteesta on noin 20 prosenttia. Seuraukset eivät ole vielä varmistuneet, mutta lomautukset uhkaavat jo satoja ihmisiä tällä hetkellä. Tällä on välittömiä vaikutuksia koko Ahvenanmaalle, hän sanoo.

– Ahvenanmaa on täysin riippuvainen hyvin toimivasta yhteyksistä Suomeen ja Ruotsiin, muuten koko Ahvenanmaan yhteisö lakkaa olemasta, hän painottaa.

Manner-Ahvenanmaalta on Ruotsin mantereelle 40 kilometriä ja Suomen mantereelle 100 kilometriä. Ahvenanmaa, ruotsiksi Åland, on ainoa Suomen maakunnista, jolla on itsehallinto.

Suomessa todettu 319 koronatapausta

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri eli HUS tiedottaa, että maanantain aikana sen alueella on varmistettu 17 uutta koronatartuntatapausta. Yhteismäärä HUSin alueella on nyt 165.

THL:n ja sairaanhoitopiirien tietojen mukaan Suomessa on nyt todettu koronatapauksia yhteensä ainakin 319. Sairastuneiden todellista määrää ei enää tiedetä. Useat sairaanhoitopiirit keskittävät testaamisen iäkkäisiin, vakavasti sairaisiin ja terveydenhuollon henkilökuntaan. Useimmat lieväoireiset koronavirustartunnat eivät siis enää tule mukaan lukuihin.