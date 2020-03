Näin vanhusten kotihoito hoidetaan koronan aikana – uusia ohjeistuksia työstetään parhaillaan

Suomessa yli 70 000 vanhusta on säännöllisen kotihoidon piirissä.

Asiantuntijat vakuuttavat, että riskiryhmään kuuluvien vanhusten kotihoito turvataan kaikissa olosuhteissa.

Suomessa yli 70 000 vanhusta kuuluu säännöllisen kotihoidon piiriin, kertoo THL:n tilasto marraskuulta 2018.

Iäkkäät ja monisairaat kotihoidon asiakkaat kuuluvat koronaviruksen riskiryhmään. Kotihoidon asiakkaiden luona käy sairaanhoitajia tai lähihoitajia ja kodinhoitajia. Kuinka riskiryhmä suojataan tartuntariskiltä?

Eilen hallituksen päätöksellä yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään ihmiskontakteista mahdollisuuksien mukaan, eli kyseessä on karanteenia vastaavat olosuhteet.

THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane kertoi maanantaina Ilta-Sanomille, että THL työskentelee parhaillaan kotihoidon ohjeistuksen saamiseksi.

Ilta-Sanomien tavoittamat terveys- ja sosiaalialan asiantuntijat kertovat, että tällä hetkellä vanhat tutut keinot pätevät edelleen. Asiakkaita kohtaaville kotihoidon ammattilaisille, kuten sairaanhoitajille ja lähihoitajille, annetuissa ohjeissa korostuu entisestään hyvä käsihygienia. Vähänkään sairaana ei saa mennä töihin.

Huolena on paitsi riskiryhmien tartuttaminen, myös muun henkilöstön tartuttaminen. Kuten muussakin terveydenhoidossa, myös kotihoidossa äärimmäisen tärkeä tekijä on hoitohenkilöstön kapasiteetti epidemian aikana.

Asiantuntijat muistuttavat myös omaisia, että iäkkäille läheisille on suositeltavampaa soittaa kuin mennä käymään heidän luonaan.

Helsingin kotihoidon kehittämistä koordinoiva palvelualueen johtaja Arja Peiponen kertoo, että mitään erityisiä toimenpiteitä ei Helsingin kotihoidossa ole vielä otettu käyttöön. Erilaisia suunnitelmia kuitenkin on jo olemassa.

Riittääkö hoitohenkilöstön määrä turvaamaan kotihoidon, jos moni hoitohenkilöstöön kuuluva sairastuu epidemian aikana?

– Erilaisia suunnitelmia tietenkin on. Ne eivät ole julkisia vielä. Tietysti kotihoito ja ikääntyneiden seniorikeskustoiminta eli ympärivuorokautinen hoito ovat ykkösprioriteetit, jotka turvataan, Peiponen sanoo.

– Jaamme henkilökuntaa ja etsimme ratkaisuja. Totta kai yritetään kotihoito hoitaa ja muut kriittiset toiminnot. Muualta sitten priorisoidaan, kuten muissakin kriisitilanteissa priorisoidaan tehtäviä.

Peiponen sanoo, että vielä ei ole mitään erityistä hätää näkyvillä.

– Vielä ei ole ollut tarve mihinkään erikoisjärjestelyihin.

Vastuu kotihoidon palveluiden tuottamisessa on kunnilla. Palveluita tuotetaan monesti kuntien ja yksityisten hoivayritysten yhteistyönä.

Kotihoitoa tuottavan yksityisen puolen Debora-yrityksen toimitusjohtaja Anna-Maria Mäkelä kertoo, että heidän asiakkaidensa kuuluminen riskiryhmään otetaan vakavasti.

Deboraan on perustettu korona-työryhmä, joka koordinoi koko yrityksen toimintaa epidemian aikana. Tämä tarkoittaa ajankohtaisen tiedon jakamista, henkilöstön ja esimiesten ohjeistamista ja suojautumisvälineiden hankkimista.

Ainakaan vielä asiakaskohtaamisiin ei varustauduta automaattisesti hengityssuojaimilla, jos kyseessä on oireeton ja virukselle altistumaton asiakas.

THL:n ohjeistuksen mukaan kaikkia korona-epäilyjä ei enää tutkita tai hoideta sairaalassa. Deborassa valmistaudutaan siis myös tilanteeseen, jossa kotihoidon asiakas sairastuu koronaan.

– Heidät hoidamme kotona. Meillä on selkeä ohjeistus, millaisilla suojavarusteilla mennään silloin asiakkaan luo, Mäkelä kertoo.

Henkilöstön sairastumisen suhteen on myös tehty suunnitelmia. Osa yrityksen yhteistyökumppaneista ovat suostuneet linjaukseen, että suuren henkilöstövajeen mahdollisesti koittaessa sairaanhoitaja- tai lähihoitajatyöparin toinen osapuoli voisi olla perehdytetty, mutta kouluttamaton henkilö.

– Asiakasturvallisuutta vaarantamatta halutaan turvata palvelut. Meillä on myös hallinnossa henkilöitä – itseni mukaan – lukien, joilla on hoitoalan koulutus. Ollaan varauduttu siihen, että myös me menemme tekemään asiakastyötä, Mäkelä sanoo.